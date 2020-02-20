小孟塔羅：條件很好卻單身？測挑選另一半挑剔指數

有些條件很好卻單身的人，很容易被不了解他的人認為，眼光太高才會單身，否則想找對象怎會難呢？但你只是不想浪費時間在不對的人身上而已，又或許是你剛好也很享受單身的時光。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，挑選另一半挑剔指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Walter Crane & Ernest Fitzpatrick(Harmonious Tarot)

A：排剔指數40分。(權杖五正位)

牌面上的三個小孩，在用力拉扯植物身上的藤蔓。

這張牌表示你選擇另一半，很重視能否與對方有良好的交流。因為你在表達自己想法時，不希望是對牛彈琴，希望對方也能清晰表達內心想法，但又不想陷入彼此間各說各話的爭執。小孟老師在此提醒你，人與人之間是互相的，你是否有先傾聽對方的心聲呢？

B：挑剔指數80分。(正義牌正位)

牌面上的一個女子，右手拿秤左手抵著一把劍。

A：排剔指數40分。(權杖五正位)

這張牌表示你選擇另一半，很重視對方能否對你慷慨大方。這並不是說你只重視物質享樂，而是因為貧窮夫妻百事哀，當對方有良好經濟也願意付出，你才會有共組未來的安定感。小孟老師在此提醒你，經濟較好的人容易忙於工作，這部份你也要能夠體諒唷！

C：挑剔指數20分。(寶劍六正位)

牌面上有一株生長在河邊的植物，幻化成花精靈。

C：挑剔指數20分。(寶劍六正位)

這張牌表示你選擇另一半，很重視對方能否給予溫暖的力量。無論自己平時多麼堅強，當你遇到失落低潮的時刻，總會想聽到對方的加油鼓勵，而不是理性分析你的行為對錯，這種事情讓朋友來做就好。小孟老師在此提醒你，要清楚告訴對方你的需求唷！

D：挑剔指數60分。(權杖十正位)

牌面上蹲在地上的女子，在跟手拿鐮刀的男子指路。

D：挑剔指數60分。(權杖十正位)

這張牌表示你選擇另一半，很重視對方個性能否成熟與可靠，不管在物質上還是精神上，當碰上棘手壓力的事情，對方能否勇敢面對問題，扛住責任往好的方向努力，這對你來說非常的重要。小孟老師在此提醒你，記住也要讓自己變得更好，成為一個最棒的賢內助。

E：挑剔指數99分。(寶劍侍者正位)

牌面上有一位長髮的男子，正在欣賞他手上美麗的彎刀。

E：挑剔指數99分。(寶劍侍者正位)

這張牌表示你選擇另一半，很重視對方能否不做你討厭的事。你可能不想對方與異性單獨互動，或是對方有欺騙或隱瞞你的事情，甚至是婚後不想跟家人同一屋簷下等等，講白一點你想要的是寵愛。小孟老師在此提醒你，請找一個愛你比較多的人吧！