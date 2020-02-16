殺破狼周運勢／天秤享受被愛的幸福 白羊職場表現亮眼

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，金星持續在命宮行進，在職場上的表現亮眼，吸引許多愛慕的眼光，然而金星受到在志業宮位的木星的影響，對於職場戀情抱持著敬謝不敏的態度，一方面會覺得麻煩，一方面也感覺許多追求者都是爛桃花。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與火星有良好連結，突然發現手上有一些市面上缺乏的物資，奇貨可居，可因此換到更多的金錢或是你更需要的資源。某些白羊座則是因為工作的忙碌，額外的加給增加許多。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚志業宮位，會是工作量急遽暴增的時期，每天都需要加班或是熬夜，壓縮到正常生活。雖然很希望有人幫忙或是獲得休息，現實情況卻由不得你。

健康運方面，金星遲需在命宮行進，受到志業宮位的影響，工作過度勞累，可能會造成免疫系統下滑，喉嚨發炎受感染，某些白羊座在辦公室會被傳染感冒，身體負擔更為沈重。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，太陽本週離開志業宮位，有許多工作會在本週進入尾聲。在命宮的天王星與遠行宮位的火星有良好連結，某些金牛座會需要在本週出差，有些重要的任務需要你親自出馬執行。

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，許多很久沒聯絡的朋友，會在此時捎來訊息問候，人際關係熱絡了起來，會有很多的應酬邀約需要出席。某些金牛座則是在異地突然巧遇過去的同學或朋友。

本週須注意的部分：

感情運方面，在秘密宮位的金星受到遠行宮位的木星影響，暗戀的對象可能要調職到很遠的地方，你與他能見面的時間所剩不多，此時會很想對他表達你的情感，卻又不知如何開口。

遠行運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚遠行宮位，此時遠行，行程會十分緊湊，甚至必須放棄一些景點與計畫，同時在外地發生不愉快的事件較多，甚至會受困在一些區域無法回來。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，某些雙子座會收到紅色炸彈，與好朋友們見面會很開心。然而金星受到財務宮位的木星影響，打點人際關係方面的花費也因此暴增。

感情運方面，火星進入慾望宮位，對於親密關係的需求量較多，會以身體的感覺確認自己的選擇。某些雙子座與朋友間的肢體界線太模糊，可能因此擦槍走火，對某個對象產生特別的感覺。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入財務宮位，不要太相信自己的賭運，這段時間投資理財運勢不佳，短線操作容易慘賠，此時需設下停損點，不要一昧的想翻本。沒投資習慣的雙子座，則是在交際應酬上的開銷暴增，擠壓到生活支出。

工作運方面，水星在志業宮位退行，工作不斷需要來回修正，許多事務容易卡關，工作所需的工具或電子產品不太靈光，重要文件請多備份，避免慘劇發生。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，莫名其妙染上急性疾病的機率較高，請避免涉入危險的區域或行動，容易危及身體健康或是人身安全，這段時間會是身體狀況最不理想的時期。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與火星有良好連結，患難的時候更突顯友情的可貴，目前生活中缺乏的物質，會有朋友雪中送炭。有些人平常往來似乎很疏離，但在危急的時候總是很可靠。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，職場上獲得許多資源，在工作領域可發揮得游刃有餘。然而金星受到夥伴宮位的木星影響，一起工作的夥伴會在此時想跟你分杯羹，沾光你努力的成果。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星進入感情宮位，與木星、土星、冥王星同宮，雙方在情感關係上的定位不一致，特別是對於未來是否要進入婚姻關係中落差很大，會因此感覺不太愉快。

遠行運方面，水星在遠行宮位退行，在異地旅行，會因為一些突發性的問題臨時改變行程，甚至會受困某個區域，動彈不得。可以的話，這段時間不要遠行出門，避免災禍上身。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星與火星有良好連結，這個時候，不管發生什麼事情，全力以赴就對了，在不計得失的情況下，許多人會肯定你做的努力，在工作領域上沒有功勞也有苦勞。

感情運方面，水星在慾望宮位退行，前情人會想念你過去給予的溫存，再度見面很容易擦槍走火，舊愛似乎是最了解自己需求的人，會因為肉體關係的習慣，與分手的對象試著復合。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星進入健康宮位，與木星、土星、冥王星同宮，工作會是非常過勞的時期，此時要當心急性疾病纏身，同時注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。水星在疾厄宮位退行，呼吸道疾病容易反覆復發，難以痊癒。

金錢運方面，水星在財務宮位退行，有些薪資與報酬的請領會較為延遲，財務狀況感覺有些拮据，需要挹注許多資金，但由於資源一直無法到位，讓你對於經濟狀況很憂慮。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位前進，投資得宜，短線獲利，此時會突然成為暴發戶。沒有投資習慣的處女座，這段時間花錢較為奢侈，同時可以再消費的時候佔到一些小便宜，買到物超所值的好東西。

工作運方面，本週太陽離開工作宮位，手上的一些事務結束掉，會願意退居在幕後，將光環讓給他人收割。此時只想好好休假一陣子，遠離繁瑣的職場糾紛，享受假期。

本週須注意的部分：

健康運方面，在疾厄宮位的金星受到木星影響，當心著涼感冒，喉嚨在此時發炎與失聲。某些處女座會被小孩傳染病毒，親子都處在生病的狀態。沒有小孩的處女座，則要注意寵物的身體健康。

