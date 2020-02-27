注意！遇到這些事 表示最近有漏財危機

【文‧科技紫微網】

凡事有因果，有時遇到怪事會是一種預兆。科技紫微網在這裡要從民俗的角度，看看最近遇到什麼事會代表漏財？影響哪些生肖最明顯？有沒有辦法應對、化解呢？

家中的存錢罐被打破

存錢罐與財運息息相關。如果近期家中的存錢罐（特別是使用很久的存錢罐）不小心被打破，可能就是在提醒你，近期你容易出現丟三落四的狀況，特別是容易丟錢包、手機等。近期也不容易存錢，常常花錢如流水，一旦急用錢時，小心出現連零錢都找不到的窘境。

建議：

此兆對生肖馬、生肖猴、生肖鼠這幾個生肖的影響特別明顯，最好透過隨身佩戴銀飾的方式來應對。銀飾所散發出來的光芒磁場可以聚集財氣，提神醒腦，提升好運。

經常夢見房子著火

日有所思，夜有所夢。如果近期你常常夢到房內起火，或是火災，而從夢中驚醒，預示著你可能會遇上投資失敗，或有大筆錢財受損。此預兆對投資理財者特別不利，要小心不可衝動投資，或是為了短利而大筆投入，甚至不惜借貸來投資。這種不計後果的行為會導致破財、漏財慘重。

建議：

受影響特別明顯的是生肖龍、生肖虎、生肖蛇者。最好用艾葉水沐浴、泡腳，可驅除邪氣，讓你耳聰目明、判斷精準。此外，睡前可點精油薰香，並喝點牛奶來安神。

家中魚缸打破或魚蝦大量死亡

魚與魚缸都跟錢財有關，如果近期家中的魚缸破掉，或是飼養的觀賞魚蝦接二連三死去，代表這段時間你的財運不佳，出門在外要特別留意保管好錢財、貴重物品等，易丟失或是被盜，而且數額頗大，一旦造成損失，身心健康受影響的機率也很高。

建議：

要特別注意，此預兆對生肖雞、生肖牛、生肖豬的人影響很明顯。切忌錢財露白！宜佩戴黃水晶、紫水晶等水晶飾品，可有效提升錢財好運，化解漏財危機。

夢見口渴或是大旱

水主錢財，夢見水可生財、得財，而夢見口渴或是大旱則是漏財、損財之預兆。如果近期你頻頻夢見口渴而找不到水喝，或是遭遇大旱無雨，那麼就要小心遭遇漏財危機了。最有可能遭遇的是借錢不還、肉包子打狗的情形，或是突遇大病、著急用錢卻無錢可用等。

建議：

此預兆對生肖兔、生肖羊、生肖狗者的影響特別明顯。近期最好不要借出錢財，之前借出的款項也應及時收回；支出錢財時要預留庫存，以備不時之需。此外，在家中擺放招財樹、富貴竹等綠植盆栽，可化解煞氣、增旺增吉，有效防錢財小人，聚財納福。

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