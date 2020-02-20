3月生命靈數運勢分析：凝視停滯的消極 當中富涵生機

引用七數的指引做為三月的開端：）

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凝視停滯的消極，當中富涵生機，

僅僅是念頭的來去，也全是珍貴的指引。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢：有許多臨時的外在狀況需要解決，搶時間、調整進度跟排程，可能讓一號人費去大量心力，疲於應付，就利益發展來說，是看不到實益的一個月份，多數時間都有種收拾殘局的感覺，若能把心態調整好，對這樣的現象不大驚小怪，只聚焦在「如何把事情逐一完成」上，則能得到一點額外的破關成就感，若要說收獲，大概就是經驗值會大大提升吧！

這段期間就不建議做任何財務上的變更或冒險，對人對事的掌握能力都不高的三月，不控制與靜觀其變，是最好的處事方針。

工作／學習狀況：在專業上，易遇到無理取鬧、不聽人話的客戶、主管、同事，在各方人際不利溝通的此時，一號人可別試圖用道理說服對方，順著毛摸，不讓對方情緒波及到你身上，才是最聰明的方式；

因為多數的工作內容將可預期的會空轉，對於進度的野心就可以稍微挪到別處，月初跟月中，多數決定（要求跟訂單）都有許多變動的機會，所以不建議做超出進度、或多做努力，因為這些東西最終很可能都被推翻，努力了半天卻無所得，如果想加把勁，那麼把力氣放在20號之後，是比較有意義、能產出實益的。

春分之前一波氣流混亂，不犯錯、不被他人情緒拖著走，先不管別人指定、給了你什麼指令或評價，問問自己當下最想做的，以自己為主的忙碌，是最不會浪費的。

愛情：單身者因為周邊人際氣流混亂，能遇到的人多，當然情緒上需要依靠的、支持的人也不少，所以若你平常身邊就缺乏新血，那這段時間反倒是不錯的機會，人際洗牌，新的對象很可能在工作環境中出現，只要慎選，並且謹守情緒界線，不要被對方的狀況拖著走，對於有興趣多相處的對象，從旁給予引導，是能有機會發展出不錯的戀情的。

有伴侶者在關係中，就會麻煩些，相同的人際氣流混亂，你一樣得注意與他人界線的問題，不過更多的幫助，可能就要多考慮，因為這些善心，很可能變成讓現有關係生變的因素，謹守份際才是明哲保身之道；另外伴侶本身可能也有很多不滿的、因為自我價值低落的情緒需要處理，這個才是一號人需要用點力氣的地方，為伴侶指出事實與他口中陳述的有何不同，客觀的從旁給予支持，是一號人在這段時間最需要努力的事。

訊息指引：Lizard＋Five Of Crystals

答案總在你試圖掩蓋的根底，根從不能從本體被捨去，

憑恃本能向內，探索更幽暗之境。

★生命靈數2

整體運勢：擺脫煩惱、瑣碎的事務，就在三月。

這段時間將有種「舊的全都完結，新的起點出現」的明亮感，從黑夜到黎明之前，還有一段混濁的灰藍色，大概就是你這段時間的最佳寫照，這段時間的確有很多東西，都似是已經知道輪廓，但細節卻不明確，需要你再加把勁去把很多細項填充進來，這樣的狀況，因為需要大量的自我對話、內在整理，所以很難向外求援，跟外界會暫時處於一種（情感上）失聯的狀態，不過這樣的孤獨是好事，在這段時間的整理過後，無論是人際或是工作，對於什麼真的需要，而什麼只是想要、卻不需要，會更透徹。

當然，看見之後，就需要行動，才能真的幫二號人帶來想要的天明。

工作／學習狀況：在專業上，是舊案終結、新案到來的美好時刻，如果你打算轉職，這段時間也是很恰當的時機，不過無論是待在原有的職位、或是換新工作，真正幫你做對決定的關鍵問題，

是：「你做的事是曾經熟悉、覺得安全，但很無趣，已經發展到頂」的

或是：「這些事都沒做過，因為未知感到恐懼，但直覺告訴你有可為空間」的

無論你在哪個節點上，在三月，或可說是本年度，都請勇於突破那不再舒適的舒適圈，不要自欺，你的辛苦就會得到甜美的報酬，不再承接那種只是人情、卻缺少實益的工作，有能力就承擔，讓擔負的工作跟頭銜成正比，這段時間的「終結」，才有意義，選擇該選的過程中，當然還是會有很多人試圖拖住你，務必穩住自己的信念，才能帶你往更有成就感的地方。

