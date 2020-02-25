每日星座運勢／雙子今日事業運不錯 工作效率頗高

2020-02-25

牡羊座

運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

整體運：★★★★☆

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是忙碌的一天，少有機會閒下來，那就去忙吧！

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00寶石藍

開運方位：東南方向

金牛座

適當等待會時來運轉。

整體運：★★★☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但質量不達標反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。

事業運：★★☆☆☆

工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。

財運：★★★★☆

有額外的進財機會，注意把握。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00香檳金

開運方位：東南方向

雙子座

心潮澎湃，很想熱烈的動起來。

整體運：★★★★★

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜多與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。他人向你承諾之事，可望今日兌現。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提供的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★☆

財運還不錯，對於投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

巨蟹座

有計劃就要有所動作。

整體運：★★★☆☆

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再捉摸捉摸會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

愛情運：★★★★★

有伴侶的人適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話；單身者多到咖啡館坐坐，易有機緣。

事業運：★★★★☆

精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理上的能力，謙虛的態度會讓你更受歡迎。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，額外要注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00遠洋藍

開運方位：正西方向

獅子座

一些新的改變會讓你收益良多。

整體運：★★★★☆

今天財運比較不錯，敢於冒險、又心思細膩的你適合發展全新的投資方式；事業的發展比較順利，新的合作方案讓你充滿了鬥志；換個環境、換種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感彼此的愛。

愛情運：★★★★★

思念日，今日特別思念心上人，很想看看對方抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞的對象。

事業運：★★★☆☆

忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或會分身術，才不至於讓你感到又忙又狼狽。

財運：★★★★☆

在投資上不宜太保守，該出手時就出手！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00珠貝白

開運方位：正北方向

處女座

行動力不足的一天，適合腦力勞動。

整體運：★★☆☆☆

愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！

事業運：★★☆☆☆

心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。

財運：★★★☆☆

想省錢，就要少吃喝玩樂。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

天秤座

好運氣今天特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要總呆在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢收藏得太嚴實，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不求有功只求無過的一天。

財運：★★★★☆

財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可因事業上的夥伴相處愉快而引發不少商機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00冷泉藍

開運方位：西北方向

天蠍座

保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

整體運：★★★☆☆

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，夫妻之間多說情話，會讓雙方都感覺甜蜜；單身者易與溫和型異性結緣！

事業運：★★☆☆☆

處事態度及應變能力十分重要，有機會與事業相關的人建立不錯的交情，若能察納雅言，定能獲益匪淺。

財運：★★★☆☆

同情心氾濫，出門在外易上當受騙。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00象牙白

開運方位：正南方向

射手座

投機取巧者要有所收斂才好。

整體運：★☆☆☆☆

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身朋友就專心工作吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功居多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00芥末黃

開運方位：正東方向

摩羯座

寬容更能顯示出你的魅力。

整體運：★★☆☆☆

把問題細節化反而使激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷遇，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！

事業運：★★☆☆☆

職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你會變成他人的踏腳石。

財運：★★★☆☆

搖擺不定、得而復失的財運。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00石榴紅

開運方位：正東方向

水瓶座

生活較平淡，需主動製造生活情趣。

整體運：★★★☆☆

今天生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激腦部活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★☆☆

工作上精神不太集中，總想著能放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

雙魚座

今天情緒較低落，容易被一些小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天你的事務繁忙，與戀人沒有什麼時間聚在一起。工作上今天相當的被動，繁重的壓力感，讓你有種力不從心的感覺。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

愛情運：★★★☆☆

心思全在工作上，容易忽略了另一半，別忘了回到家給對方一個擁抱哦！

事業運：★★★☆☆

工作進展平順，會因為不經意地為同事分憂，而獲得一份珍貴的友誼。

財運：★★☆☆☆

過度計較、愛佔他人便宜、得失心重反而會因小失大，被財神拋棄唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00玉髓紅

開運方位：東南方向





