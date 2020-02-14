12星座上半年桃花運指數：金牛無心插柳 獅子全城熱戀

戀愛總是如此的美好讓人滿心期待，而情人節也不只是專屬於情人，更是象徵著可以藉由各種機會與靈魂伴侶相遇、相知、相惜。而在2020上半年，哪些星座的人桃花運大開，又有誰需要耐心等候呢？

牡羊座：思想開闊 網路交友

桃花好運指數：60分

愛情靈藥：充實自己，蝴蝶自來

牡羊座在2020上半年運勢其實著重在事業與學習上，感情上桃花運會有一種要開不開的感覺，但這是因為你眼光高尚，而自身條件還沒提升到一定的水平，自然看待出現的桃花都會認為「還差了一點什麼」。而若你不安於現在出現的桃花，就先把自己拼起來，你認識的對象會越來越好。有些女生覺得事業不需要拼，那就去磨練妳的智慧，想要遇到一個有智慧也願意疼愛妳的人，自身內在提升就會遇到好對象哦！另外透過網路聊天也有機會聊出不錯的桃花。

金牛座：交際停滯 無心插柳

桃花好運指數：40分

愛情靈藥：享受生活，珍愛自己

金牛座在2020上半年感情運勢稍微停滯，有很多的部分來自於妳們開始趨於懶散，覺得之前努力這麼久好像也沒遇到好對象，也越來越懶得去認識新朋友。生活開始封閉之後桃花運自然也關門大吉。如果要改變，可以先從參加自己喜歡的活動開始，因為真心熱愛所參與的活動，所以自然可以吸引對的人出現。建議這段時間依然保持出門交友的心態，然後著重於讓自己快樂的活動，也許在認識一輪新朋友之後，就會有更好的人出現。

雙子座：新鮮刺激 尋尋覓覓

桃花好運指數：55分

愛情靈藥：認真問自己到底要什麼感情

其實雙子座在2020上半年的桃花運算是不錯的，會有很多人想要跟你有更深入的了解，或者你總能吸引到他人的目光，但桃花分數不高是因為來的大多是短暫型的桃花，很容易會有短暫並激烈的火花，若想要遇到能長久相伴的伴侶，必須要調整好自己的心態。如果你還沒有真正想要定下來，那麼就算出現了好桃花也是有機會錯過的，對方會對於你的追求刺激，或者桃花太多而卻步喔！所以若想要遇到好的對象，就不能讓自己處於三心二意，好好想想自己喜歡怎樣的情感，那麼好對象就會慢慢浮現。

巨蟹座：各式各樣 小心謹慎

桃花好運指數：66分

愛情靈藥：不要在為對方付出時迷失自己

巨蟹座在2020的上半年桃花運勢不錯，只要你好好打扮自己，並且願意多出門，會有不少桃花，但這段時間出現的桃花有好有壞，通常你會很難分辨，因為好壞桃花都很像。巨蟹座的人要小心謹慎，多多約會，很有可能出現的是一開始對你很好，但是發現你善良又容易心軟，抓到控制你的訣竅之後，暗中讓你一直付出，甚至開始利用。建議一開始可以多約會幾個人，慢慢觀察細節，那就能挑到好對象。也要切記別在感情裡犧牲太多，這樣就不好了喔！

獅子座：魅力無窮 全城熱戀

桃花好運指數：100分

愛情靈藥：盡情散發無邊無際的魅力吧

獅子座的人在2020上半年桃花運非常旺，可以說是人氣王，不管你參加什麼聚會，甚至只是去路邊買個飲料，都會有人想多看你兩眼，而上半年若認真去交友，會很容易遇到好的桃花，可以經營長久的感情。通常對方各方面的條件都不差，也會有誠心想認識你，可以說是好運滿分。另外除了長久緣分，其他一般來靠近的桃花也都會不錯，對分身上會有一個或者多個優點都是你欣賞的，或者長相是你的菜。可以說是大豐收的桃花上半年。

處女座：新的階段 認真拓展

桃花好運指數：80分

愛情靈藥：不過度擔憂，順其自然

處女座的人上半年桃花運勢算是很穩定的，你容易遇到一些機緣，自然而然地可以參加一些新的聚會，或者安排新的進修，進而拓展新的生活圈，而因為這些原本都是你想執行的事情，所以會很自然的發展，但你們容易呈現過度擔憂的情況。建議拋開焦慮，把擔心轉換成力量，不管是專業領域進修還是興趣，這段時間努力拓展人脈都會遇到很棒的人，若本身在曖昧的也會面臨到決定要不要確定關係，或是關係更上一層樓的課題。