愛情：對單身者而言，若你有好好的處理內在創傷，對原生家庭關係的負面觀感、對過往戀情失敗的傷害，如果你都明白過去錯在哪，並且做出改變，那麼這個時局對你來說，就是有利的，新對象就在你為生活其他面向做出改變時，會出現在日常生活中；

如果你仍停在原地，那麼最好的發展大概就是沒發展，但通常事情很難一成不變，更可能的是，若不改變，一樣會有機會，但或許你也會很快的發現，自己又在重蹈過往的覆轍。

被生命推著走，或是主宰命運，你選什麼呢？

有伴侶者，在關係中有機會去舊迎新，如果你仍期待留在原關係中，那這段時間，你的伴侶或你自己，將很有機會因為各自看見關係中的陰暗面，而有深度對話的機會，或許在你看來「只是些小事」，但關係的緊密程度卻經常取決於這些「覺得可忍可忽略」的小事上，因為雙方雖有機會看見這些關係中的問題，卻傾向於逃避，所以在這裡要提醒二號人們，無論是對待自己或伴侶，都得當那個把問題提出來談的人，才能讓這段關係穩住、不生變，無論在哪個階段，都請盡最大的努力，把那些一直覺得不好說的，都說出口吧！

訊息指引：Elephant＋Eight Of Feathers

踏穩並勇於戰鬥，帶來生命的轉變，清晰並前行，可能且可行。

★生命靈數3

整體運勢：得付出更多耐心，才能與他人保持良好的溝通，本週期你或許會感到身邊的人，都處於自己的迴圈或真空罩之中，好像聽不到、也不打算聽到你正在表達的重點，甚至會曲解你原本的意思，面對這樣的收訊不良，如果三號人只打算快速、重點式的表達，或是淺談即止，不深入的把整套話裡裡外外的說完整，那麼就會有極大被誤傳的狀況發生；

這些狀況會為生活帶來各式障礙，事情推展緩慢且困難，或是財務損失，都是可預期的發展，如果想在三月一切順心，那麼，顯然你得先備好大量的耐心存量，才能辦到了。

工作／學習狀況：在專業上，需要處理很多跟「報備、發表」等，說話、表達與溝通相關的事，也有機會變成某個對外的窗口，負責去跟其他配合的單位交涉，雖然是好事，若處理得當，也會換得工作能力被認可、評價提升、或是帶來實質的利益，這些正面的事都是可期待的，

但「一切都需要用比平常更多一點的努力」，是本週期的基調，所以一樣的外在環境與時局，卻經常因為選擇不同的應對方式，而帶來兩極的發展，如果期待勞有所得，那麼針對該準備的方向多下功夫，分配與選擇，便是最重點的工作。

在學習狀況上，也容易有需要對外、公開發表言論、看法的機會，面對看似刁難的「對方怎麼都聽不懂」，你得記得你的任務，從來都不是跟對方槓上，把焦點放在「努力用對方聽的懂」的方式，就能順利過關。

愛情：單身者對於找尋新關係的動力，與能夠應付的能力，在這段時間都是低落的，一方面是生活已經需要比平日消耗更多耐性，再者是，這段時間出現的對象，也容易「聽不懂人話」，在兩種綜合因素下，實在很難成功開展出新的關係；

如果你還有餘力與耐性，這段時間的確會出現一些「需要援助」的對象，可以先互動，先保留，待這段溝通與思慮混亂的週期過去，再下決定也不遲。

有伴侶者會感到伴侶的高度存在感，對方會用一種類虐待的方式，來表達對你的愛，情緒上的反覆、冷淡或暴躁、捉摸不定的要求，如果你一直收到這類的表達，這不過是對方在表現「自己覺得不夠受重視」或「不夠感到誠意跟被愛」，所以如果你只是針對對方反反覆覆的指令回應，那麼會發現對方的要求永無止盡，好像怎麼都不對、怎麼都填不滿，

