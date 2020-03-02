每日星座運勢／摩羯錢財把握好用度 事業努力表現

2020-03-2

牡羊座

理解是雙向的。

整體運：★★★★☆

把對方當作朋友才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天頗為受益；較強的時間觀念對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，得到的理解必然是雙倍。

愛情運：★★★★☆

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表循序的處理。

財運：★★★★☆

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂花不少錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00可可棕

開運方位：西南方向

金牛座

慾望過勝，需抑制。

整體運：★★★☆☆

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者有被冷落的危機。

愛情運：★★★☆☆

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意自己的態度，過度自負容易引人反感。

財運：★★★☆☆

機運不錯，但機運財並非要你去投機，而是尋覓投資管道。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00遠洋藍

開運方位：東北方向

雙子座

運勢走紅，整天都有個好心情。

整體運：★★★★☆

單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學習，為日後的投資做好知識儲備，以便更好地把握機會。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好！

事業運：★★★★☆

有很強的直覺和分析力，在遇到重大決策時，要充分相信自己在工作上的判斷力。

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口多能有正面的答案。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00芥末黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不般，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

單身者在穿著打扮上應講究一些，出門在外才容易吸引異性的目光，提升戀愛運！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運背背的，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

財運：★★★☆☆

莫管閒事、莫替人作保。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

獅子座

溝通不到位易引發問題。

整體運：★☆☆☆☆

有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一工序人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠質量。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割的感受。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要收斂自己懶散的工作態度，否則會被上司盯得滿頭包！

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00艷棗紅

開運方位：西北方向

處女座

口才極佳。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

愛情運：★★★★☆

今日適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極點，持續點、公正點，才能順利把手頭工作完成。

財運：★★★★☆

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能搏君一笑！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00桐花白

開運方位：西南方向

天秤座

輕鬆的應對是必勝的關鍵。

整體運：★★★☆☆

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！

事業運：★★☆☆☆

雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。

財運：★★★☆☆

切記小賭怡情，大賭就傷心。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠

開運方位：東北方向

天蠍座

運勢平順，態度將決定今天的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，控制好情緒，無需與對方辯解，採取冷處理可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

事業運：★★★☆☆

會遇到一些較棘手的事情，但你能很好地利用人際關係來解決，多能平順過關。

財運：★★☆☆☆

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：東南方向

射手座

忽冷忽熱地對待感情很不利。

整體運：★★☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，提不起勁，不可太過感情用事哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

事業運：★★★☆☆

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂，要克制衝動性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00羽絨白

開運方位：東南方向

摩羯座

錢財上要把握好用度。

整體運：★★★★★

金錢上有破財的可能，花錢之前最好想想，這個東西是否真值得自己購買；今天是事業上實施行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面溫和，最佳的約會地點則是有藝術氣息的展覽館。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白，今日容易感受到對方的誠意。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，今日頗適合與人競爭，努力的表現自己。

財運：★★★☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

水瓶座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

經常與另一半單獨約會讓你感覺有點悶，安排Party可激起你的熱情，夫妻感情升溫！

事業運：★★★★☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，讓你體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00金桔綠

開運方位：東北方向

雙魚座

運勢較差，情緒混亂的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捂緊口袋免得無法控制購物的衝動，錢財不知不覺流失。

愛情運：★★★☆☆

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

事業運：★★☆☆☆

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00檸檬綠

開運方位：西北方向





