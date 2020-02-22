每日星座運勢／雙魚受到眾人的關注 被重視的感覺

2020-02-22

牡羊座

禍從口出。

整體運：★★★☆☆

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

愛情運：★★★☆☆

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

事業運：★☆☆☆☆

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★★☆

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00白鋼銀

開運方位：正北方向

金牛座

今天運勢旺盛，各方面表現都很不錯。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。

事業運：★★★★★

精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。

財運：★★★★☆

適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00可可棕

開運方位：西北方向

雙子座

適合獨處、自我反省的一天。

整體運：★★★☆☆

穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

事業運：★★★☆☆

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

財運：★★★★☆

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00艷棗紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

用壓力化為動力。

整體運：★★★★☆

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法掙到更多的錢來支付帳單；在外人看來結合不搭配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

愛情運：★★★☆☆

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

事業運：★★★★☆

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

財運：★★★★☆

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00淺海藍

開運方位：東南方向

獅子座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

事業運：★★★★☆

溝通能力突顯，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

財運：★★★☆☆

在金錢利益上易與人發生糾結。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00脆梅青

開運方位：西北方向

處女座

將愛換個方式說出來。

整體運：★★★☆☆

對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。

愛情運：★★★☆☆

想找到真心相愛的對象還需要耐心等待，過早付出感情，容易愛上不該愛的人唷！

事業運：★★★☆☆

會有新的收穫，若能善用手上的權勢以及人脈，可帶動財運與機會的到來！

財運：★★★★☆

能運用智慧、有學問修養者，可獲得更多的賺錢機會。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00橄欖綠

開運方位：西北方向

天秤座

異性緣佳，是表白的好日子。

整體運：★★★★☆

走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，戀愛中的人不妨多安排約會，讓彼此都感受到對方的情意綿綿。

事業運：★★★★☆

有時候聽聽家人朋友的意見，會讓你豁然開朗，還能想通一些困擾你多時的問題喔！

財運：★★★☆☆

有錢可賺，但頗為艱辛。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00蘭花紫

開運方位：正北方向

天蠍座

親情是你堅實的後盾。

整體運：★★★☆☆

偶有事態無法掌控的無力感，家人、愛人熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。

愛情運：★★★☆☆

你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。

財運：★★☆☆☆

財運弱，理財上還需理智一點。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00白鋼銀

開運方位：正東方向

射手座

愛情運較為突顯的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者可以約上好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。

愛情運：★★★★☆

已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。

事業運：★★☆☆☆

人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！

財運：★★★☆☆

資金調度頻繁，開銷極大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

摩羯座

心情舒暢的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！

財運：★★★☆☆

與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

水瓶座

朋友也是一筆珍貴的財富。

整體運：★★★☆☆

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

事業運：★★★☆☆

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

財運：★★★★☆

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀

開運方位：正西方向

雙魚座

受到眾人的關注，有被重視的感覺。

整體運：★★★★★

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關的證券資訊看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。

事業運：★★★★★

精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00羽絨白

開運方位：正東方向





