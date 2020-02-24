每日星座運勢／處女洞察力強有機會 獲得良好商機

2020-02-24

牡羊座

人間自有公道，付出終有回報。

整體運：★★★☆☆

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會徘徊不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

愛情運：★★★☆☆

希望得到另一半的關愛，雖然內心充滿熱情，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

事業運：★★★☆☆

意志不堅定，容易放棄自己的原則和想法，去迎合同事或上司的觀念，不利於人際關係和事業的長期發展。

財運：★★☆☆☆

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

金牛座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意合別人雀卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★★☆☆

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

雙子座

工作忙碌，無暇顧及感情。

整體運：★★★★☆

工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效頗佳，讓你贏得許多掌聲與鮮花。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩券，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方，沒有對象可以黏的難免會出現寂寞的情緒。

事業運：★★★★☆

運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易因同事指點而激發出新的靈感。

財運：★★★★☆

多與開朗活潑的朋友互動會給你帶來財運。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00芒果黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

整體運：★★☆☆☆

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

工作積極性不高，完全抱著完成任務的想法在工作，這將導致你處理事務的質量偏低。

財運：★★★☆☆

有點小迷糊，所以容易損失小財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00橄欖綠

開運方位：西北方向

獅子座

用心體會風平浪靜的好時光。

整體運：★★★☆☆

桃花運旺，已婚者與另一半一起回憶曾經走過的日子，彼此從對方的眼中能找到不少激情。單身者不要放過對你釋放電波的異性，就有機會開展美妙的戀情。晚上的娛樂活動別太晚，充足的睡眠是保證精神充沛的不二法門。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會趕很多場約會，但大多都是逢場作戲，想戀愛還應謹慎選擇。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

財運：★★★☆☆

心情不好時，千萬別瘋狂購物，會讓你後悔唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00芥末黃

開運方位：東北方向

處女座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

戀愛多化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

今天事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識，是個容易受人器重的一天。

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00碧空藍

開運方位：東南方向

天秤座

細心對待一切。

整體運：★☆☆☆☆

多注意衣著上的細節，以免與他約會時，發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；財政支出主要傾向於運動類場館的健身活動，支出較多。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★☆☆☆☆

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

財運：★★☆☆☆

過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00琉璃銀

開運方位：正北方向

天蠍座

工作強度不宜過強。

整體運：★★☆☆☆

紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會透過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

財運：★★☆☆☆

投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00珠貝白

開運方位：西北方向

射手座

飲水不忘挖井人。

整體運：★★★★☆

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集有用的資訊。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，宜個自為政，埋首在個人的工作上會好點。

事業運：★★★★★

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合擴充，而且有機會可以掌握主導權！

財運：★★★★☆

財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00橄欖綠

開運方位：正南方向

摩羯座

細節決定成敗。

整體運：★★★☆☆

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者頗有些揮霍，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的一天，容易因芝麻蒜皮的小事而起爭執。

事業運：★★★☆☆

太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

水瓶座

愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★☆☆

今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製造浪漫而變得豐富多彩。工作、財運普通，宜低調行事。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間關係和諧，雖然有時你會表現得較為強勢，但多能得到另一半的理解。

事業運：★★★☆☆

工作將面臨新的挑戰，面對挑戰，應重新制定符合客觀事實的工作計劃，調節工作步調，以免被他人影響。

財運：★★★☆☆

在投資前應多請教有經驗的前輩。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

雙魚座

膠著的事情能出現轉折。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能得到新靈感。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，好好把握這個千載難逢的機會。

事業運：★★★★☆

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧，爭取主動一些，你會有更好的表現。

財運：★★★☆☆

實質的財務收益增加。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00古銅青

開運方位：西北方向





