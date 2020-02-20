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三月財運最好五大星座：牡羊跨國合作 金牛得意外之財

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／Stocksnap
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2020一開春就遇到新冠肺炎（COVID-19），整個大環境消費人數降低，大家都不敢出門，企業紛紛開始縮減人員或者使用無薪假，在一個出門消費機率降低，大環境開始不景氣的狀態裡，人心浮動，每個人都很關切自己會不會被波及，財運能不能持續亨通？而在三月份又有哪些星座的人可以不受影響，擁有最好財運呢？

第五名：牡羊座

牡羊座的人在三月工作與財運上非常的積極進取，不怕麻煩有機會就努力，並且會想辦法拓展自己賺錢的機會跟領域，努力上值得嘉許又擁有不錯的運氣，所以財運算是運勢良好在加個人努力而有好成績，而在三月份牡羊座們也會有跨國合作的機會，可能是客人多有國際背景，或者會想嘗試國外代購，都可以做的很好。而在投資理財上需要特別謹慎，很有可能因為本身太忙，或者忘性太高而沒有在對的時間顧好手上的投資商品，造成損失。若要投資不動產可以考慮，會看到不錯的物件。而這個月也容易遇到貴人，或是事業更上一層樓的新契機，建議有機會多認識新朋友，也多聊天相處，會有好運氣。

第四名：雙魚座

雙魚座在三月份的好運氣來自於過去有替自己儲蓄的習慣，或著投資儲蓄相關的項目，在這段時間過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利，在這個月好好的努力工作，正財運也會有好的收穫，雖然這對你來說似乎還不能滿足，還想要更好的收入，但就是要趁這段時間爆發的決心持續努力，接下來會有更好的回饋，在正財方面很適合在三月做新的目標規畫，會有好的轉職機會出現，或者可以經營副業準備協槓人生，都會有好收入。副業發展上要耐心經營，這段時間可以邊經營邊認識人脈，三月份若有機會多認識人容易遇到事業上的貴人，可以多多留意。人脈就是錢脈，若想要讓自己認識更高層級的人，就要投入那樣的環境，這也算是一種好投資喔。

第三名：射手座

射手座的人在這個月會有一種煥然一新的感覺，過去讓你煩躁的事情漸漸告一段落了，若有想要轉換跑道的人這個月也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息，對方可以舉薦你良好的工作機會，有時候靠貴人推一把你的層級就能更上一層樓。建議若有不錯的機會就該好好把握。在工作上會有被挖角的可能，若遇到其他公司來挖角你，建議可以跟對方談一個較優渥的薪水，大部分會願意接受你開的條件。而在投資方面，過去做的投資會有好回報，而在這個月也會看到不錯的投資項目，可以謹慎投資，有機會賺到錢。揮別陰霾的你們這個月可以放寬心，財富好運已經開始向你們聚集過來了。

第二名：獅子座

獅子座的人在2020上半年工作運勢非常好，也因為你們越來越堅強，所以在工作上能發揮領袖氣質，主導大家往好的方向前進，而對於覺得過去太過頹廢的獅子，現在運勢好轉你們也自然想要重新振作，在開拓財源這塊能展現勢在必得的決心，也因為你們努力積極掌握好機會，上位者看在眼裡，也會願意給你更好的資源，或者更好的機會讓你去開疆闢土。可以說是有努力就有回報的一群。若前幾個月已經認真打拼，在三月你們會有心滿意足坐享其成的感受。不過在投資方面要特別注意，容易搞錯操作的方向，建議謹慎小心，雖然好運連連的你們不會有太大的損失，但若粗心大意可能會讓你覺得浪費太多時間，也是很不值得唷。

第一名：金牛座

金牛座的人在三月家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或者收到家人贈與的昂貴禮物，這個月可以跟家人好好相處會有不錯的回饋。另外因為你們勇往直前努力不懈，在工作上若做業績的人會有好成績，不受外界影響，雖然壓力大但因為你們特別認真的個性所以就算公司有什麼問題，老闆還是會喜歡與眷顧你，不會找你麻煩，可以說是很得老闆與主管賞識。很有可能在春季有加薪的機會。在投資方面因為你們的穩定操作，也懂得避開風險，可以積少成多聚沙成塔，投資運好，屬於穩穩賺的類型。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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