感情運方面，水星在感情宮位退行，與前任情人再度舊情復燃，雙方都會保留復合的可能性。不吃回頭草的處女座，會邂逅一個跟初戀情人很相似的人物，對這個人感到怦然心動，卻又不想重蹈覆徹。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星與火星有良好連結，發現家中遺忘已久的角落，囤積著目前市面是稀缺的物質，感覺像中了大獎一樣驚喜。某些天秤座會在很久沒穿的外套口袋裡掏出一張大鈔，足夠吃一餐好料，感覺賺到。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，喜歡的人目前會對你特別殷勤體貼，可以享受著被愛的幸福。單身的天秤座，這段時間似乎被某個人制約，一日不見面好像生活缺少了什麼。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在工作宮位退行，工作會有許多事務進展不順利，文件常出錯，不斷需要來回修正，工作所需的電子用品設備、通訊軟體常常故障，可能會造成好不容易完成的作業毀於一旦，重要的文件請多備份。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，這段時間要特別留意病毒感染引發的呼吸系統的問題，外出請戴口罩防護，同時養成常洗手消毒的好習慣，這段時間一旦感冒了，會不斷復發，注意身體健康與衛生習慣。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，會再度與前任情人重逢，彼此對於往日的情懷似乎沒有消褪，會興起是否該與對方復合的念頭。不吃回頭草的天蠍座，發現自己被舊情人惦記著，內心會有點動搖。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，正處於無事可忙得空閒階段，上班時間甚至可以偷空出門喝個下午茶。有些豐功偉業在工作領域流傳，得知這樣消息，內心會有點得意。

本週須注意的部分：

交通運方面，火星進入交通宮位，這段時間要特別當心交通安全，通勤常會發生烏龍事件，交通工具故障率高，常常需要維修、換零件。駕駛車輛也要特別當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高。

健康運方面，金星持續在健康宮位行進，受到木星的影響，目前身體狀況微恙，容易著涼感冒，喉嚨發炎不適，每天都非常慵懶提不起勁，不知不覺發福水腫，體重上飆。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，與喜歡的人耽溺的兩人世界中，會花費較多的金錢在愛情與享樂上，與喜歡的人一起享受奢華的生活。單身的射手座，會常光顧某個昂貴的商店，只為了能跟某個店員搭訕。

工作運方面，在工作宮位的天王星與火星有良好連結，除了正職之外，會想兼差或發展副業，多賺一些錢，除了累積資產之外，也在尋求新的發展機會，為將來鋪路。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與木星、土星、冥王星同宮，雖然目前收入比過去增加許多，但會發現開銷也會變得很龐大，這段時間完全無法把錢存下來，必須要開始學著記帳，控管支出。

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，重要的家電在此時壽終正寢，需要換新，房屋也面臨一些問題需要修繕，家中有許多預期外支出。某些射手座與家人溝通不良，雞同鴨講，感覺很心煩。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與火星有良好連結，愛情是需要靠行動力去證明的，只要有勇氣跨出第一步，就會獲得你所希望的回應。某些摩羯座，這段時間會突然煞到某個偶像明星。

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會因為一些特殊原因，必須在家辦公。宅在家中執行工作，不需要打卡，也不用裝扮，未來會嘗試讓這樣的工作模式成為常態。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在面試宮位退行，需要面試新工作的摩羯座，即便被某個公司錄取了，進去職場後會發現與當初洽談的工作內容不符，面臨是否要繼續硬撐的兩難。

健康運方面，火星進入命宮，與木星、土星、冥王星齊聚，體力消耗特別迅速，每天都感覺十分疲累，此時當心血光之災，容易發生意外傷害，或是突然被急性疾病纏身。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在面試宮位行進，這一陣子尋找新工作，會收到很多面試通知，有許多單位對你的履歷表現出高度的興趣，錄取率很高。然而金星受到木星影響，此時對於要到哪個地方就任感到選擇困難。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與秘密宮位的火星有良好連結，清理家中囤積的東西時，突然發現有一筆遺忘已久的私房錢，或是現在市面上短缺的物資，感覺到一股福至心靈的小確幸。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，忘了繳納帳單或罰單，發現時已經逾期很久，會需要多付出一些滯納金。某些有保存期限的物品容易放到過期，感覺很浪費金錢。

感情運方面，在溝通宮位的金星受到心靈宮位的木星影響，網路交友要小心，容易被一些漂亮的照片所迷惑，或是受到甜言蜜語所煽動，實際約出來見面後，會發現對方與網路上有很大的落差。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，經濟狀況富裕，會買些奢侈品，或是做一些昂貴的消費，享受金錢帶來的歡愉。然而此時金星受到木星的影響，不要過度在社群網站上打卡炫耀，容易受到一些莫名其妙的指責。

感情運方面，水星在命宮退行，過去曾經喜歡過的對象，會在這段時間聯繫你，悸動的情緒會再度被挑起。不想吃回頭草的雙魚座，會在某些的場合巧遇前任情人，十分猶豫要不要上前與對方打招呼。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在命宮退行，思慮不周到，常常丟三落四，工作常發生錯誤，不斷需要來回修正。工作所需的電子產品、程式軟體常發生故障、或意外事故，重要的文件請多備份。

健康運方面，水星在命宮退行，許多老毛病不斷舊疾復發，需要不斷進出醫院治療與復健。此時要特別當心著涼感冒，呼吸系統受到感染，一旦生病了，會很難痊癒。

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