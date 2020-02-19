每日星座運勢／摩羯經營愛情需智慧 理財易得指點

2020-02-19

牡羊座

今天你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂一些才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，敏感多疑的情緒會使你在工作上判斷錯誤，宜聽聽他人的意見，不要一意孤行唷！

財運：★★★☆☆

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00朝霞紅

開運方位：正西方向

金牛座

態度決定一切。

整體運：★★★☆☆

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

愛情運：★★☆☆☆

啊，情緒也變化太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖中，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★☆☆

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

財運：★★★★☆

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

雙子座

求財慾望強烈，進財機會頗多。

整體運：★★★★☆

與人合作的項目進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳，不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

愛情運：★★★☆☆

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，回憶過去也是一種享受，不是嗎？

事業運：★★★☆☆

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過，沒關係，只要耐著性子一樣可以順利完成手邊工作。

財運：★★★★☆

客源增加了，生意自然紅火。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00鉑金灰

開運方位：東南方向

巨蟹座

稍做改變就會有不錯的收穫。

整體運：★★☆☆☆

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時帶有強的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00寶石藍

開運方位：正東方向

獅子座

平平順順的一天。

整體運：★★★☆☆

多抽出一點時間陪伴侶，會讓他感到很高興；新入職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★☆☆

看似風平浪靜，但難題仍不可避免。與其帶著急躁情緒解決，不如暫時將煩惱放下，待心情平靜再重新面對。

財運：★★★☆☆

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00墨玉綠

開運方位：正西方向

處女座

你的視聽會受外界因素干擾。

整體運：★★☆☆☆

感情失意者會因他人的無心之語而引起傷感，甩開束縛自己的精神枷鎖，才更能好地迎來愛情的春天。工作的積極性受到不良情緒影響，無法進入正常的狀態。找好友傾訴一番，朋友的安慰與鼓勵能讓你看到希望，心理會輕鬆許多。

愛情運：★★☆☆☆

出差返回者，別忘了帶一份禮物送給伴侶，表達你濃濃的情意，可讓感情升溫！

事業運：★★☆☆☆

工作面臨挫折，別一個人獨自撐著，尋求他人的幫助就能很好地解決問題。

財運：★★★☆☆

心存不切實際的發財夢，反而會招來厄運。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：正西方向

天秤座

積極爭取才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

因為具備衝勁，能積極爭取自己的幸福，父母原本對於你和他在一起的反對態度會有所改善；打算落袋為安的投資者，可以透過基金轉換買入風險較低的品種，從而規避股市短期震盪的風險；下班後回家靠在沙發上聽著音樂閉目養神能讓腦子清醒一點。

愛情運：★★★★☆

表白的好日子，深呼吸，一口氣說完就沒那麼多顧慮了。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來企劃分析。

財運：★★★★☆

合理運用錢財才能夠進財有道。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00水鑽藍

開運方位：西南方向

天蠍座

言行舉止要得體。

整體運：★★★☆☆

容易因為小事而引起客戶的不滿，在談生意或處理客戶投訴時一定要注意自己的言行舉止。財運普通，太過相信直覺而大筆投資小心損失慘重。夫妻之間交流較少，難以碰撞出激情。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性接觸機會多，雖多為工作往來，但在相互接觸中萌生好感。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯呢！

財運：★★★☆☆

恐有曇花一現的財運波動。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00蘑菇灰

開運方位：東南方向

射手座

略顯拘謹反而會失去機會。

整體運：★★☆☆☆

今天似乎有些一反常態的拘束，和異性交談適時表現自己幽默的一面，緩和氣氛；購物不能由自己的性子來，否則會讓個人財政陷入困境；因為太多人牽制的關係，使得事業向前發展的步調變緩。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人不妨多安排到充滿浪漫情調的餐廳約會，可加快增進彼此的感情。

事業運：★★☆☆☆

情緒低落，會有激動的行為，需及時調整心態，安心做事，你會受到更好的待遇。

財運：★☆☆☆☆

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，假若捅出大蔞子要善後就吃力了。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：西南方向

摩羯座

經營愛情需要智慧。

整體運：★★★★★

已婚者與伴侶因懂得愛情，所以相互間的譏笑也會演化成一種幽默；理財上易得指點，再融入自己的心得，投資收益增多；工作上即使遇到困難，也能透過請教有經驗的同事或上司獲得解決。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！同事間的助力大，聰明才智也得以發揮。

財運：★★★★☆

金錢難題今日可望獲得解決，遇到困難時，只要多用智慧、條件交換不難找到金援者。貴人來自於長輩與老朋友。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00竹葉青

開運方位：正西方向

水瓶座

不太順暢的一天，容易產生浮躁的情緒。

整體運：★☆☆☆☆

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★☆☆☆

今日事業上容易受到心情的干擾，想法有些灰暗或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱。額外要注意一意孤行下恐會破財喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00乳酪白

開運方位：正南方向

雙魚座

行動前多思考會讓你更有勝算。

整體運：★★★★☆

和戀人間相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有滿足感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品更應多做分析，再考慮投不投資金。

愛情運：★★★★☆

交際應酬機會多，單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新的任務，讓你的潛力充分施展出來。

財運：★★★☆☆

避免短線投資，很難獲利。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00青金石藍

開運方位：正南方向





