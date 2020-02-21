每日星座運勢／射手情緒亢奮幹勁足 易得上司肯定

2020-02-21

牡羊座

情緒低落，有種逃避的想法。

整體運：★☆☆☆☆

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了咧！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

財運：★☆☆☆☆

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物滿足物慾，不想花錢就少帶點錢在身上。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00香檳金

開運方位：東南方向

金牛座

別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

整體運：★★★☆☆

一門心思扎到工作或學習中，投入的越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀

開運方位：正西方向

雙子座

情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。

整體運：★★★★☆

單身者桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。

愛情運：★★★★☆

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟示。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠積極主動的去執行預定之事，在穩定中緩緩發展。

財運：★★★☆☆

與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00湖水綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

注意整潔。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。

愛情運：★★★☆☆

有逢場作戲、結識新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過草率容易受到傷害！

事業運：★★★☆☆

對外界的形勢會把握不準，不太適合拓展事業，最好先靜觀其變。

財運：★★★☆☆

鑽牛角尖及過度情緒化都會導致誤判或損財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00玉米黃

開運方位：正西方向

獅子座

做事過於毛糙，給自己多點耐心。

整體運：★★★★☆

今天適宜花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細小的地方，一些小的漏洞會給你帶來麻煩。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，照照鏡子裝扮美美帥帥的，對愛情會有幫助唷！

事業運：★★★★☆

自我表現慾增強，展示自我機會突增，還能借助外力為己所用，使得新業務接踵而至，能創造新突破。

財運：★★★☆☆

財務狀況良好，會有些額外的收益。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

處女座

簡單實用的方法，提高了工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致影響做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現你的親和力，可提高戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別豪邁，小財不去、大財不來！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

天秤座

情緒易浮躁，注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，獨處時情緒壓抑，多接觸人群呼吸新鮮空氣，排遣鬱悶心情。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，有洽談合作事項者可選在今天進行。對金錢、數字比較遲鈍，最好不要盲目操作。

愛情運：★★★☆☆

心裡有事千萬別隱瞞另一半，謊言容易被對方識破；單身者有機會結識氣味相投的異性。

事業運：★★★☆☆

太過順從他人，很容易妥協，有時候得爭取主動，太弱容易被人欺負喔！

財運：★★☆☆☆

財運不佳，寧願少賺一點也不要惹麻煩。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00薔薇粉

開運方位：正北方向

天蠍座

情緒陰雨變幻。

整體運：★★☆☆☆

愛情平淡祥和，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。

事業運：★★★☆☆

對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。

財運：★★★☆☆

時得時散、忽成忽敗的財運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

射手座

情緒比較亢奮，幹勁十足。

整體運：★★★★★

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易得到受到異性的青睞。

事業運：★★★★★

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務。是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失以提升工作效率。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00脆梅青

開運方位：正南方向

摩羯座

等待亦能成就好運。

整體運：★★★★☆

心情好壞對方一看便知，別把心事藏在心裡，說出來問題才更好解決；與合作夥伴配合再緊密些，財運突破最高點的時機就在眼前喔！把工作暫時先放一放，太重視兼顧反而轉變成兩頭耽誤。

愛情運：★★★★☆

單身者有心儀的對象不妨大膽表白，運勢佳，成功的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，會扮演配合聽話的角色，依規行事。不妨趁著午間休息去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

財運：★★★★★

吉星、福星高照的日子，金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，多麼令人羨慕的運氣！還有小小的賭運唷。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00琥珀橙

開運方位：西南方向

水瓶座

做自己感興趣的事會很愉快。

整體運：★★★☆☆

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★☆☆

會有許多的想法，嚮往著更高層次的跨越，但又常會覺得外部環境不能很好地配合自己。

財運：★★★☆☆

好好休息，身體健康是最大的財富。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00淺海藍

開運方位：東北方向

雙魚座

今天的運勢跌宕起伏。

整體運：★★☆☆☆

在與他親熱時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

愛情運：★☆☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★★☆☆☆

情緒會受你爭我奪的混亂壞境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

財運：★★★☆☆

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00遠洋藍

開運方位：正南方向





