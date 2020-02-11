每日星座運勢／雙子親友是你的福星 財運旺機會多
2020-02-11
牡羊座
應對事業人際交往。
整體運：★☆☆☆☆
工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不好，務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。
財運：★☆☆☆☆
財運不如意，別碰觸金錢遊戲，免得搞得不得安寧，也不宜購物，因為容易買到令人生氣的瑕疵品。破財時得看開一點唷！
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：06:00-08:00遠洋藍
開運方位：正南方向
金牛座
運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。
整體運：★★☆☆☆
感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為考查對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。
愛情運：★★★☆☆
愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！
事業運：★★☆☆☆
很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。
財運：★★☆☆☆
財運不太好，求財不易。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-08:00深海藍
開運方位：正南方向
雙子座
身邊的親友會是你的福星。
整體運：★★★★★
別忽略身邊親友，適度展現友誼及加強人際關係，可為你拓展財路及帶來好運；單身者會有慕名已久的對象出現，如果想進一步發展，可從對方的朋友身上下功夫；工作順利，即使出現棘手問題，也能在同事幫助下度過難關。
愛情運：★★★★★
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理份內是外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。
財運：★★★★☆
財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00白鋼銀
開運方位：西北方向
巨蟹座
領悟力強，學習、看書效果不錯。
整體運：★★★☆☆
與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐會有浪漫幸福之感。投資上今天適宜學習觀察，默默分析研究，為良好的開局打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調配合就會有所改觀。
愛情運：★★★☆☆
容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦！覺得自己不受重用啦！
財運：★★★☆☆
財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00琥珀橙
開運方位：正西方向
獅子座
幸運指數頗高，會有意外驚喜。
整體運：★★★★☆
今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但要戀愛還需耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。
愛情運：★★★☆☆
關心對方固然是好事，如果掌控的太緊會令對方吃不消喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。
財運：★★★★★
理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些自己喜歡的物品，開心一下。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-08:00葡萄紫
開運方位：正南方向
處女座
相當普通的一天，諸事平和。
整體運：★★★☆☆
今天在工作方面容易遇到他人的求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽時間安靜的讀書做學問，收穫頗多。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財產生糾紛。
事業運：★★★☆☆
有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作有很大幫助，而你以後也很可能得到他的幫助哦！
財運：★★★☆☆
貪念愈重，損失愈是慘重。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：18:00-20:00翡翠綠
開運方位：正西方向
天秤座
財運欠佳。
整體運：★★★☆☆
老是自以為是的替對方做安排，小心與戀人的關係陷入冰封期；財運不佳，理財謹慎為上，切忌拿出老本孤注一擲；思考能力很強，上班族適合做個計劃書，學生族可以為新學期做份學習計劃。
愛情運：★★☆☆☆
在挑選另一半的標準上你有著近乎完美的要求，稍有不滿便毅然斬斷所有情絲。今日戀愛運不佳，多多反省自己才好。
事業運：★★★☆☆
花費過多的精力在細節上，會打亂原有的工作計劃，也易影響工作的整體進程。
財運：★★☆☆☆
易犯迷糊，多留心隨身攜帶的重要物品。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-13:00萊姆黃
開運方位：東南方向
天蠍座
善用分析能力，才能事半功倍。
整體運：★★☆☆☆
有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運背背的，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著明天再來解決吧！
財運：★★☆☆☆
財運不穩定，生財力道有限。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-16:00石榴紅
開運方位：正南方向
射手座
內心較充實，心情愉快。
整體運：★★★★☆
今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作中與同事配合相當默契，能出色的完成各項工作任務。財運方面表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。
事業運：★★★★☆
團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作完成的優劣，保持好心情，給同事帶去歡樂，這樣你們就能擁有1+1﹥2的工作效率。
財運：★★★☆☆
有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上，例如：買點生活用品啦，出門旅遊啦！送朋友小禮物等等！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00鉑金灰
開運方位：正西方向
摩羯座
多姿多彩，會是快樂的一天。
整體運：★★★☆☆
單身者晚上約上幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。
愛情運：★★★☆☆
夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。
事業運：★★★★☆
似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。
財運：★★☆☆☆
與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-08:00櫻桃紅
開運方位：西南方向
水瓶座
保持高度緊張的精神。
整體運：★★★★☆
太晚就不要一個人回家，有被小偷惦記的可能；上班一族工作熱情高，能高品質、高速度完成工作；單人有望尋找新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠中遭遇桃色事件，需審慎。
愛情運：★★★☆☆
適合與情人吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一下，在情人面前展現你的魅力吧！
事業運：★★★★☆
在本職工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。
財運：★★★☆☆
適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-21:00橄欖綠
開運方位：東北方向
雙魚座
做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。
整體運：★★☆☆☆
投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！
愛情運：★★★☆☆
單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！
事業運：★★☆☆☆
容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。
財運：★★☆☆☆
流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-11:00瑪瑙黑
開運方位：正南方向
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