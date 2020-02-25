事業財富雙豐收！今年正財運最強的是…？

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上班的目的是什麼？賺錢。賺錢的目的是什麼？讓生活過得更好。可是，事業的上升和財富的累積，不光是努力就行，有運氣的加持更能事半功倍。2020年你有事業、財富上的鴻運嗎？能否擁有超旺的正財運？科技紫微網來點名囉！

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第五名：太陰星

短評：愛拼才會贏

正處於一個值得好好把握的階段，只要下足心思去面對，假以時日必會看到成績。雖然膽戰心驚、風險難料之念頭迭起，但若一戰成功，財富、地位將有望更上一層樓。

世上沒有十拿九穩的事，安穩與突破往往就在一個念頭之間。只能說，準備與期待久了就該衝，就算在原崗位上精益求精，也能大有收穫。你的首要任務是鞏固自己信心，就順著直覺去嘗試圓夢吧！

第四名：廉貞星

短評：贏面大，機會多

2020年有一股好的力量降臨於你，機會大於風險。既然贏面大，是不是也該掏出籌碼，「梭哈」一把？如果你自認平時表現傑出，不妨主動大膽地去爭取更大的發揮空間，尤其是談薪水的時候不能太客氣。

本年的投資理財能夠看準風向，也或有可能獲金融專業人士的提點，可多觀察不同領域。特別是在不動產方面的運勢開始轉旺，有長期大型獲利的可能性，值得注意。

第三名：貪狼星

短評：漸入佳境的收割期

進入階段性驗收的一年。你的實際處境的旺與衰，是過去十年收穫的總成績單，往年你在事業、賺錢上付出了多少努力，就會有多少相應的回報。

你一直清楚何時該積極表現，何時該隱忍不爭，收放自如，恰如其分，給人沉潛信賴的感受。這會使得事業發展昌吉興旺，緩步上揚。而求財也能靠一己之力，漸入佳境。雖然辛苦，卻也生活安定，越過越好！

第二名：武曲星

短評：行動見真章

鴻運當頭，只要方向正確，毅力堅定，有擔當，敢施展魄力，事業定能發展得有聲有色。進財格局擴大，財運也會跟著旺盛起來。

今年，可以考慮把平日不敢嘗試的賺錢機會，拿出來認真付諸實踐。只要不違法、不觸碰道德紅線，年底前可望嘗到甜頭。若有自立門戶的創業念頭，此時是勇敢踏出第一步的時候。若有另謀高就的想法，亦能趁此機會開始物色。

第一名：太陽星

短評：貴人相扶，旺運爆發

有爆發之運，勤勞踏實者可得大財神青睞，懶散投機者也有小財神關照。不過本年的主要獲益是來自好人緣的招財效果，能得貴人賞識，可替你介紹生意、或提供額外賺錢機會。

事業上亦有突發機運，能遇到臨危受命的重要機會。如果想得到更多歷練，也有企圖心要更上一層樓，就別放過此一機會。請發揮你善於服務的本性，多留意公司動態與往來客戶的反應，累積專業經驗，朝更高的目標前進。

事業與正財息息相關。想擁有正財，就應在工作上多下工夫，讓2020年的這一波好運鞏固你的職場地位與財祿福氣，定能得到豐沛的成果！

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