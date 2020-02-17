聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！射手有貴人運 白羊有正財運
唐綺陽星座運勢週報2/17-2/23
火星已進魔羯，感受到壓力，凡事上緊發條、盡心盡責。水星逆行，要注意3C產品的問題，當心錯誤的感覺，導致溝通上的誤會與錯覺，適合回溯身心靈的狀況或和老朋友見面。太陽週三進雙魚，大眾關注弱勢、照顧受難者，啓動醫療救護系統，好人好事有機會被表揚。
工作注意：處女、天秤、射手、魔羯
處女：海外聯繫多，溝通上多點耐心
天秤：遇到小災難是好事，能彰顯問題
射手：有貴人運，好機會別錯過
魔羯：好的案子上門，能夠安心賺錢
桃花注意：雙子、巨蟹、水瓶、雙魚
雙子：不要試圖說服別人，要多感受
巨蟹：聰明的談吐吸引桃花上門
水瓶：習慣、價值觀的差異，造成卡關
雙魚：要聽懂內心的聲音
財運注意：白羊、獅子
白羊：有正財運，多勞就能多得
獅子：該開始理財規劃了
健康注意：金牛、天蠍
金牛：不要太逞強，當心會超過負荷
天蠍：請充足休息，好好睡覺
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言