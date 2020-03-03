每日星座運勢／獅子善解人意受歡迎 工作實力取勝

2020-03-3

牡羊座

感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

整體運：★★★☆☆

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有目標。

財運：★★★☆☆

克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

金牛座

有點脆弱，不要把事情想過了頭。

整體運：★★☆☆☆

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

事業運：★★☆☆☆

不良情緒調整得及時，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

財運：★★☆☆☆

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00蘋果綠

開運方位：西南方向

雙子座

準備不夠充分的話，在工作和商談上會處於不利地位。

整體運：★☆☆☆☆

協商時，若對方提出無理要求，應先調整好心態，多想想以前成功的案例，與之鬥智鬥勇，十八般武藝都應般出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者偶然在一件小事上發現對方的優點，怦然心動，並很快墜入情網。

事業運：★★☆☆☆

今日情緒不太穩定，工作態度上會呈現優柔寡斷的一面，想了一堆卻欠缺推動的勇氣與行動力。

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00檸檬綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

適合放鬆身心，別給自己太大的壓力。

整體運：★★☆☆☆

今天感覺不太順利，另一半會因為一點小事而與你爭吵，讓你心煩，減少與對方相處的時間可避免許多不愉快。工作遇到瓶頸，讓你難以施展，向同事求援可扭轉局勢。可以花些錢享受一番，擺脫煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼話就直接告訴另一半，吞吞吐吐的會讓對方很反感唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，外力干擾多，自身的情緒也不穩定，突發狀況會讓你來不及應變。

財運：★★★☆☆

注意貪小便宜的心態，易導致因小失大的危機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00硃砂紅

開運方位：東南方向

獅子座

你的善解人意受到眾人的歡迎。

整體運：★★★★★

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，這使你獲得了好人緣。在感情上你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，使你們的感情能夠得以快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外小財。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不差，可是辛苦難免，工作上宜憑實力取勝，倘若過度貪心，亂用小計謀恐會引來負面的力量。

財運：★★★★☆

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向於金錢的敏銳夠強，適合構思賺錢的方式。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00金桔綠

開運方位：正南方向

處女座

活力充沛，全身都是能量。

整體運：★★★★☆

不善花言巧語就用行動讓情人感受你的情意吧！購買慾非常強烈，要克制衝動的行為，可為你節省一筆不小的開銷。閒暇之時多翻閱雜誌，你會得到不少工作上有用的情報，對你的工作大有裨益。

愛情運：★★★★☆

今日在心理上，你與戀人相互依賴著對方，只有兩人在一起時才感到生活的踏實和美好。一方感到不快時，另一方要記得立即去撫慰。

事業運：★★★★☆

身邊的親朋好友是你最佳的後援力量，有來自他們默默支持，可以讓你放手去弄自己的事業，沒有後顧之憂做起事來都特別的順當。

財運：★★☆☆☆

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00象牙白

開運方位：正東方向

天秤座

積極行動總會收穫的。

整體運：★★★★☆

給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多瀏覽人力銀行或到就業服務站去看看吧；財運頗好，業務工作者因積極拓展而有機會獲得超出預計的收益。

愛情運：★★★☆☆

務實的一天，還是想想該怎樣賺錢比較好。

事業運：★★★★☆

很多事情都要你來處理，有些手忙腳亂，但多能堅持、積極應對。

財運：★★★☆☆

財運平平的一天，對財富也不太關心，在今日倒是很適合出門玩樂，花錢娛樂一番！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00寶石藍

開運方位：東南方向

天蠍座

控制現金流量。

整體運：★★★★☆

尋求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規劃錢財；工作者思維敏銳，不但將自己的工作安排得合理有效，還能幫助同伴解決困擾。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，也引來了許多羨慕者。已婚者多讚美另一半，可讓你獲得更多的關愛。

事業運：★★★★☆

事情看似不多，但比較繁瑣，這需要你耐心處理。

財運：★★★☆☆

適合理財，有餘錢請做好定存。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00翡翠綠

開運方位：正西方向

射手座

展示出你另外的一面。

整體運：★★☆☆☆

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

愛情運：★★★☆☆

愛情甜蜜，送些別緻的禮物給戀人吧，對方會很開心，讓彼此的心更貼近喔！

事業運：★★★☆☆

貪圖享樂的心態比較重，在工作上略有偷懶的傾向。

財運：★★☆☆☆

不利由經商、金錢遊戲取財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

摩羯座

工作機會多，但也面臨挑戰。

整體運：★★★☆☆

藝術涵養深厚者今天容易吸引較多異性的目光，小心陷入桃花叢而迷亂眼睛。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

愛情運：★★★☆☆

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易把握真情唷！

事業運：★★★☆☆

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

水瓶座

在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

整體運：★★★☆☆

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性關注。

事業運：★★★★☆

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

雙魚座

有利推行新計劃，收效良好。

整體運：★★★☆☆

因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收穫。創業者與合作夥伴會有意見不和，若太過固執小心金錢損失。

愛情運：★★★☆☆

愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。

事業運：★★★★☆

異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司異性交流，有助於解決疑獲萌生新的創意。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00朝霞紅

開運方位：西北方向