所以比起跟著這些「表面的」要求走，建議三號人還是別偷懶，繞過這些表面，去看看對方「其實在跟你要什麼」然後去做吧！

訊息指引：Butterfly＋Justice

奮力的向內，啃咬並褪去舊繭，從混沌之中，直到看見曙光之前。

★生命靈數4

整體運勢：外在環境的限制與重擔正在本週期快速退去，新局到來，各方面的運勢都有所進展的三月，四號人卻仍覺得動力不高、興趣缺缺，甚至面對這些「明知道都很好」的進展，也無法把焦點放在「得到很多」上，比起得到的，更在意「還缺少什麼」，那麼解決問題的方式就相當明確了，去把缺少的補上，才能真正享用到目前手邊所擁有的美好，缺了一點調味料就不能開動的受限感，將是四號人在這段時間被放大的問題，這個受限感解除的鑰匙，只在自己手中。

工作／學習狀況：在專業上，會持續看到不適合自己的選項、人、事、物，快速的在生活中消退，如同上述，多數的四號人仍會把焦點放在消退的晞噓中，並且為此感到有些悵然無力，譬如說已經不適合的合作對象、努力過但現在必須換個方向的工作方向；

無論如何，對這些該結束的緊抓不放，都只是虛耗時間跟力氣的做法，比起這些，這段週期更可為的是重振旗鼓，轉頭往你一向不太想看的那個方向吧！新的合作機會、財務發展都在這裡。

對四號人來說，這些不看的，經常是「更高一階」的機會，一直存在的自我懷疑，別再懷疑，是時候承擔責任，更上一層樓了。

愛情：單身者別想著關係能夠一步到位，一眼就看出喜歡的對象也喜歡你、一次告白就被明確的接受、坐在原地命運就會為你帶來新的際遇、參加一次聚會就找到對象，以上都是完全不可能的事，快醒醒吧！

機會的確存在，但需要累積，無論是創造與人接觸的機會、或是展現心意、都不是「一次」或「偶爾為之」就可以的，你該做的是徹底翻轉過去的行事模式，才能看見不同的風景。

尤其是，你已經一而再、再而三的自己在這些錯誤中吃足了苦、明知不可為而為之的堅持，都是降低人生滿意度的大敵，改變的動力顯然得提高一些，才能有資格期待人生的新局。

有伴侶者也宜將目光放在關係中的可為之處，而非老是挑剔對方，更挑剔自己，這段時間你（終於）會發現，伴侶一直在用各種方式引導你，但你可能一直對此視而不見，或把一切看做是理所當然，這樣的態度，會讓對方停止再努力，如果你發現，你說的話對方再也不回嘴反對，如果你發現，對方的反應總是很平淡，不抵抗、沒意見、意外的順從；

那麼，這個世界只剩下國（女）王你了，如果這不是你期待的，顯然過去的充耳不聞，假裝尊重實則怠慢，都是讓關係至此的地雷，回應並付諸行動，才是四號人們在本年度（不只是本週期）最需要做、過去卻很少做到的努力。

訊息指引：Lion＋Transformation

別留戀昨日的慣性，戒斷並前行，

過去都難以挽留的死去，是換上全新風景前的序曲。

★生命靈數5

整體運勢：無法瞻前顧後，只能緊踩當下與忠於自我。

在本週期，會聽到很多誠懇的、出於好心（至少他們是這樣宣稱啦）的「良心建議」，不過是否真的很有良心？是誰的良心？那就有待五號人們自己細細品嚐，然後再做出最終決定了，耳語眾多，都只能聽聽，因為你真正該做的是「聽過就忘，忠於自我」，絕非困在這些別人開給你的選項中，思前想後，只為試圖找出一個最接近自己的結論，與其受困，你更需要創造，發現別人給的都不好，都有缺點，那麼就自己創造一個專屬自己的方式，當你尋著要領，便會帶來實質的金錢收益，跟生活的舒心。

工作／學習狀況：在專業上，本週期將同時接收到一堆不同的耳語跟意見，但仔細去看，就會發現可行度很低，充滿漏洞，對於團隊工作者而言，首先要解決的是意見整合的困難，如同上述，其實「整合」這件事，本身就是太過理想化、首先需要被放棄的想法，如果不能排除眾議，勇敢的提出創新、與現有方案截然不同的看法，那麼本週期的工作，被卡在原地的機率就很高，直到你、或團體中有某人跳脫出原有框架，工作才得以順利運轉；

