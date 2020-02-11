12星座能有個浪漫情人節嗎？單身者有對象都來看

【文‧科技紫微網】

充滿戀愛氛圍的情人節總是讓人既期待又怕受傷害。單身的人就像置身戰場，拼命躲避閃光彈襲擊，有戀人的人則要擔心自己表達的心意能不能讓對方滿意。一年一度的愛情大節日即將到來，科技紫微網就來為大家揭曉，今年12星座能度過浪漫情人節嗎？

牡羊座

單身者：

2020年情人節的單身狀態牡羊們，雖然你們天生自信充盈，即使在這殺傷力強的節慶裡仍顯得毫髮無損、走路有風；但是2020年如果你也想要終結單身，職場上會是展現魅力的最佳地點。記得，自信是你吸引對方的利器，但需要保持一點矜持喔！

有對象：

牡羊座在2020年情人節中的浪漫情愫會較少，但是激情指數卻居高不下。情人間多半是講不到一兩句話就來一個親親或抱抱，連用餐時的桌下小動作也是你來我往不斷，甜蜜互動一整個閃瞎旁人雙眼。

金牛座

單身者：

2020年情人節的單身牛兒們，在這一天除了小心避開愛情子彈攻擊外，心情上也需要稍微調適一下，別氣餒也別沮喪。2020年如果想要終結單身，擴大社交圈是必要的，別忘了多多展現你們的個人魅力──品味，你們最擅長的時尚穿搭、低調奢華風格，絕對會讓人想多看一眼。

有對象：

金牛座在2020年情人節期間肯定是浪漫滿點，但是比起浪漫這件事，滿足味蕾跟身體慾望絕對也同樣重要。到時候不但高檔餐廳的美食以及精美禮物不會少，「內在美」的配件也是很有爆發力的呢！

雙子座

單身者：

對於平常就能把日子過得有聲有色的雙子座，2020年情人節的單身雙子們或許略顯寂寞，但並不覺得孤單。若在2020年想要終結單身，常去的社交場反而應當減少次數，把時間多放在工作上，推動有利的合作案，雙子座聰明的做事態度會有利催旺桃花喔。

有對象：

雙子座2020年情人節可以說是浪漫到骨子裡，不但花樣百出還樣樣正中對方心坎裡，而對方的表現也是相當討你歡欣喔！平淡無奇過節慶絕對不是本年度情人節風格，至於令人臉紅心跳的那件事，相信雙子座的你肯定表現非常突出，簡直是甜蜜到不要不要。

巨蟹座

單身者：

在2020年情人節，單身的巨蟹座孤獨感來得比其他星座深刻。在節日的愛情流彈中你容易遍體鱗傷，請務必與單身友人們或家人一起度過。2020年想要告別單身，就要多出入社交場合、多跟不同掛的朋友出遊。千萬別害怕踏出第一步，收起羞澀的表現，多展現可愛、溫暖的那一面。

有對象：

巨蟹座打從談戀愛開始就精心安排每個約會，2020年情人節更不用提你會如何浪漫了。從起床張開雙眼那刻起，基本的甜蜜擁抱、噓寒問暖、溫馨早餐……一路到燭光晚餐、激情深夜，完全是奉獻到底的節奏。但是也要小小提醒巨蟹們，有時候過度付出，會令對方感到壓力喔。

獅子座

單身者：

對於渴望獲得稱讚、眼裡只有「王」的獅子座來說，2020年情人節的你們若是處於單身狀態，會專心投入事業。這不但能夠避開傷害，同時也是催旺桃花的最佳方式，因為唯有在獲得榮耀的時候你們的光芒最為耀眼，更能吸引異性的目光。

有對象：

獅子座2020年的情人節浪滿指數爆棚。被獅子座愛上的人只能說是幸福之致，因為獅子會極盡的寵愛對方，如果經濟允許的話，那浪漫程度簡直是浮誇到極致。說他們霸道也可以，這種霸道的溫柔，獅子們只會送給心愛的對方。

處女座

單身者：

善於分析的處女座，關於單身的利弊應該早已分析透徹，或許有一隻貓陪還比一個伴來得好。當然了，如果2020年想要告別單身，處女座可以由友人介紹優質對象，這樣會有比較大的機會覓得良緣。「知性」以及「邏輯分析」將是你獲得桃花的兩大幫手。

