殺破狼周運勢／白羊桃花有些旺盛 雙魚覺得自己富裕

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與水星呈現合相，無意間看到過去不歡而散的前任情人動態，對方與你之間不愉快的事還耿耿於懷，新月期間，可試著與過往的一些人重新和解，許下讓靈魂前進的願望，會有機會釋懷一些事。

人際關係方面，金星持續在命宮行進，受到任何委屈，周遭的人都會站在你這邊，在人際關係上比較討喜。某些白羊座會被剛認識不久的人表示好感，想與你交換通訊方式，桃花有些旺盛。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚志業宮位，土星受到在金錢宮位的天王星影響，在工作領域上會感覺付出與收穫不成正比，在事業上投入的心血與資金，無法給你穩定的收益，對於工作的挫折感會比較重。

健康運方面，在命宮的金星受到木星影響，身體會有些微恙，喉嚨受感染發炎，無法好好說話。水星在精神宮位退行，精神會顯得有些焦慮，睡眠狀況不理想，心理層面的壓力容易影響生理狀況。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與退行的水星合相，會與很久不見的朋友重新熱絡起來，或是與過去吵架鬧翻的人言歸於好。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續在心靈宮位行進，與暗戀的對象分隔兩地，反而常常與對方有許多通訊的機會，有形的距離遠了，心靈之間的關係卻拉近了。感覺與喜歡的人關係更為密切。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的土星受到在命宮的天王星影響，遠行的計畫會因為突發事故取消，此時不顧一切硬要成行，會有受困於某個區域的風險，可以的話這段時間不要遠行，以免發生麻煩的事故。

工作運方面，在命宮的天王星受到土星影響，有許多工作或發展的計畫被打亂，需要克服許多問題才能重新出發。目前需要辦理一些與專業領域相關的證照，但一直遲遲等不到相關文件核發，使你有些憂慮。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，受到水星的影響，有些過去擱置的計畫會重新啟動，新月發生期間，可許下與工作有關的願望，特別是重新修正發展方向，會有良好的能量幫助。

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，此時會有許多交際應酬的邀約，某些雙子座會在此時接到紅色炸彈，在社交方面的花費比較多，但能和好朋友一起吃吃飯、見見面，這些開銷會覺得很值得。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的木星受到人際關係宮位的金星影響，朋友之間的行為與距離請拿捏好，儘量避免發展出超出友誼的關係，若是不小心逾越了肉體上的分際，很可能惹上麻煩，甚至捲入官非之中。

健康運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚疾厄宮位，會是身體狀況不太理想的時期，當心血光之災，容易發生意外傷害或罹患急性疾病。不要涉入危險的行為與區域，需特別注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，與逆行的水星呈現合相，過去曾經放棄學習的課程，可在此時重修。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，在工作領域表現亮眼、鋒芒畢露，成為許多人矚目的焦點，然而金星受到夥伴宮位的木星影響，此時也會引起許多同事或同業的嫉妒。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的土星受到人際關係宮位的天王星影響，情感關係容易受到周遭的人干擾，使得你開始對交往對象產生不信任感，在這段時間的爭執也會比較多。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星影響，不論是在職場、情感關係上，總有一些人看你不順眼，在社群網站或是匿名論壇公審你，原本無聊的小事情也會成為生活中不可掌控的風暴。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，與逆行的水星呈現合相，設下停損點後出脫，重新佈局新的投資標的，這段時間可稍微停下來觀望。新月期間，可許下與金錢、投資、理財……有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，新月發生在慾望宮位，與逆行的水星呈現合相，與前任情人會因肉體關係藕斷絲連。本次新月期間，不妨許下與舊情人再續前緣的願望，會有機會重新開始。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到工作宮位的土星影響，職場上的突發狀況會使你先前努力的一切前功盡棄，此時要特別提高警覺，任何一點小瑕疵都不能大意。

健康運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚健康宮位，體力消耗迅速，工作有過勞的傾向，當心血光之災，容易發生意外傷害或是罹患急性疾病，這段時間要特別注意身體的保養，飲食與作息要維持正常。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與退行的水星呈現合相，如果有想念的人，不妨傳個訊息給對方，可開啟雙方重修舊好的契機。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，善用信用卡的活動、消費可獲得很划算的折扣。或是因為一些禮遇，獲得物超所值的好東西。此時金星受到玩樂宮位的木星影響，在吃喝玩樂、旅遊方面上的花費較多，會想好好犒賞自己。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在夥伴宮位退行，即將退行至工作宮位，要當心被團隊中的老鼠屎拖累，使你需要收拾一些別人留下的爛攤子，發現與某些夥伴溝通不良時，必須趕緊切割，保持距離，避免被豬隊友波及。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到子女宮位的土星影響，原本高高興興要出遠門旅遊，可能會因為家中的小孩或寵物身體狀況不佳而取消。某些帶著全家一起遠行的處女座，小孩也可能在旅途中水土不服，身體不適。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，喜歡的人十分寵愛你，有時對方自以為是的體貼，反而使你有些困擾。單身的天秤座，會被家人介紹相親對象，雖然不認同這樣認識對象的方式，見面之後，卻意外發現這個人是你的天菜。