天秤座：掙脫困局 重新出發

桃花好運指數：75分

愛情靈藥：回歸赤子之心，就能得到真情

今年上半年對於天秤座來說，是一個非常適合調整自己的一段時間，如果你常遇到不對的人，那就代表你需要改變你的交友方式，若是單身太久的，也可以趁這段時間重新整理心情，因為你們即將突破重圍，上半年桃花運會越來越好，出現的人會不只一個，而且一個比一個更好，而若是你們心情還沒準備好談戀愛就容易錯過。若已經準備好的人就必須慢下腳步，不能太過衝動，多約會幾次不要太早表明好感，別人會對你更有興趣。

天蠍座：茫茫人海 撈不到針

桃花好運指數：20分

愛情靈藥：面對自身問題 現實跟愛情得融合

天蠍座的人上半年桃花運勢可以說是有點掉漆，但這不代表你們不會遇見桃花，而是怎麼一開始都很喜歡，越認識之後竟然讓你越是冷掉，那種無法身心靈契合的感覺會很強烈，讓你不想忍受這樣的感情。上半年可以廣交朋友，建議一開始不要對對象有太高的期待，應該磨合看看在考慮要不要放感情，因為這段時間雖然還沒遇到你渴望的戀情，但還是會交到不錯的朋友。

而心理追求的夢幻感情跟現實是有差距的，好好調整心態就能轉運。

射手座：家人友情 舊愛來找

愛情好運指數：45分

愛情靈藥：對待感情不再隨意，長遠看待

射手座的人上半年家人與友情運勢會強過桃花運，這段時間你們也不會太著重一定要談怎樣的戀愛，而過去的交往對象很有可能會在這段時間想起你，想要關心問候，內心也會對你抱持著還能發展看看嗎？的想法。若是有你想復合的，可以認真考慮。上半年大部分出現的桃花你都不會太喜歡，感覺上還可以，而這個還可以，不然試試看的心態會讓你猶豫。如果真的想要談一段穩定的感情，就不要用隨便試試看的心情去接觸，因為對方也會感受得到。

摩羯座：天使祝福 人脈回報

桃花好運指數：75分

愛情靈藥：維持神秘感切勿太直白

魔羯座的人上半年桃花運算是順順利利，會遇到讓人羨慕或者身邊親友都很祝福的桃花，但是運勢好的時候你就得有取捨，不能一直埋頭苦幹的工作，若有聚會或者有人要介紹對象給你，先不要抗拒，或著覺得浪費錢就不出門。機會來了要去接，才能發展。通常會遇到跟你特別有緣的人，也可能前世有強大的緣分才相遇，或者會遇到可以共組家庭的好對象，並且對方的條件良好，家人朋友們都會非常祝福你。

水瓶座：志同道合 遊戲人間

桃花好運指數：99分

愛情靈藥：保持熱戀好心情

恭喜水瓶座的朋友在上半年會遇到一個又像是朋友，又像是情人，更像家人般熟悉的好緣份，對方思考跟價值觀上都會跟你很合，會很談得來，什麼話題天南地北都能暢聊，對未來的人生方向也會有共同的目標！可以說是一個可以談感情又能當戰友的對象，相處在一起一點都不無聊。基本上你們是先當朋友才慢慢發現越來越投緣，建議這段時間多跟新朋友好好聊天，好緣份就藏在裡面喔！

雙魚座：來者不善 意亂情迷

桃花好運指數：65分

愛情靈藥：仔細觀察不要一頭栽入

上半年只要雙魚座沒有失常，正常表現桃花運都會不錯，但你們容易遇到只想跟你一夜情的對象，或者只是抱著隨便亂試，亂槍打鳥心態的桃花。建議你們睜大眼睛不要被外表條件迷惑，多多測試才知道對方是不是真心的，千萬不要因為臉是天菜，或是對方很有才華就直接陷入迷戀裡面，不然會受傷喔！而好桃花也是有的，但通常都會比較木訥或者對方會先默默觀察你，確定你個性不是裝出來的才前進，可說是好酒沉甕底，慢慢來會有好緣份。