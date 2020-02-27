每日星座運勢／天蠍靈感不斷創意足 投資眼明手快

2020-02-27

牡羊座

消費一定要理性，有計劃使用才不會造成拮据現象。

整體運：★★☆☆☆

今天可邀約朋友一起出遊，會發現愛情其實就在自己的身邊。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得自己太過狼狽。工作上一切穩步發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。

愛情運：★★★☆☆

對方會很需要你的關心，千萬別因忙碌而冷落了另一半；戀愛中人可感受到愛情的甜蜜。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，在處理事務上頗為穩重，但有些缺乏積極性以及魄力。

財運：★★☆☆☆

打理小財欠缺耐心，喜歡擺闊請客或熱心助人所以有點散財的傾向。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

金牛座

虛心學習朋友們的投資心得。

整體運：★★★★☆

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風今天會讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才有望實現突破。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

財運：★★★☆☆

花錢應量入為出。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00碧空藍

開運方位：東南方向

雙子座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★★☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，但硬拚卻難得成功。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

事業運：★★★☆☆

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

財運：★★☆☆☆

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00可可棕

開運方位：東北方向

巨蟹座

偶爾懷舊，也是一種甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會得到重溫；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因大膽表白而邂逅一段別樣的戀情，曖昧關係因此而明朗化。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口多能有正面的答案。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00芒果黃

開運方位：正北方向

獅子座

切忌失去理智。

整體運：★★☆☆☆

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務活，不但可以保持家居環境衛生，還能鍛煉你的自理能力。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

財運：★★☆☆☆

財運弱，想存錢可能會困難重重。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：正西方向

處女座

焦躁的情緒讓你感到不安。

整體運：★☆☆☆☆

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

愛情運：★☆☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作態度有點脫線，迷迷糊糊之下，小錯誤會接二連三的發生。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00秋葵綠

開運方位：正西方向

天秤座

生活中的挫折讓你有點灰心。

整體運：★★☆☆☆

今天人際關係不太好，言行之間容易與別人發生衝突。愛情上今天有點為情所困，摸不清對方的心態讓你的心情煩悶無比。今天沒有什麼心思工作，可偏偏有一堆事情要做，不妨泡杯清茶，然後聽聽音樂，放鬆一下心情。

愛情運：★★☆☆☆

別因工作繁忙而忽略了另一半，冷落對方很容易發生口角；戀愛中的人感情進展順利！

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不順利，好像有人處處跟你做對，想要放棄努力。

財運：★★★☆☆

少與人合夥、少跟會，能降低不必要的紛爭。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00脆梅青

開運方位：正西方向

天蠍座

靈感不斷，創意十足的一天。

整體運：★★★★★

前期遇到阻滯積壓的工作能在靈活的頭腦下處理完畢。從新的角度考慮問題，採取超越常規的辦法，是工作獲得突破的關鍵。投資上眼明手快，當然更能抓住機遇，但還是要有適當的風險防範意識哦！

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

事業運：★★★★☆

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

財運：★★★★☆

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，在積極開發後就會有訂單。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

射手座

能力突顯的一天。

整體運：★★★★☆

文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，有望得到好評。緣分來得好，單身女性接到優秀男同事射來的丘比特之箭的可能性極大。投資上思考得過多，前怕狼後怕虎就反而錯過機遇。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，單身者多注意工作上往來的客戶，有機會結識志趣相投的異性朋友。

事業運：★★★★☆

情緒能保持在愉悅的狀態，喜歡追求輕鬆而有效率的辦事方式，使得手頭的事情都能得到迅速有效的解決。

財運：★★★☆☆

把偏財方面的事託付給信任的人吧！別人抱著無所謂的態度去做反而會給你帶來好運。比如讓別人為你買樂透，中獎率反而會高呢！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00象牙白

開運方位：東北方向

摩羯座

工作順利，異性助力強。

整體運：★★★☆☆

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方投機取巧。

愛情運：★★★★☆

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷，別放棄，直接表白會更有效。

事業運：★★★☆☆

不求有功但求無過，少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00乳酪白

開運方位：東南方向

水瓶座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的內容更為敏感。隨身攜帶收音機，利用上班途中聽聽早間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

事業運：★★★☆☆

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

財運：★★★☆☆

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財務往來。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00可可棕

開運方位：東南方向

雙魚座

今天頗受異性歡迎。

整體運：★★★☆☆

異性緣良好，易會遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

愛情運：★★★★☆

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

財運：★★★☆☆

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00葡萄紫

開運方位：正南方向





