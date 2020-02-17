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唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！射手有貴人運 白羊有正財運

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報2/17-2/23

重要星象：火星已進魔羯、水星逆行、太陽從水瓶進雙魚

火星已進魔羯，感受到壓力，凡事上緊發條、盡心盡責。水星逆行，要注意3C產品的問題，當心錯誤的感覺，導致溝通上的誤會與錯覺，適合回溯身心靈的狀況或和老朋友見面。太陽週三進雙魚，大眾關注弱勢、照顧受難者，啓動醫療救護系統，好人好事有機會被表揚。

工作注意：處女、天秤、射手、魔羯

處女：海外聯繫多，溝通上多點耐心

天秤：遇到小災難是好事，能彰顯問題

射手：有貴人運，好機會別錯過

魔羯：好的案子上門，能夠安心賺錢

桃花注意：雙子、巨蟹、水瓶、雙魚

雙子：不要試圖說服別人，要多感受

巨蟹：聰明的談吐吸引桃花上門

水瓶：習慣、價值觀的差異，造成卡關

雙魚：要聽懂內心的聲音

財運注意：白羊、獅子

白羊：有正財運，多勞就能多得

獅子：該開始理財規劃了

健康注意：金牛、天蠍

金牛：不要太逞強，當心會超過負荷

天蠍：請充足休息，好好睡覺

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