小孟塔羅：別再憑實力單身了！情人節前如何提升愛情運

情侶們在情人節當日的晚餐約會，是常見的情人節活動之一，有人視為情侶關係的發展關鍵時刻。然而對於有些單身者來說，情人節是則是更顯孤單的節日。倘若在情人節來臨前，趕緊提升你的愛情魅力，便有機會與幸福相遇。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，情人節前如何提升愛情運？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Assorted(I TAROCCHI DELLE FIABE)

A：心想事成。(星星牌正位)

牌面上有一個女子，和一個男生相互擁抱。

A：心想事成。(星星牌正位)

這張牌表示在情人節前，請你準備一張白紙與黑筆，寫上你的名字與出生年月日，然後單身者寫下你的擇偶條件，有對象者寫下你想加強的部分，於隔天早上11點到下午一點間，準備耐熱的容器將紙燒掉，將有助於願望的顯化。小孟老師在此提醒你，過程中不能讓人看見唷！

B：暖身加溫。(節制牌正位)

牌面上有一個女子，赤腳拿著紅色花朵。

B：暖身加溫。(節制牌正位)

這張牌表示在情人節前，請你務必要讓身體暖起來。無論是透過運動的方式，還是藉由飲食溫補的方式，甚至用暖暖包或泡澡的方式皆可。單身者會因此提升個人魅力度，有對象者則會加強另一半的吸引力。小孟老師在此提醒你，暖身的時間愈長愈好唷！

C：外型魅力。(正義牌正位)

牌面上有一個女子，戴著手套撫摸小鳥。

C：外型魅力。(正義牌正位)

這張牌表示在情人節前，務必加強外在的魅力展現。請準備一張好看的照片，若與動物合照會更加分，將它設為社群網站的大頭照。單身者會因此增加能見度，有對象者會讓對方變得溫柔。小孟老師在此提醒你，能用修圖軟體美化一下，但可別修到不像自己囉！

D：招來桃花。(惡魔牌正位)

牌面上有一個怪獸，手上拿著紅色高跟鞋。

D：招來桃花。(惡魔牌正位)

這張牌表示在情人節前，準備雙數的白色或粉色百合花，花要處於含苞待放的狀態，將它們放置在臥房靠窗的位子。單身者可為你招來對你好的桃花，有對象者可為你倆感情加溫。小孟老師在此提醒你，當花朵出現枯萎的時候，要馬上從花器挑出來，並保持在雙數的數量。

E：祈求神明。(女祭司正位)

牌面上有一個女子，站在巨人的腳邊。

E：祈求神明。(女祭司正位)

這張牌表示在情人節前，誠心準備鮮花和供品，到附近廟宇或常去寺廟，祈求月下老人或神明的庇佑。同時可將常佩戴的飾品，先逆時鐘繞香爐三圈後，再順時鐘方向繞三圈，即可為你帶來好的運氣。小孟老師在此建議你，若能在沐浴刷牙後前往會更好。