每日星座運勢／天秤穿搭有個人品味 能提升桃花運

2020-02-18

牡羊座

心神安靜，不被外物所打擾。

整體運：★★☆☆☆

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

事業運：★★☆☆☆

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

財運：★★★☆☆

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到金子卻拿不到金子。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00珠貝白

開運方位：東南方向

金牛座

運勢回落，各項指數均有所下降。

整體運：★☆☆☆☆

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常走神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太堆得動。想要混水摸魚時要小心點，可別露出馬腳囉！

財運：★☆☆☆☆

財運波動性較大，容易因為迷糊或拖延而造成財物損失。注意今日是否有帳單到期，免得過期受罰！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00和闐玉白

開運方位：正南方向

雙子座

今天的精神壓力比較大。

整體運：★★★☆☆

同性戀人今天面臨的外部壓力會很大，要多多的體諒彼此，只有兩個人一起承擔才能減輕很多心理負擔；手頭上該處理的任務在午後已完成得差不多，比較希望沒有新的任務下達；與以前同學一起聚聚，不但聯絡了感情，也有機會獲得寶貴的理財訊息。

愛情運：★★★☆☆

對戀人或另一半的依賴較強，容易讓對方感到疲憊，應注意控制情緒，多為對方考慮。

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，常會躲近自己的世界獨自哀傷，有點自我憐憫的意味。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績、營運壓力。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00墨玉綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

充滿自信的笑容是帶來好運的法寶。

整體運：★★★★☆

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00琉璃銀

開運方位：正西方向

獅子座

對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

整體運：★★★☆☆

愛情運弱，不要一味地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務質量，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

財運：★★★☆☆

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00硃砂紅

開運方位：西南方向

處女座

運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

整體運：★★★★☆

愛情運不太妙，一點小的誤會也容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，會有加分作用。

事業運：★★★★☆

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

財運：★★★★☆

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00辣椒紅

開運方位：東北方向

天秤座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★★

裝扮上也不用太過追求潮流，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼球。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動地接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦。工作積極性高，迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得成就感以及正面的肯定！

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘與人競爭。對於頭銜大、職位高的人幫助較明顯。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00可可棕

開運方位：正北方向

天蠍座

與家人在一起的時間較多，其樂融融。

整體運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收穫。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人相處會有一些小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。

事業運：★★★☆☆

今天別做職場的乖孩子，應敢於提不同意見，努力與上司站在同一高度看問題，有助於獲得上司的重用。

財運：★★★☆☆

財運平順，有利於「動口生財」、「反應靈活」的族群。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00象牙白

開運方位：西南方向

射手座

天降奇緣讓今天成為值得記憶的時刻。

整體運：★★★☆☆

今天週遭纏繞著頗濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

愛情運：★★★☆☆

別冷落了另一半，有時間不妨陪同伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

事業運：★★★★☆

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，腦子馬不停蹄的思索如何佈局，也會主動尋覓新契機。

財運：★★☆☆☆

財運有點小狀況，有金錢上的困擾，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績營運壓力。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

摩羯座

春風得意的感覺，不可太過張揚。

整體運：★★★★☆

所謂樹大招風不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向起到決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析型的工作，居多會達到不錯的效果。

財運：★★★★☆

能運籌帷幄，合理利用所有的資金，使每一分錢都能發揮最大的作用。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00香吉士黃

開運方位：東南方向

水瓶座

學會調整心情。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久為聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。

事業運：★★★☆☆

情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或搞創作，易有成果。

財運：★★★☆☆

得財略為費心，支出頗多。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00翡翠綠

開運方位：正南方向

雙魚座

如何處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同而難以進行。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

愛情運：★★★☆☆

多動腦可提升戀愛運，親手製作一些手工藝品送給伴侶，雙方都會有新鮮的體驗喔！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，行動力強，有機會在同事面前一展身手，對你的事業進展大有幫助哦！

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息最好經過求證再吸收。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00古銅青

開運方位：正北方向





