每日星座運勢／水瓶適合做創意設計 投資進帳可觀

2020-02-20

牡羊座

生活需要調劑，一味撲在工作上會造成很大的壓力。

整體運：★★★★☆

今天可以邀請朋友去海吃一頓，美味的食物讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合默契，進展得有聲有色，有望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★☆☆

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去共進晚餐吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別有利於業務開發工作，上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的就趁今日吧！

財運：★★★☆☆

想賺錢別投機，努力工作比較實在。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

金牛座

別人的路讓別人走去吧。

整體運：★★☆☆☆

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要扎堆在那裡東家長西家短的。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你要要注意自己的態度喔！

事業運：★★★☆☆

工作很有計劃，只是在細節上想得較多，很容易影響進度。

財運：★★★☆☆

財運受到阻礙，能提升財運的貴人多偏向女性！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：正東方向

雙子座

不安全感襲上心頭，常感小人作祟。

整體運：★☆☆☆☆

情緒起伏，做事不順，默默做事、不與人爭卻有人莫名其妙找你麻煩，讓你措手不及，多請教長輩可讓你躲過災難。遠離喜歡散播謠言者，以免被捲入是非之中。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，已婚者注意控制好情緒，用微笑表達意見是最好的方式喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就被盯得滿頭包！

財運：★☆☆☆☆

與朋友調度金錢易心生虧欠。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00香檳金

開運方位：正南方向

巨蟹座

今天比較槽糕，但切勿表現得消極頹廢。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻感情不太和諧，因父母或子女的勸說而有所緩和，責任感增強。

事業運：★★★☆☆

心態較好，對一些人和事都很看得開，會為你在工作上帶來了好人緣，也容易得到他人幫助。

財運：★★☆☆☆

購物少買促銷品，以免透支。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

獅子座

切勿貪得無厭。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

愛情運：★★★☆☆

在社交場合有機會結識對你工作有助益的異性朋友，可成為很好的合作夥伴。

事業運：★★★☆☆

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00深海藍

開運方位：正南方向

處女座

利弊隨時可能轉換。

整體運：★★★☆☆

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到濫桃花，交友謹慎些才好。空有一腔投資熱情，而不注意運用策略，付出與得到難成正比。工作進展平穩，與同事偶爾鬧些小矛盾，但並不影響你的工作。

愛情運：★★★★☆

很想讓另一半開心，但需要運用智慧，一廂情願恐會弄巧成拙，惹對方生氣唷！

事業運：★★★☆☆

求職者沒有設定一個明確的方向就去找工作，會不易找到適合自己的職位，若在參加面試前最好做充足準備，被錄用機率將有提高。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00咖啡棕

開運方位：西南方向

天秤座

小心樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

處於磨合期的情侶今天相處得很融洽，因家人的介入更讓兩人的感情飛速發展。花錢慾望強烈，幸而有人提醒，否則造成財政赤字。外出洽談生意的人事業運良好，會有意外收穫哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在朋友聚會中結識新朋友，可望發展一段新戀情。

事業運：★★★☆☆

頗適合擴充業務。特別是從事銷售或客服的人員多加強與客戶間的聯繫，有助於業務的發展。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00薔薇粉

開運方位：正南方向

天蠍座

幫助別人也是強大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳又讓你難得體會到工作中的快樂；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機哦。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★★☆

看似困難重重，但是憑著你的堅毅不拔，一切都會迎刃而解，你出色的工作能力也在此時得以體現。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

射手座

身體健康是第一要事，注意保養。

整體運：★★☆☆☆

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者感情生活較平淡，應想辦法製造一些浪漫環境，調動彼此的情緒。

事業運：★★☆☆☆

做事太過急躁，在工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態去面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★★☆☆

財運不濟，賺錢上也不夠積極。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00葡萄紫

開運方位：西北方向

摩羯座

情緒比較壓抑。

整體運：★★★☆☆

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

事業運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，應自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00金桔綠

開運方位：正東方向

水瓶座

經歷了風雨的彩虹最美。

整體運：★★★★★

無論有什麼風波兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情能得到彼此的加倍珍惜；投資進帳上會比較可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費可不在少數；作為主管的你工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

愛情運：★★★★★

思念日，今日特別思念心上人，很想看看對方抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞的對象。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析型的工作，居多會達到不錯的效果。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於在外洽商。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00硃砂紅

開運方位：正東方向

雙魚座

愛情需要用心經營。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷茫慌亂，多一分持續力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份來之不易的愛情。有破財的危險，凡事多留個心眼才可望規避風險。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★★★

事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持，人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。

財運：★★★☆☆

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠

開運方位：正南方向





