愛情第一！你會見色忘友嗎？ 生命靈數立刻分析

【文‧科技紫微網】

你會把友情看得比什麼都重要嗎？還是愛情第一，其他都不重要？科技紫微網從生命靈數的角度來分析，哪些人比較容易見色忘友？

生命靈數計算方法： 將陽曆出生年月日各位數拆開相加， 加到不能再拆，變成個位數為止。 例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38， 然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

靈數1

見色忘友指數：50%

你是一個非常獨立自主、標新立異的人，無論是愛情還是友情，你都不會太過依賴，甚至可以獨來獨往，不問愛情，不理友情。所以你既不太會見色忘友，也不太會見友忘色。對於你而言，無論擁有的是愛情還是友情，你都不會為了「情」而失去自我，你最重要的是能活得自由自在，不為「情」所困。

靈數2

見色忘友指數：90%

敏感細膩、情感豐富、依賴心強的你，把愛情看得比什麼都重要，很容易見色忘友。在遇到愛情時，你會不知不覺沉浸其中，全心投入，一心只想牢牢抓住它。此時，你眼裡、心裡都是對方，無暇顧及朋友。不是你不重視友情，只是一旦被愛情沖昏頭時，你就易幾乎完全被愛情俘虜，把朋友拋到九霄雲外去了。

靈數3

見色忘友指數：40%

在別人眼中，你充滿活力又有創意，追求浪漫的愛情，但不依賴愛情。所以你既能享受戀愛帶來的刺激與浪漫，也能安排好時間來顧及友情。其實，比起愛情，你更重視友情，所以不太會見色忘友。即使談戀愛，你也不會忘了抽時間跟朋友相聚、互動，在熱鬧中釋放自己的活力與激情。

靈數4

見色忘友指數：70%

謹慎、追求安穩的你，極度缺乏安全感，無論是面對友情還是愛情，你都不太容易敞開心扉。由於朋友不多，一旦遇到了愛情，嘗到戀愛的甜蜜，就會不斷地從愛情中尋求安全感，會想依賴著伴侶來填補內心的不安與恐慌。所以你算是比較容易見色忘友的。

靈數5

見色忘友指數：30%

你喜歡自由自在、無拘無束的生活，對朋友熱情豪爽、講義氣，當然也喜歡愛情中的激情與浪漫，不過相較於愛情，你更願意把心思放在友情上。你愛交朋友，喜歡跟朋友接觸互動，感受交流、聊天的快樂，以及友情帶來的滿足感。談戀愛會讓你感到有點麻煩，而跟朋友相處則輕鬆愉快，所以你不太容易見色忘友。

靈數6

見色忘友指數：80%

你有著善解人意、喜歡照顧別人的個性，讓人感到如沐春風。這樣的你，見色忘友指數很高，很容易為了愛情犧牲奉獻，甚至達到忘我的境界。一旦遇到愛情，你會一頭陷進去，愛得死心塌地，沒有自我。連自我都沒有了，哪裡還有心思和時間留給朋友？

靈數7

見色忘友指數：60%

喜歡研究分析的你，對愛情有強烈的研究心，對感情投入較慢，並且很享受被對方呵護的感覺。一旦遇到愛情，你會非常專情，所以你是有一點兒見色忘友的。你內心的天秤會稍稍向愛情傾斜，會把較多的時間和精力放在愛情上，不過並不會為愛情而放棄友情。當朋友有難或是需要你時，你會在徵得戀人同意後出手相助。

靈數8

見色忘友指數：45%

你是理性實際的人，有很強的領導慾，追求被重視、被人推崇的感覺。事實上，你在朋友中多能彰顯領導力，容易脫穎而出，成為朋友崇拜的對象。你本身也把朋友看得頗重，不太容易見色忘友。你的掌控力強，即使遇到了愛情也不會被束縛。相對於愛情，你較在意友情的增減，喜歡受朋友簇擁的感覺。

靈數9

見色忘友指數：20%

你非常熱情開朗，善於交際，又很喜歡全心全力的幫助他人，奉獻人群。你會把朋友看得很重，友情第一，愛情第二，不太會見色忘友。即使遇到愛情時，你還是會把很大一部分的精力和時間分給朋友。你是可以沒有愛情、但不能沒有友情的人，在友情面前，一切都可以靠邊站。

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