每日星座運勢／天蠍衣著打扮要明亮 能為愛情加分

2020-02-15

牡羊座

心態決定事物取向。

整體運：★★★★☆

遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。

愛情運：★★★★☆

單身者易與能說會道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！

事業運：★★★☆☆

雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。

財運：★★★★☆

財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00臘梅白

開運方位：東北方向

金牛座

盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！

整體運：★★★☆☆

感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人瞭解局勢，朋友有好的推薦不妨跟進。

愛情運：★★★☆☆

愛情運不錯，單身者可到社交場合拋頭露面，有機會遇到讓你心動的對象，好好把握。

事業運：★★★★☆

今天是展現才能的好時機，有機會發揮領導、溝通能力，並獲得肯定喔！

財運：★★★☆☆

花錢的地方不多，多多留意市場資訊，可發現許多進財機會。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00萊姆黃

開運方位：東北方向

雙子座

危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

整體運：★★★☆☆

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

愛情運：★★☆☆☆

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

事業運：★★★☆☆

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

財運：★★★☆☆

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00翡翠綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

表現活躍的一天，很有異性緣。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

愛情運：★★★★★

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

事業運：★★★★☆

會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

財運：★★★☆☆

理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00脆梅青

開運方位：正南方向

獅子座

為了愛，趕快出擊吧。

整體運：★★★★☆

雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★☆☆

總有忙不完的事，別只顧著往前衝，也給自己安排一些娛樂活動，放鬆身心。

財運：★★☆☆☆

在理財上欠缺理智，胡亂整頓，雜亂無章，易破財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00珍珠白

開運方位：東南方向

處女座

身體健康，心情愉快。

整體運：★★★★☆

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

愛情運：★★★★★

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到追求者喔！

事業運：★★★☆☆

靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能很好的把握，容易錯過表現的機會！

財運：★★★★☆

財運旺旺日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物禮金等等。正財部分的收穫多寡則與先前的努力有關係。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00遠洋藍

開運方位：西南方向

天秤座

把握尺度很關鍵。

整體運：★★★☆☆

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有發熱的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉升的機會。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。

事業運：★★★★☆

思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。

財運：★★☆☆☆

不適合變化快速型的金錢遊戲。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

天蠍座

讓他人成為愛情的助力。

整體運：★★★★★

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

單身者自信的一面突顯，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

事業運：★★★★★

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00金桔綠

開運方位：正南方向

射手座

感情路上晦暗不明。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。

愛情運：★★☆☆☆

單身者選擇對象眼光頗高，即使有主動示愛的異性也不輕易心動，表現得理性而鎮定！

事業運：★★★★☆

運勢頗順，有機會表現優秀的口才，說話很有說服力與感染力，容易獲得掌聲。

財運：★★★☆☆

有中獎的機緣，不妨多參與。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00秋葵綠

開運方位：東南方向

摩羯座

放鬆休閒的好日子。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一放，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

愛情運：★★☆☆☆

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

事業運：★★★★☆

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

財運：★★☆☆☆

想以轉行來發財比較困難。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00墨玉綠

開運方位：正南方向

水瓶座

人脈的暢通能帶給你好運氣。

整體運：★★★★☆

多參與集體活動，在與他人交流互動中會讓你變得更為活躍，能引起重要人士的注意；有機會遇到自己心動的對象，如想更深交往可透過朋友進一步瞭解對方；人脈的暢通能讓你獲得多而準確的市場資訊，對投資理財很有幫助。

愛情運：★★★★☆

已婚者戀情維繫平穩順暢，自然溫馨是兩人關係的寫照；單身者在社交場合有機會找到真愛。

事業運：★★★★☆

適合學習新知的一天，在閱讀中讓你發現很多以前不懂的問題其實很簡單。

財運：★★★☆☆

對金錢看得開，但對於支出，心裡要有底，免得手頭緊縮。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00水鑽藍

開運方位：西北方向

雙魚座

口才佳，容易給異性留下良好的印象。

整體運：★★★★☆

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的瞭解。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！

事業運：★★★☆☆

求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。

財運：★★★★☆

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會可以撈一筆！別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00橄欖綠

開運方位：西北方向





