超越極限！這些人今年有望身價翻漲？

【文‧科技紫微網】

回想2019年，是否付出太多，得到太少？功名求而不得，身價不顯？你期待2020年會越來越好、身價翻漲嗎？其實這些情形從命盤就可以看出端倪，馬上由科技紫微網為你詳細分析吧！

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巨門：能說會道，名聲彰顯

2020年巨門的名聲遠揚，身價自然倍增。進入2020年後，你的表現力逐漸彰顯，整個人看起來很有爆發力，並且神采奕奕。有機會在更大、更廣闊的舞臺上展現才華，把口才發揮得淋漓盡致。此運對愛思考、敢於表達創見、樂於分享者特別有利，可望用語言表達的方式征服眾人，身價因此也不斷提升，要好好把握。

七殺：越跳越發，身價翻漲

2020年是有利你跳槽的年份，可望越跳越高，越跳越發。此年你的潛力有機會受到發掘，能力也會被人看到。貴人出現，幫你捎來喜訊，提供你更好的工作機會。若你是敢於挑戰者，有望跳槽到環境優、資源廣的公司任職，組織領導力可望獲得發揮。正是求新求變的一年，只要勇敢起跳，身價可望翻漲。

武曲：身價與付出成正比

2020年是需要辛苦付出的一年，你將會一分耕耘一分收穫，付出與收穫成正比。打起幹勁，積極追求，可望身價高漲。雖然前期會比較辛苦，需要花費較多時間和精力，但進展也會越來越順利，到年底時將收穫豐厚。忍耐力與抗壓力強、持續努力者，更能把握此機運，讓身價逐漸攀升。

天同：無心插柳柳成蔭

2020年將是你春風得意、貴人運強盛的年份，有無心插柳的好機運，身價因此而翻漲。此運看似平平無奇，實則蘊藏能量，總能在關鍵時刻獲得強大助力。有這樣的好運可不容錯過，你定要培養更自信的心態，敢於競爭，把優勢發揮到極致，如此一來你將能成就不一樣的自己，躍升到更高的境界。

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