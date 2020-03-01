每日星座運勢／天蠍拋除所有的煩惱 運勢會好起來
2020-03-1
牡羊座
吃喝玩樂機會多，會引起腸胃不適。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心矛盾被激化喔！
事業運：★★★☆☆
精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。
財運：★★★★☆
小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-11:00古銅青
開運方位：正西方向
金牛座
今天要注意察言觀色。
整體運：★★★☆☆
容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。
愛情運：★★★★☆
熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。
事業運：★★★☆☆
易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。
財運：★★★☆☆
如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-15:00薰衣草紫
開運方位：東南方向
雙子座
加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。
整體運：★★★☆☆
單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。
愛情運：★★★☆☆
不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！
事業運：★★★★☆
運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。
財運：★★☆☆☆
「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-20:00乳酪白
開運方位：正西方向
巨蟹座
勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！
整體運：★★★☆☆
遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。
愛情運：★★★☆☆
懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。
事業運：★★★☆☆
聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！
財運：★★☆☆☆
宜防精神不佳而造成財物損失。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-13:00燻鮭紅
開運方位：正南方向
獅子座
驚喜連連。
整體運：★★★☆☆
意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。
愛情運：★★☆☆☆
桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。
事業運：★★☆☆☆
今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。
財運：★★★★☆
在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00淺海藍
開運方位：正南方向
處女座
能快樂享受生活，很愜意的一天。
整體運：★★★★☆
今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。
愛情運：★★★★☆
容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！
事業運：★★★☆☆
運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。
財運：★★★★☆
留意市場動態，把握商機。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00深海藍
開運方位：西南方向
天秤座
相信自己的判斷。
整體運：★★★☆☆
與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。
愛情運：★★★★☆
桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。
事業運：★★★☆☆
聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。
財運：★★★☆☆
財運不強，少有大財入帳，但也餓不死。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-20:00古銅青
開運方位：正西方向
天蠍座
拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。
整體運：★★★★☆
與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友小打小鬧的玩玩，弄點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。
愛情運：★★★☆☆
愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！
事業運：★★★★★
與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。
財運：★★★★☆
無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-23:00芥末黃
開運方位：正南方向
射手座
適合約會，愛情進展不錯。
整體運：★★★☆☆
單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方有賞心悅目之感，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。
愛情運：★★★★☆
愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。
事業運：★★☆☆☆
常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。
財運：★★★☆☆
財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-22:00芙蓉晶粉
開運方位：正東方向
摩羯座
別太拘泥於自己的異想空間。
整體運：★★★☆☆
情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。
事業運：★★★☆☆
有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。
財運：★★★★☆
有兼職的機會，把握得當可有額外收入。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：06:00-07:00青金石藍
開運方位：正北方向
水瓶座
按計劃行事，切忌強出頭。
整體運：★★★☆☆
今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。
愛情運：★★☆☆☆
一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！
事業運：★★★☆☆
事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。
財運：★★★★☆
有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-16:00玳瑁棕
開運方位：正南方向
雙魚座
甩開精神包袱，好好休息的日子。
整體運：★★★☆☆
愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。
愛情運：★★☆☆☆
在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！
事業運：★★★★☆
表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。
財運：★★★☆☆
小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-23:00辣椒紅
開運方位：西南方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言