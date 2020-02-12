每日星座運勢／射手理性分析現商機 笑容有助戀愛

2020-02-12

牡羊座

今天你情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔膜，今天多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花消較大，不過都是些必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事鬧矛盾，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★☆☆

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而被迫延遲。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，所以不適合盤算計畫私下賺錢。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

金牛座

找個有利的方向，會有不錯的助運效果。

整體運：★★★☆☆

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

愛情運：★★★☆☆

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

事業運：★★★★☆

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00和闐玉白

開運方位：東北方向

雙子座

不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

整體運：★★★★☆

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透，會有所收穫。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★☆☆☆

凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

事業運：★★★★☆

辦公室職員有機會獲得上司賞識，要利用身邊時機彰顯才幹。對外接洽、談判者不妨採取強勢姿態，以己方公司利益為主導，在無形中增加團體凝聚力。

財運：★★★★☆

你能信任別人，敢於把一些重要事務交給別人打理。因別人的用心輔助，你的投資可望獲利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00硃砂紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

珍惜眼前的機遇。

整體運：★★★☆☆

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教可很好地克服困難。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★★☆

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而獲得圓滿解決。

財運：★★★☆☆

外出身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

獅子座

工作有些難順心。

整體運：★★☆☆☆

今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚哦！

愛情運：★★☆☆☆

另一半可能會遇到一些煩心事，對你叨唸不必生氣，此時理解與體諒顯得尤為重要。

事業運：★★☆☆☆

雖然會遇到一些困難，但你顯得樂觀，能以正面的心態去面對問題。

財運：★★★☆☆

賺取不法之財，否則引來官非則飯碗不保！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00水晶紫

開運方位：東南方向

處女座

妥善處理好人際關係，別太自我。

整體運：★★★★☆

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此瞭解，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，瞭解一下當今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合默契，任務完成得相當漂亮。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友，結識一些不同領域的新朋友！

事業運：★★★★☆

創意十足，要把握好瞬間靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質性的收穫喔！

財運：★★★★☆

朋友向你借錢的機率較高，有餘錢的話不妨幫朋友一把，日後會有好報喔。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00芒果黃

開運方位：西南方向

天秤座

低調生活收穫更多快樂。

整體運：★★☆☆☆

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看明星足球賽，感受足球帶來的激情。

愛情運：★★★☆☆

與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多多瞭解對方的想法喔！

事業運：★★★☆☆

周圍朋友的職場異動會對你產生影響，讓你開始思考自己的事業方向，無心去做眼前的工作，工作效率下滑。

財運：★★★☆☆

口才佳者，可動口生財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

天蠍座

相信助運的功效。

整體運：★★★☆☆

今天的好運伴你走過愛情的低落期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的工作積極性無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

財運：★★★☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00祖母綠

開運方位：西北方向

射手座

頭腦清醒，分析事情相當理性。

整體運：★★★★★

今天愛情平淡而和睦，雙方都保持著一種平和的心境相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會就能一崛而起。在投資方面，風險與機會共存，理性思考多能發現更多商機，讓風險減到最低，獲得更豐厚的回報。

愛情運：★★★★☆

嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。

事業運：★★★★★

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

財運：★★★★☆

財運還不錯，股票族的朋友適合經過分析後再買賣，有機會小賺一筆。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00水晶紫

開運方位：正西方向

摩羯座

與人合作易產生分歧。

整體運：★☆☆☆☆

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎，如果是自己亂花錢，被責備也是應該的喔！如果是對方胡鬧，那就包容他吧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

財運：★★☆☆☆

擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00臘梅白

開運方位：正北方向

水瓶座

困難來了也不要慌亂，應泰然處之。

整體運：★★☆☆☆

今天大小桃花追逐你，挑剔的一面易突顯，小心因此而錯失良緣。工作中遇困難會變得慌張，讓身邊的人都對你很失望，沉著冷靜者會得到助力。財運一般，因業務來往破費不少，善於發現挖金機會的人可望轉虧為盈。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大做，更別吃醋吃過頭唷！

事業運：★★☆☆☆

顯得有些孤僻，「事不關己，高高掛起」，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問。

財運：★★★☆☆

看到別人賺大錢，心裡有些不平衡。財運不太好，避免草率投資，小心有陷阱喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00金桔綠

開運方位：東南方向

雙魚座

動力十足，喜歡挑戰。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★★☆

工作中有強勁的對手出現，但越有壓力越能激發你的激情與鬥志。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向





