一個「機不可失」、「鐵口直斷」與「當機立斷」的故事

在群雄割據，擁兵自重的年代，每個擁有軍隊的將領總想伺機發動戰爭，攻城掠地擴大地盤。某個將軍蠢蠢欲動地想發動攻擊，於是請人占卦，預測一下戰果。結果得到「機不可失」四個字。 於是這個將軍信心大增，並且聯合友軍向對手宣戰。卻不料他的空軍指揮官及部隊，早就被對手買通，在開戰第一時間就駕機叛逃。最後在兵力不足的情況下，將軍也只能接受敗戰的結果。 ~ 摘自維基百科

結論: 我說的是「飛機」，你偏偏要解讀成「機會」；如果這不叫先入為主的偏見，還真不知什麼叫做先入為主?

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一個假日的深夜，上完大半天的課之後，一路趕車逃離颱風肆虐的城市。沒想到回到所住的城市，也是風大雨大。

全身濕漉漉，再加上趕車沒時間吃東西，此時飢寒交迫的身體，只期待有一碗熱騰騰的麵，還有洗一個熱騰騰的澡，就可以準備告別今日的疲勞，迎接明天的體力。

但是，瓦斯爐點不著。是瓦斯爐故障了嗎? 那就先洗澡吧 !

接著，熱水器也點不著 !

我不知道瓦斯爐和熱水器同時故障的機率是多少，但是可以確定的是: 今天的疲勞再加上火氣與冷水澡，絕對會影響明天的體力。

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隔天起床後的第一件事，當然是打電話給瓦斯公司。

得知住家附近並沒有任何施工工程影響瓦斯供給後，客服人員的回答更令人匪夷所思。

「在我們電腦系統的紀錄上，你們這一戶是空戶，也就是沒有人住 .....」如果不是主動撥電話給瓦斯公司，我應該會直接判斷電話的那一頭是詐騙集團。

在一陣雞同鴨講、各說各話的混亂對話後，客服人員請我直接打電話給抄表員。可以想像: 所有的故事還要從頭說一次，當然也包括「雞同鴨講」和「各說各話」。

最後，抄表員同意直接到「事發現場」當面解釋到底發生了什麼事。

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根據抄表員的說法:「這一戶」(也就是我的住處)在幾年前(其實他也說不清楚到底是什麼時候)就已經被註記為「空戶」(也就是沒有人居住)，理由是「根據連續幾個月的抄表及觀察，瓦斯表的讀數都維持一樣，沒有變化」。(並不是每個城市的瓦斯表都安裝在住戶的屋內，有些城市的瓦斯表是安裝在住宅的公共空間，所以抄表員不用「侵門踏戶」就可以抄取瓦斯表的讀數)

因此，抄表員便依據他的觀察與判斷，向公司系統回報: 「因為連續幾個月這一戶的瓦斯表讀數都不變，所以應該是沒有人住的空戶」。這個邏輯，讓我想起小時候最愛看的日本翻譯叢書「頭腦體操」。(如果依照現在的流行語，這一系列的叢書應該叫做「腦筋急轉彎」)。

"「頭腦體操」中曾經有這麼一題: 「如果有一隻錶A，總是比標準時間快了五分鐘；另一支錶B，則是永遠停滯不動的。請問哪一隻錶比較準?」 正確答案是: B比較準，因為它每天會有兩次顯示正確的時間；而A永遠都無法顯示正確的時間。"

顯然抄表員服膺相同的邏輯: 不動的表比較準!

抄表員還反問我: 「既然你們不是空戶而是有人住，難道都沒有發現每個月的帳單都一樣不變嗎?」 (千錯萬錯都是客戶的錯? 人口簡單的家庭，帳單都用銀行轉帳代繳，以確保不會因為欠費而被斷氣；又不是開餐廳，誰會去注意瓦斯用多用少?)

故事還沒結束!

瓦斯公司和抄表員都堅信: 瓦斯表在使用年限之前是不會損壞故障的。所以瓦斯表讀數都不變，應是住戶沒有使用瓦斯。

而依照瓦斯公司的管理規定: 瓦斯表過了使用年限之後，必須要換新的瓦斯表。於是換表的承包商在幾天前將新的瓦斯表換裝完成。但是令承包商大吃一驚的是: 原本是沒有人住的空戶，換上新的瓦斯表之後，瓦斯表居然開始走動。(怎麼聽起來像是恐怖片的劇情鋪陳?)

