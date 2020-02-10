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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有大筆支出 雙子有機會一見鍾情
【唐綺陽星座運勢週報2/10-2/16】
重要星象：水星停滯期、火星最後衝刺
水星停滯期，當心溝通不良，應注意交通及天氣變化的狀況，避免鑽牛角尖，正視面對問題，清楚溝通內在思想才能好好療癒。火星射手最後衝刺，學者、航空業、宗教界有感，面對事情請謹慎處理。火星移動到魔羯，火能量讓人開始拴緊發條，把事情做到完美。
工作注意：白羊、獅子、射手、雙魚
白羊：欲速則不達，衝刺之前請看清楚
獅子：有機會與專業人士合作，遇到困難多請教
射手：需要獨立思考的空間，避免嘈雜環境
雙魚：別太強勢或頑固，換個方法試試看
桃花注意：金牛、雙子、天秤、天蠍
金牛：以退為進，柔軟一些能有額外收穫
雙子：遇到同類型的人，有機會一見鍾情
天秤：遇到有誠意的好桃花，可以慎重考慮
天蠍：容易患得患失，應平衡身心靈
財運注意：巨蟹、水瓶
巨蟹：可能有大筆支出，投資前應備足子彈
水瓶：願意開口就能求到資源
健康注意：處女、魔羯
處女：身體感到不對勁，就要好好處理
魔羯：用心改變看得見，健康狀況有好轉
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