這樣的境況會較利於個人工作者，本週期可以盡可能的創新跟搞怪，來吸引同溫層，會比想破頭去迎合市場，來得有益多了，工作氣氛也將變得更愉快，而對於在學習中的你而言，堅持用舊的方式去提案、思考或做研究，也會很快遇到瓶頸，靈活的時間分配、有趣的方式，才能提高學習跟研究產出的效率。

愛情：單身者遇到的，都是些特別的人，在你...想不到，平日比較少涉及的場合，或許是網路、也或許是從未去過的聚會、有新朋友出現的地方、異於平日的學習場合、社交活動，都是可以參考的方向，當然這些人也有各自「異常」的部份，思考模式不同於多數人，至少會為生活帶來一些樂趣，若想有進展，沒有特定策略，唯一能說的，大概就是「拋開一般邏輯運作、盡可能天馬行空跟跳tone」切忌死板規矩，就是最能讓新關係有延伸空間的方法。

有伴侶者的關係需要活化，在本週期，最有機會聽到伴侶的真心話，或許不會用太和平的方式出現，會帶來一些爭吵，不過爭吵中也會伴隨著一些不好聽、但是真誠的訴求，如果五號人可以從中挑出重點，那麼爭吵反而會有修正關係中缺失的效果，屬於有益的「激烈溝通」，也建議你別把焦點放在當下的安撫，或檢討自己跟對方的過失上面，

在過程中，看穿對方表面的說法「其實要表達什麼」會是更重要、對兩人相處更有益的事。

訊息指引：Phoenix＋Page Of Feathers

所有的學習只為憶起，毫不費力，

比起奮力追尋，更需要的是排除偏見的純粹與專心。

★生命靈數6

整體運勢：排除眾議，依照自己的直覺行事。

在本週期，對於外界的批評指教，可以先停下、收下、參考，卻不宜照單全收，外在的聲音，都有待你自己更深入的思考、實驗，才能做出最終結論，保持靈活是滿重要的，雖然不致於要對他人的意見充耳不聞，但是事實的查核也很重要，別人給的不一定是故意害你，但不適合你的機率應該不低，比起照單全收，更好的方式是加入自己的想法跟喜好，把這些聽到的、收集到的、別人熱心給予的資訊，調整成更適合自己的方案，當你能依照這個方針行動，那麼本週期的金錢收益可期，生活滿意度也會隨之提高，雖然不一定都在三月能收割，但會帶來長期的收益。

工作／學習狀況：在專業上，相信直覺跟創意，雖然這樣的直覺跟創意要執行，需要說服很多只是想要批評、為反對而反對的人，

這些人，可能是你的主管、業主等，給予資源、最終需要為這個意見買單的人，所以整體工作進度無法推展得太快，需要花很多時間說服對方，但只要你能多信任自己，在過程中展現自信，並且更重要的是勇敢的去比較固有做法跟新做法之間的優劣，說服的過程是必要，但這是能夠教說服歷程縮到最短的辦法；

本週期，比起辦法，更需要的是心法，信任自己可以辦到，有所本的說服，就能讓工作順利推展開來，也可以取得資源跟支持。

在學習上，對正確的事、正確的做法堅持是必要的，如果一直以來你的做法帶給你的效益都算滿意，那麼面對別人試圖修正你時，請不要動搖，堅持做自己相信的事即可。

愛情：單身者可以多觀察那些跟你持相反意見的人，或許會意外的發現，他們可以處處反對你，是因為其實也很注意你呢！

對你特別有興趣，覺得你難以理解，所以格外的關注，這是本週期的桃花方向，以不太愉快的被挑剔為起點的對象，六號人可以試著繞過表面，去看看他們「其實要說什麼」或「老是唱反調是為什麼」

別預設立場，應該會有讓你驚喜的發現。

有伴侶者在關係中也會遭受很多的指正、批評、挑剔，都是讓你不太舒服的狀態沒錯，但這也意味著伴侶覺得你有進步的空間，至少對方願意表達，多數是出於愛， 我想你心裡也明白，雖然難聽話居多，不過卻是情真意摯（XD）真愛來著。

為了伴侶多努力，無論你是努力聽懂，努力做到，都是消除這些難聽話的好方法，也會創造對方嘉獎你的機會，好消息是，伴侶不但只是勇於指正，對於給予額外的獎勵，也是不會吝嗇的。

