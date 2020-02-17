每日星座運勢／牡羊笑容能拉近距離 事業有貴人助
2020-02-17
牡羊座
熱情洋溢的笑容是與人接觸拉近距離的武器。
整體運：★★★★★
今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓心與心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習吸收能力很強，適合英語、文科類的學習，會有事半功倍的效果。
愛情運：★★★★☆
已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。
事業運：★★★★☆
事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中協助。
財運：★★★★☆
金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後又把錢轉手出去。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-15:00蕃茄紅
開運方位：東北方向
金牛座
不妨把派對當作結識朋友的好機會。
整體運：★★★★☆
單身者今天會有不錯的異性緣，且在宴會或聚會上得到更明晰的顯露；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的投資時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。
愛情運：★★★★★
戀情浪漫、熱烈。感覺相互都離不開對方，即使需要在其它方面做出一點犧牲也樂意。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。
財運：★★★☆☆
容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：16:00-18:00咖啡棕
開運方位：西南方向
雙子座
敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。
整體運：★★☆☆☆
想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。
愛情運：★★★☆☆
單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。
事業運：★★☆☆☆
口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。
財運：★★★☆☆
經商者財務上有頻頻周轉的跡象。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-08:00冷泉藍
開運方位：正西方向
巨蟹座
感情困擾多，應把重心放在其他事務上。
整體運：★★★☆☆
今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收穫。工作上稍微收斂強勢，特別是與領導溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。
愛情運：★★☆☆☆
你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。
事業運：★★★☆☆
凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來只會是對方幼稚的自得其樂。
財運：★★★★☆
財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-09:00竹葉青
開運方位：正西方向
獅子座
運勢頗好。
整體運：★★★★☆
今天出門在外碰到過去暗戀的對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；服務行業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高，因人際關係良好，工作上易得貴人相助。
愛情運：★★★★☆
你手中的事務都處理妥當了嗎？約會可別在興頭上時被人電話打擾。
事業運：★★★★☆
力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。
財運：★★★☆☆
普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，專心的工作吧！
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：23:00-24:00水晶紫
開運方位：正西方向
處女座
小不忍，則亂大謀。
整體運：★★☆☆☆
今天對方在耍脾氣你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；出財跡象明顯，打紅包的可能性很大唷；上司對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！
愛情運：★★★☆☆
單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。
事業運：★★☆☆☆
領導慾很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。
財運：★☆☆☆☆
財運不穩定加上腦袋瓜有點空空的，判斷力明顯下降，不要聽信謠言可防止受到錯誤資訊的影響！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：04:00-06:00艷棗紅
開運方位：正南方向
天秤座
愛情運勢極佳的一天。
整體運：★★★☆☆
相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，則會牽怒於你，工作應謹慎些，以免成為無辜的受害者。
愛情運：★★★★☆
單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。
事業運：★★★☆☆
與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來戶名單中。
財運：★★☆☆☆
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00竹葉青
開運方位：東北方向
天蠍座
貴人運很強。
整體運：★★★☆☆
特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚讓友情來撫平你愛情的傷。經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。
愛情運：★★☆☆☆
今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。
事業運：★★★★☆
運勢不錯，對行政工作者特別有利，表現容易獲得肯定。
財運：★★★☆☆
宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重哦。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-09:00乳酪白
開運方位：西南方向
射手座
受他人影響，愛情顯得較被動。
整體運：★★★☆☆
有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。
愛情運：★★☆☆☆
今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。
事業運：★★★☆☆
易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。
財運：★★★★☆
財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00深海藍
開運方位：正南方向
摩羯座
借歌抒情是排解憂愁的好辦法。
整體運：★★☆☆☆
對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的叉道口，有些不知所措。理財小有收穫，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。
事業運：★★☆☆☆
上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。
財運：★★★☆☆
大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-15:00芥末黃
開運方位：正南方向
水瓶座
運勢很好，在競爭中獲得表現。
整體運：★★★★☆
競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超常發揮的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。
愛情運：★★★☆☆
平平的一天，一人獨處時不妨幻想一下甜蜜浪漫的場景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是忙碌的一天，少有機會閒下來，那就去忙吧！
財運：★★★☆☆
出手大方慷慨外，預定支出也較多，想要守住荷包不太容易咧！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-10:00冷泉藍
開運方位：正西方向
雙魚座
運勢遇到小低谷。
整體運：★☆☆☆☆
戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。
愛情運：★☆☆☆☆
感情上衝突不斷的一天，冷靜一下可以避免一觸及發的火爆場面。
事業運：★★☆☆☆
事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。
財運：★★☆☆☆
單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：07:00-09:00瑪瑙黑
開運方位：正西方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言