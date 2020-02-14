每日星座運勢／天秤給他愛你的機會 得財自然順利

2020-02-14

牡羊座

今天諸事順利，是個好日子。

整體運：★★★★☆

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮色的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合默默的付出，不求有功，但求無過！心情平靜時很適合做點研究相關的工作，例如：報表分析等等！

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於在外洽商。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00玉髓紅

開運方位：正東方向

金牛座

健康最為重要。

整體運：★★☆☆☆

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集資料方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊受影響。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

財運：★★☆☆☆

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00萊姆黃

開運方位：正西方向

雙子座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合錯的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運恆通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變結巴。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00水鑽藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

追求浪漫時很容易讓錢財流走。

整體運：★★★☆☆

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

事業運：★★★★☆

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

財運：★★☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00水鑽藍

開運方位：正西方向

獅子座

煩心事較多，難以平復心情。

整體運：★★☆☆☆

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，容易被誤導，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

愛情運：★☆☆☆☆

感情問題棘手的一天，用包容的心來解決疑難雜症，死鴨子嘴硬可是會自討苦吃的咧！

事業運：★★★☆☆

工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。

財運：★★☆☆☆

花錢較隨性，難以守住錢財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00蘭花紫

開運方位：正南方向

處女座

相信自己的主張。

整體運：★★☆☆☆

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

愛情運：★★★☆☆

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

事業運：★★☆☆☆

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00朝霞紅

開運方位：正南方向

天秤座

愛一個人，就要給他愛你的機會。

整體運：★★★★★

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資要不斷學習、整理和歸納，讓自己能得到不斷提升；新員工進去公司時一定要瞭解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，情緒上會有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。

財運：★★★★☆

得財自然而且順利，遇到金錢面的疑難雜症也能因為貴人的相助而逢凶化吉。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00可可棕

開運方位：正南方向

天蠍座

有明確的守壘方案才能有望扭轉財運。

整體運：★☆☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機唯妙。工作不太穩定，需要同事協作時，說話禮貌溫和些才不會讓人產生牴觸心理。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網路進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情非常和諧，不過總是感覺少了點激情，還應安排一些浪漫的約會喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，很忙碌，可是效狀況不斷。一個人做事倒是無妨，可是與同事並肩作戰時要特別注意自身的態度。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定加上腦袋瓜有點空空的，判斷力明顯下降，不要聽信謠言可防止受到錯誤資訊的影響！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00淺海藍

開運方位：正東方向

射手座

放寬心，忘記該忘記的。

整體運：★★★★☆

已經過去的事就別放在心上，太過計較反而讓兩人之間距離更遠；今天的金錢運，可是讓你實實在在感受到了，要見底的錢包忽然豐厚了起來；原本看似進入僵局的事業傳來了新的好消息，實在讓你振奮不已。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★★

運氣很不錯喔，外界的助力很強。從事業務競爭工作者較容易感受到好運。

財運：★★★☆☆

財氣平平，保守為宜，適合把錢拿去銀行存起來！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

摩羯座

謹言慎行，可避免許多麻煩。

整體運：★★★☆☆

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。

財運：★★★☆☆

財務的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00象牙白

開運方位：正南方向

水瓶座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的跟進都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒與他聯繫心裡會有點小埋怨，所以抽點空給他一通電話都是好的；財運一般，收支維持平衡。

愛情運：★★★☆☆

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，多想點開心的事情吧！

事業運：★★★★☆

工作壓力不大，可將部分精力用於自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好收穫。

財運：★★★☆☆

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00雪花銀

開運方位：西南方向

雙魚座

試著改變自己。

整體運：★★★☆☆

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事早準備，以免誤時誤事。感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

愛情運：★★★☆☆

透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意自己是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

事業運：★★★☆☆

運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00遠洋藍

開運方位：東北方向





