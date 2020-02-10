每日星座運勢／獅子鴻運當頭事順利 有利在外洽商

2020-02-10

牡羊座

有明確的守壘方案才能可望扭轉財運。

整體運：★★☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。

愛情運：★★★☆☆

想要浪漫甜蜜的感覺嗎？那就帶上另一半多到幽靜的地方散散步、交交心吧。

事業運：★★★☆☆

受高傲心理的影響，很容易讓你說話做事變得比較的尖銳，在工作中難得助力。

財運：★☆☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

金牛座

充滿活力與生機的一天。

整體運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的語句是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

愛情運：★★★☆☆

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決解決疑難雜症。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00香吉士黃

開運方位：西北方向

雙子座

別讓自己太懶散，做好工作規劃。

整體運：★★★☆☆

享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。

愛情運：★★★☆☆

感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應調節好，以防因此影響工作進度。

財運：★★★☆☆

別把錢抓得太緊，當用則用。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00石榴紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

整體運：★★☆☆☆

跟單員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但獨愛情運勢挺好，有考慮結婚的在今天進行求婚，成功的機會比較大。

愛情運：★★★★☆

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

事業運：★★☆☆☆

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

財運：★★☆☆☆

投資宜多方考量，以免因小失大。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00墨玉綠

開運方位：西南方向

獅子座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出的約會邀請能得他的同意，精心策劃的小節目也能取悅他；工作的效率有所提高，完成的也不錯，即使遇到一些麻煩也能得到同事朋友的幫忙；進行一些有氧運動有助於提高大腦的思維反應速度。

愛情運：★★★★☆

歡喜冤家日，鬥嘴鬥智也是一種生活情趣唷！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率上還不差。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00翡翠綠

開運方位：西北方向

處女座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運：★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運：★★★★☆

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

事業運：★★★★☆

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收穫成正比！

財運：★★★☆☆

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00乳酪白

開運方位：正北方向

天秤座

思維敏捷，可以嘗試新的工作方法。

整體運：★★★★☆

工作任務較重，繁瑣的程序有礙工作進程，開動腦筋化繁為簡，不但能夠提高效率，而且還能讓上司賞識你。財運頗佳，有機會收到朋友送來的禮物，欣然接受可令對方笑逐顏開，倘若拒絕會鬧得雙方都不愉快。

愛情運：★★★☆☆

適合與情人吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一下，在情人面前展現你的魅力吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，活動力十足，有領導統馭的機會，可是在態度上要婉轉些，免得同事受不了！

財運：★★★★☆

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心勤勞點，對於金錢進帳有幫助。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00石榴紅

開運方位：東北方向

天蠍座

處理問題還需再果斷些。

整體運：★★☆☆☆

關係張合不斷，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一味與人攀比，今天的快樂多來自平淡的生活。

愛情運：★★☆☆☆

顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。

事業運：★★★☆☆

特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。

財運：★★★☆☆

財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

射手座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸及發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★★☆

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

財運：★★★☆☆

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00石榴紅

開運方位：正北方向

摩羯座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場信息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

動動腦筋，花點小錢或親手製作個禮物送給心上人，他會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得不小心之下跟上司槓上囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。適合藏私房錢，不要讓別人知道你有錢喔！要懂得裝窮，否則荷包難守！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00乳酪白

開運方位：東南方向

水瓶座

全心全意得做好自己。

整體運：★☆☆☆☆

你與其他異性朋友走的過於親密，會讓愛人發生誤會的哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的Eq喔！

財運：★☆☆☆☆

少點物慾，強制存款乃是度過此差運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00寶石藍

開運方位：東北方向

雙魚座

幫助他人會收穫不少。

整體運：★★★☆☆

參加一些志願者活動或幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

愛情運：★★★☆☆

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

事業運：★★★☆☆

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

財運：★★★☆☆

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00玉米黃

開運方位：正北方向





