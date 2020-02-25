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【心測】選一種顏色 分析你轉職最需要注意的事！

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【文‧科技紫微網

　

用自己喜歡的顏色來佈置工作環境，不只心情好，工作效率也特別高。那麼，你渴望的是擁有哪一種色調的工作環境呢？顏色其實能反映內心在乎的事情，也能讓你釐清自己是否忽略了哪些關鍵。趕快挑選一種顏色，讓科技紫微網幫你分析轉職時最需要注意的事！

　

選項：

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答案分析：

　

選擇A、紅色：小心好高騖遠

你選擇的是熱烈而奔放的紅色。這反映出的是，你在跳槽時最希望能到親友開的公司任職，不但佔據核心位置，也更容易占得先機。即使因此而引來非議你也不在乎，你看重的是親友助力，起點高一些，就能掌握更多的話語權、獲得更多的資源。

有背景、有親友助力固然好，但如果想藉此一步登天，可要小心好高騖遠而摔跟頭。若能力不夠卻身居高位，就算有親友相幫，也難以服眾。所以，想要跳槽到親友開的公司，占居一席之地，仍需要腳踏實地，擁有真才實學才行。

　

選擇B、綠色：鬆散、不自制

綠色代表平靜、舒適、安寧。你所選擇的這個顏色透露出，你在跳槽時最希望可以在家上班，作一個快樂的自由職業者。自由自在，時間自己安排，作息隨心，省去通勤的辛苦，也不用時刻處於緊張的工作狀態中；而且多勞多得，收入無上限。

不過，在家上班的誘惑實在太多。睡懶覺、吃喝玩樂不受限，一下開冰箱，一下看電視……這種工作型態需要很強的毅力和自制力。所以若想要脫離職場在家上班，必須理性評估。你要有豐富的工作經驗、嫺熟的專業技能、還要有良好的客戶資源。最重要的，你要有強大的自律力。

　

選擇C、黃色：無法適應差異

你選擇的是充滿希望與活力的黃色，明亮而醒目。這代表你在跳槽時會把眼光投向國外，希望能獲得直接派駐海外的機會。即使遠離親友，獨自闖蕩，內心仍然是興奮的、充滿能量的，因為國外的一切都是那麼的新奇有趣，而且還可以培養自身的國際觀，讓視野得到拓展。

在海外工作確實是很棒的體驗，會獲得很好的磨鍊。只是，離開了熟悉的社會與工作氛圍，你能否快速適應海外的文化與工作環境？能跟得上海外的工作節奏嗎？畢竟國外文化有著太多的差異，無論是專業技能，還是心理建設，你都需要做好充足的準備。

　

選擇D、白色：小心勾心鬥角

你選擇的是中間色調的白色，這反映了你在跳槽時最嚮往的是大公司的一般職。即使薪水比現職低你也願意，因為大公司穩定、制度健全、工作相對輕鬆、又有著較好的福利待遇。而且待過大公司就相當於鍍金，能讓經歷增色不少，對之後的轉職更有利。

然而，在職場上，真有穩定不變的工作嗎？大公司有著更多的勾心鬥角、更繁瑣的工作程序，公司文化也更嚴格。工作之餘你需要應對太多、太複雜的人際關係。若你不能在人際關係上遊刃有餘，就很難在大公司中站得穩、行得遠。

　

選擇E、紫色：資源不多，助力較少

紫色是王者的顏色，你選擇了它，反映出你在跳槽時，「寧為雞首，不為牛後」。你希望能跳到小公司擔任主管等要職，以發揮你的管理才能。即使工作環境不如現職你也樂意，因為你想要的是提升自己的權力地位，讓你不斷累積事業本錢。

沒錯，跳槽到小公司尋求發展，機會多、制度活。只是小公司有它的局限性，如資源不足、人力短缺等，而且還常常需要加班、輪班，或是身兼數職。在公司裡能借得的助力不多，大多時候你都需要孤軍奮戰，因此應變能力和作戰能力必須很強。

　

選擇F、黑色：小心美夢泡沬化，工作超載

你選擇的是讓人沉淪的、無盡的黑色，這個顏色揭示的是金錢、財富最能打動你。你在跳槽時最嚮往的是可以滿足你需求的多金環境或職務。只要薪水夠高，你就會想跳槽。渴望高薪是人之常情，以高薪積累一定的資本後，再轉職也能更有底氣。

只是，人人都渴望的高薪工作，真的這麼容易獲得嗎？你的能力足以讓你拿到高薪嗎？如果只看高薪，不去評估其他因素，小心跳槽之後需要超負荷工作，甚至發現一切跟當初說的完全不同。切不可一味受高薪誘惑，以免事與願違、上當受騙。一些看似錢多的工作，工作性質、內容和環境可能很差。一定要審慎評估，理性判斷之後，再做出選擇。

　

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