工作運方面，新月發生在工作宮位，與逆行的水星呈現合相，工作會因為突發狀況暫時停擺，雖然這不是常態，卻容易感到恐慌。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

健康運方面，新月發生在健康宮位，與逆行的水星呈現合相，感冒不斷復發，身心陷入焦慮狀態，新月期間，可許下與健康相關的願望，可望逐漸康復。

家宅運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚家宅宮位，目前某個家人的身體狀況不佳，自己也受到拖累。家庭氣氛不太理想，容易起爭執。居所要當心門戶安全，爐火電器的使用也要小心。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與逆行的水星呈現合相，與前情人再度連繫，對於過往的不愉快都已經釋懷，發現彼此之間都還在想念對方。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，工作領域的步調變得較為緩慢，你也因此比以往輕鬆，會有許多空閒的時間出門喝下午茶，或是出門逛逛街，補充一些生活所需的用品。

本週須注意的部分：

交通運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚交通宮位，交通工具故障頻頻，可能需要換新車了，駕駛車輛容易與人發生行車糾紛，或是被開罰單，通勤或出遠門也容易因交通因素受困在某些區域，需特別注意交通安全。

溝通運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚溝通宮位，當心口舌之災，不論是在網路上，私人的社群軟體、群組，說話要謹言慎行，一時得意忘形的言論，可能引發某些人不滿，造成生活上許多不必要的麻煩。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，與戀愛對象會耽溺在逸樂中，花錢較為奢侈，用金錢堆砌歡愉。單身的射手座花許多錢買動漫、偶像的周邊商品，花錢滿足心靈需求。

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與逆行的水星呈現合相，重要的家電在此時壽終正寢，需要換新，居家會有許多地方需要修繕。新月期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，會獲得能量的庇佑

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚金錢宮位，預期外的花費較多，有嚴重透支的傾向，此時物質慾望較為強烈，對於市面上某些些限定商品沒有招架之力，不惜花大筆金錢也要搶購到手，荷包因而大失血。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到土星影響，工作領域目前不太穩定，有些事務停擺，會影響到你的收益，會想找些兼職多賺一些錢，應付生活上龐大的開銷。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，與逆行的水星合相，有些重要的考試延期，會獲得更多的時間複習，更有餘力應考。新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚命宮，必須要扛起工作領域上各種重要的決策與責任，同時很多事務的執行需要事必躬親，突顯自己在職場上不可或缺的地位。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星影響，現實層面讓你對於眼前的戀情感到悲觀，一旦這樣的情緒產生，會使得戀愛對象失去對雙方關係的信任感，畢竟，誰都不喜歡缺乏自信，負面情緒又多的人。

健康運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚命宮，會是體力消耗迅速，十分疲累的時期，這段時間要當心血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，甚至需要住院療養，或是得動手術治療。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在面試宮位行進，亮眼的履歷會被許多單位爭相挖角，需要謹慎考慮未來的走向。不需要轉換跑道的水瓶座，這段時間會成功簽約好幾個客戶，不過有些廠商品質參差不齊，還是要實際了解對方的實力為佳。

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，與逆行的水星合相，有些資金或報酬會因為一些特殊因素而延遲入帳，會開始警覺理財與儲蓄的重要。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星影響，家庭不太和睦，會想離家出去獨立，卻會受到某些家人的親情勒索，此時要特別注意家人的身體狀況，特別是家中的兄弟姐妹令你較為操心。

感情運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚秘密宮位，同時木星受到金星影響，會對於沒實際見過面的網友抱持著好感，陷入不切實際的網路戀情。已經有對象的水瓶座，與喜歡的對象分隔兩地，常常只能靠網路通訊聯絡感情。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，手上有許多閒錢可以揮霍在物質生活與享樂方面，過得較為奢侈。某些雙魚座在過去無意間囤積了許多市面上缺乏的物資，現在會覺得自己很富裕。

感情運方面，新月發生在命宮，與逆行的水星合相，前任情人會突然聯絡你，對方會希望與你和解。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

工作運方面，新月發生在命宮，與逆行的水星合相，許多計畫進行不太順利，會需要停下腳步，修正決策方向。新月期間，許下與工作有關的願望，訂正事業發展的路線，會獲得良好的能量庇佑。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到溝通宮位的天王星影響，注意口舌之災，在社群軟體發言須謹慎，無心的玩笑話會惹火某些人。即便是在網路上，也不要嘴賤，容易惹上麻煩的人，甚至捲入官非。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。