於是換表的承包商向瓦斯公司回報這個異常狀況，經過抄表員和承包商現場會勘的結論是: 「這一戶的屋內瓦斯管線異常，有瓦斯洩漏的現象。」

根據抄表員的說法，當時他還撥了家裡的電話試圖查證是否真的是空戶，但是並沒有人接聽。依照抄表員的邏輯: 連假日都沒有人接電話，那麼這一戶一定是空戶無誤。

最後，抄表員「當機立斷」做了一個「重要且明智」的決定: 「切斷這一戶供應瓦斯的開關，以免釀成更大的災害。」(抄表員認為他是當(ㄉㄤ)機立斷，但是我卻認為是瓦斯公司整個服務機制「當(ㄉㄤˋ)機」了，所以我的瓦斯被切斷了!)

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整件事聽起來既荒謬又有趣! 但是我從抄表員的身上，看到了許多命理諮詢師的特質!

命盤的分析中，我們常常會得到一個「象」；你可以說它是「現象」，也可以說它是「意象」。但它絕對不是全部的事實。

而這些「象」必須透過對坐命當事者現況與心態上的理解，找到可以應對的基準，才能演譯出可能的預測。

但是我們常常犯下的錯誤，就是讓心中先入為主的執念，忽略了其他可能性的存在。無論是「機不可失」當中的「機會」還是「飛機」，瓦斯公司抄表員心中的「空戶」還是「瓦斯表故障」，這些先入為主的想法，其實都影響了我們對「象」的判斷。

我自己就曾經犯了類似的錯誤。

從朋友十年大運的命盤上，我看到了財帛宮有化忌加煞星，田宅宮有化祿。化忌加煞星代表破財，化祿代表增加；因此按照想當然耳的邏輯，我做了以下的預測: 「這個大限會花錢置產買房」。

朋友搖搖頭說道: 「我已經有一戶自住的房子了，而且我對買房置產沒太大的興趣；如果有錢，我應該會出國旅遊」

若干年後，朋友已經走完這個十年大運，再度向他求證這件事時，朋友說道: 「我名下的不動產的確有增加，我也的確破財花了一大筆錢，但是我並沒有買房子。」

原來朋友的父親決定處理名下的財產，將其中的一部份房產移轉給他。雖然贈與稅可以利用逐年贈與的方式來節稅，但是四十年的老房子以百萬計算的土地增值稅，讓朋友的荷包大失血。

雖然這些「象」(破財、房產增加)最後都兌現了，但是生命卻會以一種你想像不到的方式來兌現。面對生命，你怎能不謙卑而自以為是呢?

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另一個常被忽略的重要原則就是「慎始」!

在科技業工作多年的經驗裡，「Garbage in, garbage out」是個做事的大忌。最初的第一步要是走錯了，縱使後面的程序正確，最後也會導向錯誤的結果。

觀察事件如果只看表象，錯誤的假設就會產生一連串的謬誤。就像瓦斯公司抄表員一開始就認定「空戶」，而不是去懷疑瓦斯表故障有問題，以致於之後所有的處置都是建立在「空戶」的錯誤假設下所進行的。他的「當機立斷」不但沒有解決真正的問題，反而觸發了客訴並揭露了一個荒謬的烏龍事件。

「慎始」的原則，也讓我在論命的過程中，對於命盤的正確性「要求完美，近乎苛求」。無論客戶給我什麼資訊(醫院的出生證明、祖譜家譜的出生時辰資料、出生時算命的命盤)，我都會依據他們所提供的出生時間排出命盤，然後依據命盤上所呈現的「象」提出問題，請客戶回答。

這些問題五花八門，有的是關於個性、特質，有的則是與親人的關係，當然也有某個時間點所發生的重大事件。所有的問題都聚焦於一個目標: 確認這張命盤是正確相符的 - 符合當事者的狀態。

有些客戶對於命理已有涉獵，所以也會說: 「不用驗證了，我是XX主星坐命!」但是我更相信自己的驗證與判斷。

當然，也有些客戶會有疑惑: 為什麼要花這麼多時間來驗證?

大部份來論命的人，都帶著某種生命中的疑惑，想要釐清；也可以說是對生命中某件大事的關注。但是如果最終發現: 討論的不是自己真正的命盤，那不是浪費彼此的時間與精神嗎?

我無意去質疑長輩們的記憶是否清晰無誤、醫院的時鐘是否校準、各種證明是否有筆誤，但是盡最大的可能去確保服務的正確性，卻是我認為現代職場中應該要有的專業精神。

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聽完抄表員的說明(理由?)，我只能笑笑，請他儘快協助恢復瓦斯供應。這時，他的手機響起，看來是瓦斯公司正在詢問及關切處理的狀況。

「.... 它原來是空戶沒錯，不過最近屋主老先生的兒子結婚，所以兒子搬回來住了....」抄表員理直氣壯地向電話的那一端解釋著。

原來我先前是「幽靈戶」，現在則是「老先生」?

這位抄表員既能「鐵口直斷」(空戶)，又能「自圓其說」(屋主老先生的兒子搬回來住)，不來命理界發展，實在太可惜了!

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