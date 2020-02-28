每日星座運勢／獅子工作外在助力強 可望獲得突破

2020-02-28

牡羊座

精力充沛，很有自信的一天。

整體運：★★★★☆

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

愛情運：★★★☆☆

忙碌的一天讓你留給情人的時間少了點，小心對方會抱怨喔！

事業運：★★★★★

事業運頗優，相對的比較忙碌，有機會能表現你的專業，無形中會增加你的優越感！

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00櫻桃紅

開運方位：正東方向

金牛座

感情紛繁複雜。

整體運：★★★☆☆

剪不斷理還亂，單身者易撞入情感誤區，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以數計。把學習當作任務者將失去學習的源動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，什也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太穩定，居多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

財運：★★★★★

財運還不錯唷！少勞多獲的一天，嘴巴甜一點，笑容多一點，就有得到禮物或金錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00秋葵綠

開運方位：東南方向

雙子座

愛拼才會贏。

整體運：★★☆☆☆

戀人之間突然不理不睬，讓你倍受煎熬，沉住氣後冷靜思索，才能讓戀情日趨明朗；跟風投資讓你虧損不少，停止跟風才能扭虧為贏；三天打魚兩天曬網，學習花費了不少時間，但效果不佳，還需加強學習的持續力。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護。向對方傾訴吧，會得到安慰喔！

事業運：★★★☆☆

感覺勞累，對工作有厭倦感，別帶著情緒工作，覺得累就到戶外走走，重新找回精力。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳的一天，不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品，投資上則有投資錯誤的傾向，對於保守者影響較小。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推脫會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只能血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦！別人無法理解你的努力啦！特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00墨玉綠

開運方位：正西方向

獅子座

連身邊的人都被你的好情緒所影響。

整體運：★★★★★

愛情指數可望衝破最高點，雖然棋逢對手但好運的你在今天會讓他看到什麼是真正的實力；今天0、5是你的幸運數字，投資時注意運用它們，會有不錯的收穫；工作中外在助力強，可望獲得實質性突破。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物、得到有形的協助。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，當手邊工作完成時，不妨在今日與同事好好的互動一下。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00冷泉藍

開運方位：西北方向

處女座

主觀意識太強，會失去不少機會。

整體運：★★★☆☆

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向心儀對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

愛情運：★★★☆☆

感情運較弱，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

事業運：★★★☆☆

行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。

財運：★★☆☆☆

亂花錢的一天，一出門可能就會亂花錢，回到家卻搞不清楚錢花到哪而去了。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00白鋼銀

開運方位：西南方向

天秤座

時運不佳，處處要小心。

整體運：★★☆☆☆

隱瞞的事情，有要東窗事發的跡象，還是快點向對方坦白從寬吧；財物的頻繁外露，極易招來不善之人的襲擊，造成不小的損失；工作拜訪的過程中，要做好遭到拒絕的心理準備。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒的，工作上一旦遇到不順就會讓你的情緒變得低落。

財運：★★★☆☆

認真的經營事業可以緩緩的帶動財運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00大理石灰

開運方位：西南方向

天蠍座

急於表現、愛出風頭易適得其反。

整體運：★★★☆☆

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00芥末黃

開運方位：東北方向

射手座

保持平和的心態可提升運氣。

整體運：★★★★☆

學生族由於太急躁而作業馬虎的情況較多，會給老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心些才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的提包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢。

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00萊姆黃

開運方位：西南方向

摩羯座

別輕易愛，愛了就別輕易放手。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★★☆

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

財運：★★★☆☆

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙

開運方位：正東方向

水瓶座

一年的努力沒白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，對你的愛更深唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一期的計劃；工作上的突出表現很快得到上司的賞識，同事間的協助也有幫上忙。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解難，讓你很受益。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會結識能力強、品質優良的人，多表現你的熱情與修養，易獲得點撥。

財運：★★★☆☆

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00翡翠綠

開運方位：正西方向

雙魚座

切忌因嫉妒而迷失方向。

整體運：★★☆☆☆

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。

財運：★★☆☆☆

盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00薰衣草紫

開運方位：西南方向





