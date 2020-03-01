每日星座運勢／天蠍拋除所有的煩惱 運勢會好起來

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-03-1

牡羊座

吃喝玩樂機會多，會引起腸胃不適。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心矛盾被激化喔！

事業運：★★★☆☆

精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。

財運：★★★★☆

小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00古銅青

開運方位：正西方向

金牛座

今天要注意察言觀色。

整體運：★★★☆☆

容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

愛情運：★★★★☆

熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。

事業運：★★★☆☆

易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

財運：★★★☆☆

如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

雙子座

加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

愛情運：★★★☆☆

不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！

事業運：★★★★☆

運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。

財運：★★☆☆☆

「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00乳酪白

開運方位：正西方向

巨蟹座

勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！

整體運：★★★☆☆

遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

愛情運：★★★☆☆

懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。

事業運：★★★☆☆

聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！

財運：★★☆☆☆

宜防精神不佳而造成財物損失。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

獅子座

驚喜連連。

整體運：★★★☆☆

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

愛情運：★★☆☆☆

桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。

事業運：★★☆☆☆

今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。

財運：★★★★☆

在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00淺海藍

開運方位：正南方向

處女座

能快樂享受生活，很愜意的一天。

整體運：★★★★☆

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

愛情運：★★★★☆

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

財運：★★★★☆

留意市場動態，把握商機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00深海藍

開運方位：西南方向

天秤座

相信自己的判斷。

整體運：★★★☆☆

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。

事業運：★★★☆☆

聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。

財運：★★★☆☆

財運不強，少有大財入帳，但也餓不死。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00古銅青

開運方位：正西方向

天蠍座

拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友小打小鬧的玩玩，弄點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

愛情運：★★★☆☆

愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！

事業運：★★★★★

與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。

財運：★★★★☆

無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00芥末黃

開運方位：正南方向

射手座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方有賞心悅目之感，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

事業運：★★☆☆☆

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

財運：★★★☆☆

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

摩羯座

別太拘泥於自己的異想空間。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

事業運：★★★☆☆

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

財運：★★★★☆

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00青金石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

按計劃行事，切忌強出頭。

整體運：★★★☆☆

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

愛情運：★★☆☆☆

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

事業運：★★★☆☆

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

財運：★★★★☆

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00玳瑁棕

開運方位：正南方向

雙魚座

甩開精神包袱，好好休息的日子。

整體運：★★★☆☆

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

事業運：★★★★☆

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

財運：★★★☆☆

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00辣椒紅

開運方位：西南方向



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