訊息指引：Otter +Temperance

兼得，選擇從不單一，如果它不存在，只因少了你，創造並賦予生命。

★生命靈數7

整體運勢：除了不 那麼舒適的舒適圈，只需再挪動一下視角，就看得見更好的發展。

對七號人來說，現況或許沒有讓你太過不適，不過前方既然有更好的發展在等著你，就有評估改變的必要性；

若堅持待在現況，無論是壓力的忍耐值、或是財務跟實際資源的戰備存糧，都可以再撐一段時間，但最終仍是有耗盡、需要做出決定跟改變的時候，對於那些虐待你的、你忍耐的，想變動的話，本週期會是不錯的時機。

只要能夠果斷的丟開那些「我擔心萬一...」跟「但是被丟下的人很可憐」的考慮，就會得到更多的決定權（無論是對全局或自己個人的都是）及實質進帳的提升，都是可以預期的發展。

工作／學習狀況：易被人情拖垮的七號人，在本週期的壓力會更加沉重，因為需要你「多擔待著點」的人更多了，多到你幾乎無法邁開步伐再往前走，他人的請託，或你之前自願承擔的那些，在三月份都會更顯得綁手綁腳，讓你開始明明有好的發展，卻礙於這些因素而沒有空、沒有更多的力氣承接；

事實上本週期有很好的晉升跟被委以重任的機會，如果有之前想爭取、卻遲遲不知道如何能入手的職務，也會在這段時間展露曙光，就看你能不能勇敢的拋下那些不屬於你的重擔，為自己自私一次了，本週期利於自我推薦、談到更多資源、割除結束棘手的任務，翻轉機會俱在，發展就看你最後選擇了什麼。

在學習上也是新比舊好，對於自己本來那種迂迴又沒效率的做法，是時候改變，若願意找前輩、師長誠實的討論，都會獲得改善，讓學習變得有效，而非總是徒勞。

愛情：單身者能夠當那個「決定事情的人」，也就是，比起被動被追求，或等待機會，你必須是那個先發者，先考慮好自己要什麼、先做決定、或是主動採取攻勢，都是比默默等待更有用的方式，如果你沒有對象，那麼只是當個好好先生（小姐），顯然無法為你帶來新機會，比起好人，你更適合當個有態度的人，什麼要、什麼不要，當你展現出堅定跟自信，就能吸引合適的人對你行注目禮。

有伴侶者，在關係中的表達，會因為遲疑、迂迴、自以為的不想傷害對方、為對方好，而跟伴侶產生隔閡，這段時間跟伴侶的互動交流趨緩，如果你發現對方變得話少、封閉，那麼別懷疑，一定是之前你那曲曲折折、不直接、不明說、你知道就好的暗示法，不小心傷害了對方，讓對方有太多負面的想像空間；

下定決心除弊的時候到了，比起「你覺得這樣比較好」，你們的關係更需要開大門走大路，有話直說，問問對方想要什麼，來取代你心中無限的小劇場吧！

訊息指引：Hummingbird＋Six Of Feathers

凝視停滯的消極，當中富涵生機，僅僅是念頭的來去，也全是珍貴的指引。

★生命靈數8

整體運勢：恢復腦袋的理智與清明，是三月份最該努力的方向。

在思慮混亂的本週期，很需要計畫，很容易下錯決定，所以凡事除了主要方案，思考一下備案是必須的，雖然環境中的負面因素正在消褪，但是八號人似乎很難在眾多選項中，做出正確的決策；

這樣的失衡或許跟長期身體太過勞累有關，也跟過度想求得「完全無誤」的控制慾有關，過於苛待自己，要求自己有完美無缺的表現，反而會招致更多的挫敗，如果想看到生活各面向的好轉，放鬆、放下過多的控制跟表現慾、不能輸的咬牙苦撐，更能得到幸運女神的眷顧。

工作／學習狀況：在專業上也呈現小失控的三月，八號人會有種時間跟資源怎樣都喬不好的感覺，時間被壓縮，客戶跟上司不合理的要求也變多，所有的決策，都反反覆覆的沒個準，這些狀況其實由來已久，若你有機會觀察身邊的同事（或同業），會發現不一定每個人都會跟你一樣被困在這樣的狀況中，此時的你或許不能理解，自己明明付出了更多努力去達成，為何卻總是有更讓你為難的要求出現？

