快訊

鑽石公主號又有6人確診 確診人數達到70人

超越極限！這些人今年有望身價翻漲？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

回想2019年，是否付出太多，得到太少？功名求而不得，身價不顯？你期待2020年會越來越好、身價翻漲嗎？其實這些情形從命盤就可以看出端倪，馬上由科技紫微網為你詳細分析吧！

本文參考紫微命盤事業宮主星，如果不清楚自己的紫微事業宮主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的事業宮主星及命盤唷。事業宮為空宮者，請參考對宮夫妻宮主星；事業宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

　

巨門：能說會道，名聲彰顯

2020年巨門的名聲遠揚，身價自然倍增。進入2020年後，你的表現力逐漸彰顯，整個人看起來很有爆發力，並且神采奕奕。有機會在更大、更廣闊的舞臺上展現才華，把口才發揮得淋漓盡致。此運對愛思考、敢於表達創見、樂於分享者特別有利，可望用語言表達的方式征服眾人，身價因此也不斷提升，要好好把握。

　

七殺：越跳越發，身價翻漲

2020年是有利你跳槽的年份，可望越跳越高，越跳越發。此年你的潛力有機會受到發掘，能力也會被人看到。貴人出現，幫你捎來喜訊，提供你更好的工作機會。若你是敢於挑戰者，有望跳槽到環境優、資源廣的公司任職，組織領導力可望獲得發揮。正是求新求變的一年，只要勇敢起跳，身價可望翻漲。

　

武曲：身價與付出成正比

2020年是需要辛苦付出的一年，你將會一分耕耘一分收穫，付出與收穫成正比。打起幹勁，積極追求，可望身價高漲。雖然前期會比較辛苦，需要花費較多時間和精力，但進展也會越來越順利，到年底時將收穫豐厚。忍耐力與抗壓力強、持續努力者，更能把握此機運，讓身價逐漸攀升。

　

天同：無心插柳柳成蔭

2020年將是你春風得意、貴人運強盛的年份，有無心插柳的好機運，身價因此而翻漲。此運看似平平無奇，實則蘊藏能量，總能在關鍵時刻獲得強大助力。有這樣的好運可不容錯過，你定要培養更自信的心態，敢於競爭，把優勢發揮到極致，如此一來你將能成就不一樣的自己，躍升到更高的境界。

　

【延伸閱讀】

論事業運，你能換更好的工作？

日本名師預言，現職有發展嗎？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

紫微不出，誰與爭鋒 主星同位素 - 天府

2020年 哪些生肖的努力會被看見？

喜氣洋洋迎新年！過年期間誰「手氣超旺」

財神到你家了快試試手氣！春節偏財運最旺的5生肖

相關新聞

超越極限！這些人今年有望身價翻漲？

回想2019年，是否付出太多，得到太少？功名求而不得，身價不顯？你期待2020年會越來越好、身價翻漲嗎？其實這些情形從命盤就可以看出端倪，馬上由科技紫微網為你詳細分析吧！

每日星座運勢／射手戀情急速的加溫 錢財做好規劃

2020-02-9 牡羊座 心情不錯，適合與朋友談心。 整體運：★★★★☆ 運勢佳，邀請聯絡不太密切的朋友來家中做客，可以瞭解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與

殺破狼周運勢／獅子勿隨意投資 摩羯表白成功率極高

殺破狼2020年2月10日～2月16日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢： 感情運方面，金星在命宮行進，是桃花非常旺盛的時期，稍微體貼或熱情的舉動，會收到令你驚喜的回饋。某些白羊座會因

心測：愛吃哪種甜湯圓？測你的愛情甜蜜指數

元宵節快到了，情人節也不遠了，吃著湯圓慶元宵，心裡偷偷掛念誰？你夢想中的愛情有多甜蜜呢？科技紫微網從你選擇的湯圓就能預測出來。

小孟塔羅：增加財富時機到！測2020年偏財運如何

俗話說：「人為財死，鳥為食亡。」因此，除了主要的工作收入外，我們會希望有其他的收入。有些人喜歡研究股票巿場，藉由投資理財來增加財富；有些人想用運氣決勝負，買彩券或刮刮樂拼手氣，終有財神眷顧的時候。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！2020年偏財運如何？

不只吃湯圓！元宵節補財庫、求姻緣開運祕訣

元宵節又稱做上元節，也是人們口中的「小過年」。但是你知道嗎？上元節也被認為是求財和求姻緣的好時機。如果在這天補好財庫，那麼整年財運將會旺旺來，就讓科技紫微網告訴你該怎麼增旺財庫，求得好姻緣！

2020年第一次水逆2月中報到！重災區Top 5星座要注意了

水星逆行即將到來，2020年第一次水星逆行是在2月17日至3月10日，水星會從雙魚宮位逆行水瓶宮位結束，水星逆行其實代表著回顧、重朔、停滯，古代人認為行運不只沒有前進，甚至還往回跑就是一種「好運暫停」的概念，於是水星逆行成了不順利的代名詞。來看看今年的第一次水逆哪些星座的人將會是「重災區」的受災戶呢？

紫微不出，誰與爭鋒 主星同位素 - 天府

某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」

唐綺陽星座運勢週報：處女遇長輩型桃花 雙子有偏財運

【唐綺陽星座運勢週報02/03-02/09】 重要星象：水星將進雙魚、金星移位到牡羊 週一水星進入雙魚座，關注心靈探索以及神秘領域事物，二月下旬水星逆行，回憶起過往創傷

殺破狼周運勢／白羊財庫豐收 摩羯尋求新工作順利

殺破狼2020年2月3日～2月9日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢： 工作運方面，木星、土星、冥王星齊聚志業宮位，同時與海王星、金星有良好連結，心中對於工作的走向有十足把握，運籌帷幄

2020年 哪些生肖的努力會被看見？

努力的人最美，因為努力會帶來希望。誰都不希望自己的努力成空，那麼，到了2020年，你的努力會被肯定嗎？科技紫微網就從生肖的角度來分析，2020年哪些生肖的努力會被看見。

小孟塔羅：想走向幸福大道了嗎？看你2020年會出現什麼桃花

宋代詩人汪洙，曾寫過一首在民間流傳極廣的《四喜》詩，久旱逢甘霖，他鄉遇故知，洞房花燭夜，金榜題名時。此為人生四大樂事！若想要結婚後走向幸福大道，便需要天時地利人和，與好桃花一同前行，才會通往好的未來。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年會出現什麼桃花？

熱門新聞

超暖台鐵司機！ 樹叢驚見濺血發抖山羌 秒停車搶救

口罩男送200口罩到清水消防分隊 丟一句話就離開

直擊口罩實名制的幕後工程 政府、藥局、工程師全跳下來解圍

謠言引發「衛生紙2.0之亂」 法務部震怒徹查

農曆年後才到職2月15日要補班嗎？勞動部這樣說

5縣市今晚低溫跌破10度！ 下周四迎鋒面全台有雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。