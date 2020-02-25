靠實力反擊！哪些生肖能讓不看好的人跌破眼鏡？

【文‧科技紫微網】

努力的時候，若有人在旁鼓勵，就像雪中送炭一樣溫暖；但若有人潑冷水、態度輕蔑，那可就像落井下石一樣難受。不過有些人就算不被看好，依然能靠實力來展現自己，甚至感謝過去不看好的人，激發了自己的潛能。就像歌詞說的「最好的報復是美麗，最美的盛開是反擊」。哪些生肖擁有這種特質呢？科技紫微網來點名囉！

生肖馬

年輕時的生肖馬大多性格急躁，給人留下做事有始無終的印象。但這只是表象而已，他們內心裡追求成功和幸福的意念很強，為了達成目標，往往能夠不畏困難，默默努力。隨著年齡的增長，累積了工作經驗，性格也圓滑了些，正是大展拳腳的時刻。

生肖雞

如果問已經成功的生肖雞最感謝的是誰？八成會回答那些曾經看輕他的人！這正是生肖雞能成功的一大動力。他們性格細膩敏感，很容易察覺是否有人「看他沒有」，一旦發現有人小看他了，便會盡力改變，再回頭來「打臉」曾經不看好的人。

生肖蛇

生肖蛇骨子裡相當要求完美，對工作的要求就會比較高，渴望能充分發揮自己的個性與才能，不想只求溫飽，因此可能用很長的時間在尋找一份合適的工作。事業起步較晚，又給人不夠安定的印象。但只要找對方向，要闖出一番天地也不是難事喔。

生肖猴

猴年出生的人大多聰明機智，精明能幹，但性格上的急躁馬虎常常讓他們錯過很多成功機會，也容易對現狀滿足，因此年輕時屬猴的人不一定能取得大成功。但他們貴人運相當不錯，再加上人脈廣，時機成熟了，往往都能取得事半功倍的成果。

生肖鼠

利慾心很強的生肖鼠，做任何事都會先想獲利或捷徑，導致他們經常在一些小事上計較，給人留下小家子氣的印象，覺得成不了大氣候。其實他們大多有敏銳的直覺、遠見和做生意的敏感度，只要能克服好高騖遠的壞習慣，很有機會走出一條不一樣的路。

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