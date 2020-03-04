每日星座運勢／射手事情把握得恰好 讓人有安全感

2020-03-4

牡羊座

情緒比較低落，今天宜運動。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

愛情運：★★★☆☆

單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。

事業運：★★☆☆☆

金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。

財運：★★★☆☆

需要主動爭取型的財路。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00湖水綠

開運方位：正東方向

金牛座

工作時思想應集中，受干擾會讓失誤不斷。

整體運：★★★☆☆

今天情感上比較主動，一些甜蜜的事情讓你有點樂不思蜀。不過在工作中回想卻造成做事效率低，進度可能無法按預期時間完成，千萬不要因私忘公哦。投資者手上的金融類投資可繼續持有。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人關係發展平順；單身者在家人的有心撮合下，有機會與不錯的異性結識！

事業運：★★☆☆☆

面對客戶或參加面試時會出現考驗專業能力的情形，會面前要事先準備預想對方可能問到的專業問題並想好解答方法。

財運：★★★☆☆

今天你金錢的流失，大多是受最親密的伴侶或家人所牽連的。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00乳酪白

開運方位：西北方向

雙子座

能用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★☆

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，很快就能征服對方的心。工作上會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，玩玩樂透會讓你獲得不少進帳。

愛情運：★★★☆☆

活耀的一天，穿得美美帥帥的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。

事業運：★★★★☆

會有優異的工作表現，那種對事業的認真追求讓你在不知不覺中充滿人格魅力。

財運：★★★★☆

有合作機會，易名利雙收。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00冷泉藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

計劃趕不上變化。

整體運：★★★☆☆

從事行政工作的人會碰到大堆文件急需處理的情況，有些措手不及。原有的計劃發生改變的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被擱置。不過財運不錯，可參與朋友的投資計劃，有機會得到分紅。

愛情運：★★★☆☆

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的傾向；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合回收借出的金錢。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00薔薇粉

開運方位：東北方向

獅子座

喜歡誇誇其談，欠缺行動力的一天。

整體運：★★★☆☆

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中破棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

愛情運：★★★☆☆

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

財運：★★★☆☆

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00蘋果綠

開運方位：西南方向

處女座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過份相信店員的花言巧語，小心上當。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00象牙白

開運方位：西北方向

天秤座

靜觀其變也是一種良好的處事之道。

整體運：★☆☆☆☆

投資會小有風險，不如先停一停腳步，讓自己再掌握多一些的行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄託於幻想會讓工作走得更加艱難，適當放鬆一下，機會可以再尋找。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀念的差異所引發的紛爭。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，心理有點委屈，覺得被同事或長官壓搾。負面情緒太多時會讓你的工作績效大大打折扣喔！

財運：★★☆☆☆

理財態度消極，賺錢不夠努力！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00珍珠白

開運方位：東北方向

天蠍座

愛情需藉助開運物開運哦！

整體運：★★☆☆☆

愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券行或股票市場，難有收穫；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人不適合談婚論嫁，多培養兩人的感情，進一步瞭解再做打算！

事業運：★★★☆☆

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策、改變，進行例行性質的公事就好。

財運：★☆☆☆☆

財氣呈現混亂跡象，雖然很想留住錢，但金錢問題多多，寧可把錢拿去繳帳單也不要白白浪費喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00和闐玉白

開運方位：正北方向

射手座

事情的輕重緩急把握恰到好處。

整體運：★★★★★

繁忙的工作並未讓你感到無所適從，哪些事情應該先做哪些事情應該後做，你都有分寸，自然能夠輕鬆處理。你透出一股成熟的魅力，讓人覺得有安全感，若能加入一些幽默的元素，許多不錯的異性會被你深深吸引。

愛情運：★★★★☆

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，但是比較適合動態型、競爭型的工作，表現比較突出。內勤工作者不容易感受到好運。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗中處理財務，例如：藏藏私房錢；也有機會得到意外的禮物喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00和闐玉白

開運方位：正東方向

摩羯座

工作上易突顯才能，快樂的日子。

整體運：★★★★☆

事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等項目，需與有經驗的人士多商討，做好分析才能有勝算。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，宜個自為政，埋首在個人的工作上會好點。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合朝多元化運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉方面的事務。

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就要積極去運作。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

水瓶座

有不少好的機遇會出現。

整體運：★★★★☆

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤使沉默寡言者開朗了許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有時限壓力，但多能全身而退。

愛情運：★★★★☆

歡喜冤家日，鬥嘴鬥智也是一種生活情趣唷！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通問題。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班者的力量不大。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00芒果黃

開運方位：東北方向

雙魚座

切忌將工作與生活畫等號。

整體運：★★★☆☆

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物持有極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

事業運：★★★★☆

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00大理石灰

開運方位：正北方向





