快訊

直播／武漢肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有大筆支出 雙子有機會一見鍾情

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報2/10-2/16】

重要星象：水星停滯期、火星最後衝刺

水星停滯期，當心溝通不良，應注意交通及天氣變化的狀況，避免鑽牛角尖，正視面對問題，清楚溝通內在思想才能好好療癒。火星射手最後衝刺，學者、航空業、宗教界有感，面對事情請謹慎處理。火星移動到魔羯，火能量讓人開始拴緊發條，把事情做到完美。

工作注意：白羊、獅子、射手、雙魚

白羊：欲速則不達，衝刺之前請看清楚

獅子：有機會與專業人士合作，遇到困難多請教

射手：需要獨立思考的空間，避免嘈雜環境

雙魚：別太強勢或頑固，換個方法試試看

桃花注意：金牛、雙子、天秤、天蠍

金牛：以退為進，柔軟一些能有額外收穫

雙子：遇到同類型的人，有機會一見鍾情

天秤：遇到有誠意的好桃花，可以慎重考慮

天蠍：容易患得患失，應平衡身心靈

財運注意：巨蟹、水瓶

巨蟹：可能有大筆支出，投資前應備足子彈

水瓶：願意開口就能求到資源

健康注意：處女、魔羯

處女：身體感到不對勁，就要好好處理

魔羯：用心改變看得見，健康狀況有好轉

火星 星座運勢 唐綺陽 財運 水星逆行 愛情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有大筆支出 雙子有機會一見鍾情

【唐綺陽星座運勢週報2/10-2/16】

到哪裡都能上班！超適合自由業的3個星座

每個上班族，工作的時候總期待週末的到來；好不容易熬到假日休息，渡過安靜沒有鬧鐘的兩天，星期一又要回到工作崗位日復一日……你的腦海是否曾經冒出：「如果能成為一個自由工作者，開開心心的做些自己想做的事，那該有多好？」你是個到哪裡都能上班的人嗎？哪些星座的個性超級適合自由業？

超越極限！這些人今年有望身價翻漲？

回想2019年，是否付出太多，得到太少？功名求而不得，身價不顯？你期待2020年會越來越好、身價翻漲嗎？其實這些情形從命盤就可以看出端倪，馬上由科技紫微網為你詳細分析吧！

殺破狼周運勢／獅子勿隨意投資 摩羯表白成功率極高

殺破狼2020年2月10日～2月16日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢： 感情運方面，金星在命宮行進，是桃花非常旺盛的時期，稍微體貼或熱情的舉動，會收到令你驚喜的回饋。某些白羊座會因

心測：愛吃哪種甜湯圓？測你的愛情甜蜜指數

元宵節快到了，情人節也不遠了，吃著湯圓慶元宵，心裡偷偷掛念誰？你夢想中的愛情有多甜蜜呢？科技紫微網從你選擇的湯圓就能預測出來。

小孟塔羅：增加財富時機到！測2020年偏財運如何

俗話說：「人為財死，鳥為食亡。」因此，除了主要的工作收入外，我們會希望有其他的收入。有些人喜歡研究股票巿場，藉由投資理財來增加財富；有些人想用運氣決勝負，買彩券或刮刮樂拼手氣，終有財神眷顧的時候。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！2020年偏財運如何？

不只吃湯圓！元宵節補財庫、求姻緣開運祕訣

元宵節又稱做上元節，也是人們口中的「小過年」。但是你知道嗎？上元節也被認為是求財和求姻緣的好時機。如果在這天補好財庫，那麼整年財運將會旺旺來，就讓科技紫微網告訴你該怎麼增旺財庫，求得好姻緣！

2020年第一次水逆2月中報到！重災區Top 5星座要注意了

水星逆行即將到來，2020年第一次水星逆行是在2月17日至3月10日，水星會從雙魚宮位逆行水瓶宮位結束，水星逆行其實代表著回顧、重朔、停滯，古代人認為行運不只沒有前進，甚至還往回跑就是一種「好運暫停」的概念，於是水星逆行成了不順利的代名詞。來看看今年的第一次水逆哪些星座的人將會是「重災區」的受災戶呢？

紫微不出，誰與爭鋒 主星同位素 - 天府

某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」

2020年 哪些生肖的努力會被看見？

努力的人最美，因為努力會帶來希望。誰都不希望自己的努力成空，那麼，到了2020年，你的努力會被肯定嗎？科技紫微網就從生肖的角度來分析，2020年哪些生肖的努力會被看見。

小孟塔羅：想走向幸福大道了嗎？看你2020年會出現什麼桃花

宋代詩人汪洙，曾寫過一首在民間流傳極廣的《四喜》詩，久旱逢甘霖，他鄉遇故知，洞房花燭夜，金榜題名時。此為人生四大樂事！若想要結婚後走向幸福大道，便需要天時地利人和，與好桃花一同前行，才會通往好的未來。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年會出現什麼桃花？

12星座「記性」好嗎？水瓶佛系記憶、獅子能拿遺忘演技奧斯卡

記憶力這種東西真的很有趣，有些人天生記憶力超強，有些人總是迷迷糊糊事情記不住，甚至有些人是選擇性遺忘，不過人生不就是各種回憶組合而成的嗎？而十二星座的人又能在哪方面發揮忘東忘西的本領呢？

熱門新聞

口罩殺菌就能「復活」？ 專家：少了這個還是不行

口罩不夠讓給家人戴 兒這句話讓父罵：太自私

明低溫破10度 周四鋒面帶雷雨襲台又變冷

周日鋒面後有強冷空氣南下 吳德榮：有達寒流的機率

搶到口罩別高興太早 專家：不合格戴了比沒戴更糟

才開幕就滿到3月！王品「和牛涮」2人打8折、4人享7折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。