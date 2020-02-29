每日星座運勢／摩羯愛情甜美的日子 財運見好就收

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-02-29

牡羊座

今日運勢順遂，心平氣和。

整體運：★★★★☆

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

愛情運：★★★★☆

想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

金牛座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。

財運：★★☆☆☆

本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有節餘。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00湖水綠

開運方位：正西方向

雙子座

心情舒暢，在平淡中體會快樂。

整體運：★★★★☆

今天有收穫到原本不抱希望的金錢回報，存款指數在向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

愛情運：★★★★☆

夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。

事業運：★★★☆☆

特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。

財運：★★★★☆

理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00竹葉青

開運方位：正北方向

巨蟹座

凡事不可太計較。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間，多安排一些個人獨處的時間比較好，時常黏在一起容易引起爭吵。

事業運：★★★☆☆

會受到挫折，但請不要灰心喪氣，只要信心在，就會慢慢看到希望。

財運：★★★☆☆

優柔寡斷者，容易有散財的現象，還需更努力才好。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00萊姆黃

開運方位：東南方向

獅子座

異性助力強，處處受到照顧。

整體運：★★★☆☆

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留守，不過，花些錢能交到好朋友很值得。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。

事業運：★★★☆☆

有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。

財運：★★☆☆☆

變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00艷棗紅

開運方位：西北方向

處女座

普通的一天，要勇於嘗試。

整體運：★★★☆☆

今天週遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效哦！讀書需要父母幫忙盯梢，顯得有些被動。

愛情運：★★★★☆

交際應酬的機會多，單身者容易邂逅對事業有幫助的能幹異性；已婚者感情進展平順。

事業運：★★★☆☆

會有不錯的成果，但需要與人反覆溝通協調，這是你的強項，只是要花費一些時間。

財運：★★☆☆☆

莫任意解約將資金投入股市去殺進殺出，否則錢財不保。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

天秤座

桃花突顯的日子。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣分是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別待在家裡，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

情緒比較穩定，是比較愉快的一天。即使心情偶有低落時，也不會把壞情緒帶給他人。

財運：★★★☆☆

今天在謀財之路上會遇到強勁的競爭對手，須小心應付，莫起僥倖之心。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00可可棕

開運方位：東北方向

天蠍座

參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

整體運：★★★☆☆

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝上一杯飲料，可以增強自信。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

事業運：★★☆☆☆

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

財運：★★★☆☆

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00秋葵綠

開運方位：東北方向

射手座

用你的心做出選擇。

整體運：★★★☆☆

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

愛情運：★★★☆☆

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

事業運：★★★☆☆

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

財運：★★☆☆☆

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

摩羯座

愛情甜美的日子，心情舒暢。

整體運：★★★★★

單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是積累財富的好幫手哦！

愛情運：★★★★★

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的戰果。

事業運：★★★☆☆

與長輩交談的機會多，但彼此不同的理念會產生一些分歧，你得多忍讓才行。

財運：★★★★☆

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00芥末黃

開運方位：正南方向

水瓶座

凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

整體運：★★★☆☆

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的矛盾，衝突自然能大大減少。

愛情運：★★★★☆

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

事業運：★★★☆☆

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

財運：★★★☆☆

心能平靜者，方能有不錯的進財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00脆梅青

開運方位：西南方向

雙魚座

充滿創意的空間。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！

愛情運：★★★★☆

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

事業運：★★★☆☆

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

財運：★★★★☆

懂得開源節流者，進財豐厚。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00竹葉青

開運方位：正南方向



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