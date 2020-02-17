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每日星座運勢／牡羊笑容能拉近距離 事業有貴人助

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage

2020-02-17

牡羊座

熱情洋溢的笑容是與人接觸拉近距離的武器。

整體運：★★★★★

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓心與心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習吸收能力很強，適合英語、文科類的學習，會有事半功倍的效果。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中協助。

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後又把錢轉手出去。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

金牛座

不妨把派對當作結識朋友的好機會。

整體運：★★★★☆

單身者今天會有不錯的異性緣，且在宴會或聚會上得到更明晰的顯露；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的投資時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

愛情運：★★★★★

戀情浪漫、熱烈。感覺相互都離不開對方，即使需要在其它方面做出一點犧牲也樂意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

財運：★★★☆☆

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00咖啡棕

開運方位：西南方向

雙子座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。

事業運：★★☆☆☆

口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。

財運：★★★☆☆

經商者財務上有頻頻周轉的跡象。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00冷泉藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

整體運：★★★☆☆

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收穫。工作上稍微收斂強勢，特別是與領導溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

愛情運：★★☆☆☆

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

事業運：★★★☆☆

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來只會是對方幼稚的自得其樂。

財運：★★★★☆

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00竹葉青

開運方位：正西方向

獅子座

運勢頗好。

整體運：★★★★☆

今天出門在外碰到過去暗戀的對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；服務行業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高，因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

愛情運：★★★★☆

你手中的事務都處理妥當了嗎？約會可別在興頭上時被人電話打擾。

事業運：★★★★☆

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

財運：★★★☆☆

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，專心的工作吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00水晶紫

開運方位：正西方向

處女座

小不忍，則亂大謀。

整體運：★★☆☆☆

今天對方在耍脾氣你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；出財跡象明顯，打紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

愛情運：★★★☆☆

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

事業運：★★☆☆☆

領導慾很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定加上腦袋瓜有點空空的，判斷力明顯下降，不要聽信謠言可防止受到錯誤資訊的影響！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00艷棗紅

開運方位：正南方向

天秤座

愛情運勢極佳的一天。

整體運：★★★☆☆

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，則會牽怒於你，工作應謹慎些，以免成為無辜的受害者。

愛情運：★★★★☆

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

事業運：★★★☆☆

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來戶名單中。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00竹葉青

開運方位：東北方向

天蠍座

貴人運很強。

整體運：★★★☆☆

特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚讓友情來撫平你愛情的傷。經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，對行政工作者特別有利，表現容易獲得肯定。

財運：★★★☆☆

宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重哦。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00乳酪白

開運方位：西南方向

射手座

受他人影響，愛情顯得較被動。

整體運：★★★☆☆

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00深海藍

開運方位：正南方向

摩羯座

借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

整體運：★★☆☆☆

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的叉道口，有些不知所措。理財小有收穫，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

財運：★★★☆☆

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00芥末黃

開運方位：正南方向

水瓶座

運勢很好，在競爭中獲得表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超常發揮的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★☆☆

平平的一天，一人獨處時不妨幻想一下甜蜜浪漫的場景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是忙碌的一天，少有機會閒下來，那就去忙吧！

財運：★★★☆☆

出手大方慷慨外，預定支出也較多，想要守住荷包不太容易咧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00冷泉藍

開運方位：正西方向

雙魚座

運勢遇到小低谷。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。

愛情運：★☆☆☆☆

感情上衝突不斷的一天，冷靜一下可以避免一觸及發的火爆場面。

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

財運：★★☆☆☆

單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向



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