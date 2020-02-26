每日星座運勢／巨蟹運勢走高有驚喜 財運佳得援助

2020-02-26

牡羊座

回顧和總結是必不可少的環節。

整體運：★★★☆☆

學習上急需總結與回顧，若一味往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，准讓你喜笑顏開。

愛情運：★★☆☆☆

別在鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情更能投入工作。

財運：★★★★☆

在投資上與異性合作易有收穫。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00夕陽橙

開運方位：東北方向

金牛座

處事應多一點耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

財運：★★★☆☆

財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

雙子座

切忌蠻幹。

整體運：★★☆☆☆

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一味地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

愛情運：★★★☆☆

平平淡淡才是真！浪漫過後總得回到日常生活，宜懂得體會平實生活中的溫馨。

事業運：★★☆☆☆

在工作上容易犯迷糊，出錯頻率較高，工作累時適當休息，可提高工作效率。

財運：★★☆☆☆

少玩金錢遊戲，免得徒增感歎或困擾。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00冷泉藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

運勢走高，易有驚喜的一天。

整體運：★★★★★

笑容燦爛，親和力強，單身者在熱鬧的場合易遇到有緣人，有機會展開一段別樣的戀情。工作雖然忙碌，但很多疑雜症都能獲得圓滿解決，很有成就感。財運佳，投資者資金周轉有困難不妨向親友求援，易得到援助。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，適合經手財務或是報表分析的工作，多能做出正確的判斷與分析。

財運：★★★★☆

花點錢在交際應酬上可以改善人際關係以外，對於未來的財運也會有正面幫助。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00和闐玉白

開運方位：正東方向

獅子座

不可妄加猜測別人的行為。

整體運：★☆☆☆☆

在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說了！

事業運：★☆☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★☆☆☆

不容易掌握賺錢機會，甚至容易抓到錯誤的機會，宜守成，以不變應萬變！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00檸檬綠

開運方位：東北方向

處女座

愛情需要用心經營。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷茫慌亂，多一分持續力便會有截然不同的結果；和他很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份來之不易的愛情哦；會有破財的危險，凡事多留個心眼才可望規避這些風險。

愛情運：★★★★☆

單身者多參加戶外活動，易邂逅心儀者；有伴侶者多擁抱對方，彼此都會有浪漫的感覺。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出，靈活運用金錢的軌跡。有閒錢不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有幫助！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00桐花白

開運方位：正北方向

天秤座

注意留心周圍的環境，利用一切可以利用的東西。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講方法，死記硬背會很辛苦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

事業運：★★★★☆

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

財運：★★☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

天蠍座

計劃趕不上變化。

整體運：★★★★☆

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當面被對方戳穿；投資上你過於謹慎，雖不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至會要做些改變。

愛情運：★★★☆☆

今日你對愛情的想像太美好，現實中的相處卻會讓你失望。多抱平常心，同時用心去經營，愛情之花會越開越稱心。

事業運：★★★☆☆

想法不易得到採納，就算是合理的意見，最好也擱置一段時間再給部門主管提出來。

財運：★★★☆☆

有破財的跡象，管好自己的荷包。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00秋葵綠

開運方位：正西方向

射手座

需多留意粗心大意的毛病。

整體運：★★★☆☆

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

愛情運：★★★☆☆

單身者有不錯的機緣，給突然想起的異性朋友打通電話，會有意外驚喜唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功居多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★★★☆☆

投資前應多考慮，以免因小失大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00玉髓紅

開運方位：東南方向

摩羯座

易獲得長輩照顧、鼓勵，勢氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人點撥讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在表達上能夠表現出優異的一面，所以有事情需要溝通時不妨趁此良機溝通協調一番！

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00香吉士黃

開運方位：東北方向

水瓶座

有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

整體運：★★☆☆☆

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，其實這與你的面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

財運：★★★☆☆

合夥營生者，易有拆伙的危機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00琉璃銀

開運方位：西北方向

雙魚座

不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

整體運：★★★☆☆

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買樂透試試運氣。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

事業運：★★★☆☆

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

財運：★★★★☆

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00湖水綠

開運方位：正西方向





