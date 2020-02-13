每日星座運勢／處女萬事俱備待行動 財神爺送錢來
2020-02-13
牡羊座
與人配合才能讓工作取得進展。
整體運：★★☆☆☆
事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。
愛情運：★★★☆☆
夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。
事業運：★★☆☆☆
容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。
財運：★★☆☆☆
想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-16:00辣椒紅
開運方位：正西方向
金牛座
工作用心，方能大獲全勝。
整體運：★★★☆☆
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就沒那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
愛情運：★★★☆☆
單身者顯得內斂被動，有機會遇到心儀的對象，下午有表白機會，注意把握！
事業運：★★★★☆
運勢平順，很多事情都能把握得較好，玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！
財運：★★☆☆☆
今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-15:00琉璃銀
開運方位：正北方向
雙子座
平順安逸，想有所收穫還得積極付出。
整體運：★★☆☆☆
有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會遇到心儀的對象，正是趁機表露心跡的時候，自然大方一點就有希望。
事業運：★★☆☆☆
受心情影響，你做事會比較急躁，經常出現手忙腳亂的情況，會有事倍功半的感覺。
財運：★★☆☆☆
少玩金錢遊戲，易損財。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：04:00-06:00櫻桃紅
開運方位：東北方向
巨蟹座
微笑著待人處事，會給你帶來好運。
整體運：★★★★☆
今天你的心情可謂是陽光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦。財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。
愛情運：★★★☆☆
今日是適合來場精神交流，多點關心噓寒問暖，讓情人感動一下吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，能攻能守的運作自如，只要懂得尊敬上位者，上司多能給予你正面的肯定。
財運：★★★★☆
財運一路暢通，各方面的力量合聚一起，一切在穩步增漲。也要注意適當的控制發展的速度，避免因發展過快帶來的負面影響。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-06:00萊姆黃
開運方位：正西方向
獅子座
適應能力顯得尤為重要。
整體運：★★★☆☆
因愛情滋潤而顯得神清氣爽，與對方再多一些溝通，有助於感情進一步昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對比較穩定，突破則需等待時機。
愛情運：★★★★☆
單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！
事業運：★★★☆☆
對於目前的工作有些不滿，工作起來也就不那麼的專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前崗位上有所突破。
財運：★★☆☆☆
散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
處女座
萬事俱備只待行動。
整體運：★★★★★
和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要注意選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶間有更多的話題可談；收集好的項目資料，趁今天做個整理，以便隨時都能入場。
愛情運：★★★★☆
異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。
事業運：★★★★☆
事業運佳，多能用樂觀正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！
財運：★★★★★
財神爺送錢來囉！有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋囉！
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00艷棗紅
開運方位：西南方向
天秤座
易遇到心思細膩的對象。
整體運：★★★☆☆
單身者對自己有些沒信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性好感。做投資分析，會獲得意想不到的資訊。工作上容易曲解合作夥伴的用意，使得工作進展較慢，甚至有受阻的危險。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人感情進展平順，適時製造些驚喜，感情升溫迅速。
事業運：★★☆☆☆
事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。
財運：★★★★☆
心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00桐花白
開運方位：東南方向
天蠍座
處事需注意方式方法。
整體運：★★★★☆
對另一半別太強勢，已得到並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受情緒的影響，在關鍵時刻卻換來顛覆性的結局。工作表現頗得上司賞識。
愛情運：★★★☆☆
異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好！
事業運：★★★★★
事業運不錯，適合在今天做點思考性、規劃性、評估性的工作。
財運：★★★☆☆
今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對於賺錢相關的事務充滿興趣，理財花錢出現大膽作風。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-07:00遠洋藍
開運方位：東南方向
射手座
情緒會有些低落，人也顯得沒精打采。
整體運：★★☆☆☆
今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平靜淡泊，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。
愛情運：★★★☆☆
單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。
事業運：★★☆☆☆
有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-07:00玫瑰紅
開運方位：西北方向
摩羯座
相當暢快的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事的融洽合作很容易做出成績來。
愛情運：★★★☆☆
今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能圓你美夢。
事業運：★★★★☆
在工作上有領導帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。
財運：★★★☆☆
會有一些必要的開銷，你的荷包不得不瘦身喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00桐花白
開運方位：西南方向
水瓶座
把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。
整體運：★★★☆☆
愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。
愛情運：★★★★☆
初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！
事業運：★★☆☆☆
職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。
財運：★★★☆☆
同情心氾濫，出門在外易上當受騙。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00蘑菇灰
開運方位：正西方向
雙魚座
陷於內鬥讓你吃不到好果子。
整體運：★☆☆☆☆
好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與婆婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心管得越緊他的叛逆心就越強。
愛情運：★★☆☆☆
單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。
財運：★☆☆☆☆
費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00青金石藍
開運方位：正西方向
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