但事實上，有些努力跟服務，卻經常是你過度提供的，因為容許對方無限上綱的無界線，換來了眼前永遠追不上的高標。

明確表達可為與不可為之處，並不丟臉，也不是弱者的表現，更是為你帶來舒適工作情緒，必要的改變。

如果要說到哪裡需要更努力，適時的放過自己，就是你該為自己盡的最大努力。

愛情：單身者，暫無新對象出現的機會，外在環境混亂，就算有新對象靠近，你也得考慮一下，對方是否看到真正的你了？

或是其實對方也是愛上你偽裝出來的、完美的形象呢？如果想有新對象，先能夠善待自己，是最重要的事，當你休息夠了，讓自己身心都舒適了，才是挑到合適伴侶的第一要件，或許機會不缺，但你的現況並不宜、也無法挑到真的可以長遠發展的對象，如果你也同意戀愛應該是帶來愉快，而非傷害，那就先練習著讓自己放輕鬆吧！

有伴侶者在關係中一樣呈現不穩定的狀態，伴侶的情緒起伏，對你來說會產生不小的負擔，心理上跟實際相處上，都會有種卡住的感覺，對方在本週期會出現不少負面情緒，可能多到你覺得誇張、對方過度渲染，但一切都不是平白出現的，如果你發現相處的品質不佳，那麼回頭看看，你是不是把勉強自己的那一套，也套用到對方身上了呢？

如果你這時候想說的，是「我已經很寬待，我對我自己更...」那就沒錯了！快快放過用同一套標準去苛求自己，也苛待對方吧！

先善待自己，才能夠對對方同理，最後才看得到平靜和諧的關係品質。

訊息指引：Starfish＋Eight Of Shells

不完美的，在同中求異，不困於追求表面的完美與平靜，

有裂縫的，才是滋味豐富的生命。

★生命靈數9

整體運勢：財務狀況回穩，勞有所得，（無謂的）擔心害怕都逐漸褪去，雖然還不到可以剩餘很多的程度，但是在財務上已經能感到足夠、有比之前更多一點的運用空間，對於對自己要求甚嚴，很容易把財務漲跌與個人能力畫上等號的九號人來說，是好消息；

煩人的瑣事，之前一直在心裡放不下的那些沉重負擔，也隨著春天腳步靠近而遠離，唯一美中不足之處，是時間不太夠用，恐怕得被那些需要你的人追著跑，得注意有過勞的傾向，導致頭痛、暈眩、視線模糊等等併發症的出現，多運動，多休息，多曬太陽，能夠協助你改善這些不適。

工作／學習狀況：在專業上傳來好消息，新的主軸、合作對象陸續出現、變得明朗，在處理事情上的邏輯能被多數人接受，並且感到受用，別困於「這種方式太簡單了」的偏見，只需用最簡單的方式去表達，可以為工作帶來意想不到的益處；

換成九號人的語言，大概會得出「這麼簡單就行了嗎？」或是「也太簡單了吧」的結論。

但，沒錯，就是需要簡單跟你認為「怎麼那麼白癡」的做法，就夠了，就足夠為現在的工作帶來很好的發展，不要畫蛇添足、自以為高段，那些你認為很高深的道理，日後還有機會用到，在對的時間做該做的事，就是最好的。

對於學習者也是，沒有捷徑，最基本的就是你最缺少的，如果覺得成就感始終不足，那麼不如回過頭，先把基礎工程都檢查一次吧！

愛情：單身者在職場上閃閃發光，說到新機會，那就是最有機會展現專業能力的工作場合了，或是任何需要發表意見、學術或專業討論的場合，只須靠一張嘴，就能展現魅力，如果可以順便多帶點親和的微笑，那麼實質的春天，與感情上的春天，都將離你更近。

有伴侶者在關係中也能取得主導權，在伴侶高度願意配合你的本週期，請不要害怕麻煩對方，大方的說出自己的需求與展現好惡，越誠實，你會意外的發現，這些你自認為討人厭的特質，被對方接受的程度越高，只要不是無理取鬧，更深入的讓對方了解你，對於關係都是加分的；

若你總是有所保留，那才是讓關係變得危險的做法。

訊息指引：Elk＋The Magician

信任，讓明天變得堅定，保留餘裕，讓所有可能不再單一。

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