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【測字】單身必測！2020年你的桃花就是這一型？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

單身者心裡都很清楚，自己其實不是眼光太高，或是不想結婚，而是還沒有遇到那個讓自己感覺對的人。與其將就，還不如就高貴的單著吧！2020年你能遇到那個讓你有眼緣的人嗎？他會是誰呢？憑第一直覺挑選一個字，讓科技紫微網為你找到2020年的有緣人。

　

選項：

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答案分析：

　

1、選「又」字

有緣之人：如火型

今年熱情幽默、活力四射的「如火型」的人會很對你胃口，尤其容易在戶外運動過程中、或旅遊途中相互對上眼。並且你與此類人一見鍾情、閃電結婚的機率蠻高的哦！

　

2、選「是」字

有緣之人：如山型

如山般穩重的異性今年會使你感到安心與崇拜，不知不覺中就會想要依賴他，因此你們發生「姐弟」戀、「父女」戀的機率也比較高。即使你結識的對象年齡並不比你大，但心智卻會比你成熟！

　

3、選「一」字

有緣之人：如風型

此年你的愛情最容易挑上「如風型」的異性。他自信灑脫，風趣幽默，是說走就走的行動派，最經得起你今年暴漲的挑剔心態。兩人易在職場、辯論、旅行中互生好感！

　

4、選「年」字

有緣之人：如土型

嚴肅卻又不乏儒雅之感的異性，今年容易闖入你的眼睛。他對你的指引與幫助，他的踏實與勤奮，都能俘虜你的心。雖然少了幾分浪漫，但對今年容易缺乏安全感的你卻極有吸引力呢。

　

5、選「春」字

有緣之人：如林型

他就像一片充滿神秘力量的茂密森林，寂靜安詳，遺世獨立。他的眼中寫滿了深邃與故事，會讓你情不自禁地想探索他的故事，撫平他的憂愁。在諸多接觸間，你們會忍不住開始互訴衷腸。

　

6、選「來」字

有緣之人：如水型

完了！你今年極容易被弱者奪取同情心，對方若有幾分柔弱之姿，或身處弱勢，你就會忍不住產生保護慾。這關愛與同情久而久之會轉變為情愛。而你的善良與溫暖也易打動對方。

　

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