有對象：

不同於其他人會安排的那種浪漫晚餐或是午夜場電影行程，2020年的情人節處女座會更傾向在自己的小窩裡度過，因為樸實的浪漫也是一種浪漫。處女可能親自下廚，外加自製的熱紅酒，與心愛的人一起看劇，這樣的甜蜜就足夠了；至於「深夜場節目」則是可有可無。

天秤座

單身者：

舉止優雅、充滿內涵的天秤座，一向異性緣很好。2020年情人節處於單身的天秤座，與其說需要催旺桃花，不如說他們需要確定一個桃花對象。趕快找出那位經過你多方推敲、審慎思考的良緣，鼓起勇氣約他出來吧。

有對象：

天秤座在2020年情人節的浪漫指數中等。節慶對他們來說並不是那麼重要的事情，他們只求寧靜美好即可。只要跟心愛的對方在一起，去個特色小酒館、或是文青咖啡店，符合他們低調高雅的氣質，那就很好了。

天蠍座

單身者：

2020年情人節的單身天蠍座，今年可以稍稍放鬆心情了。你們在2020年的桃花運好得不像話，基本上等著跟你交往的人已經排到幾條街之外，只差等你點頭。所以今年想終結單身，其實就看天蠍自己的決定了。

有對象：

天蠍座在2020年情人節的浪漫指數或許沒有其他水象星座高，但是激情指數肯定是達到最高點。浪漫的燭光晚餐解決的只是肚子需求，天蠍們更想滿足的是身體的渴望囉！別忘了，在耗體力之前，請先讓對方吃飽喝足，然後開開心心的，該進貢的禮物還是要用心準備喔。

射手座

單身者：

2020年情人節的單身射手座先別焦慮，因為今年射手的桃花運很好，是12星座桃花榜的前三名呢！縱然是愛自由的射手，也有顆渴望安定的心，今年如果想終結單身，可以稍微改變風格。除了多多打扮自己以外，面對心儀的對象時，除了散播歡樂，也要適時與對方談心喔！

有對象：

射手座在2020年情人節的浪漫指數一般般，卻會拿到滿分的歡樂指數喔！誰說歡樂就不是一種浪漫呢？在遊樂園邊走邊玩、在電影院看戲看到大哭大笑，或來個說走就走的小旅行……別說他們的浪漫有點浮誇，這就是真性情的射手座的模樣呢！

摩羯座

單身者：

2020年逢到情人節時，單身的摩羯座其實情緒沒有太大的起伏，依舊如常的為人生目標而努力拚搏。今年想要擺脫單身的摩羯，需要從工作座位上站起來，看看身邊的美好人事物，便會發現優質的目標。不過，此時摩羯還需要付出勇於關懷對方的行動力，才能真正脫單喔！

有對象：

摩羯座2020年情人的節浪漫指數不高。畢竟他們是走務實路線，與其送花或是到高檔餐廳請吃飯，倒不如努力工作賺錢，買個房子、鑽石什麼的，把對方訂下來還比較實際一些。在他們心中，給對方安定的錢與權力，才是最真實的浪漫。

水瓶座

單身者：

在2020年情人節，單身的水瓶座如果想要催旺桃花，可以多參加國外團體旅行、或單身聯誼活動，增加認識異性的機會。另外，身旁不缺異性友人的水瓶座，請收斂博愛的態度，如果你對每個人都好，對方難以分辨你的心之所向，便會錯過機會。

有對象者：

水瓶座2020年情人節是走清新路線，有些瓶子甚至會把生日跟情人節合併慶祝。倒不是說他們不愛熱烈過節，而是他們內建的浪漫雷達比較少。只要逛逛書店、看幾本喜歡的書籍，和戀人一起做夢，天南地北的亂聊，就是一種美好。

雙魚座

單身者：

2020年情人節的單身雙魚座心情相當落寞，但是幸福就快要到來了喔！2020年雙魚座的桃花運相當旺，請好好把握這桃花好運，攻下心儀的對象，讓每天都像情人節般甜美。

有對象者：

雙魚座在2020年情人節的浪漫指數相當高，滿意度100分！情人節對雙魚來說可能比過年更重要，過年是跟家人團聚，情人節則是跟情人名正言順、排除萬難、無論如何都要好好安排的大日子。今年的情人節，對方也很認真的陪伴雙魚，非常甜蜜浪漫。

其實，所謂的浪漫沒有一定的標準。只要戀人們彼此認可的浪漫，就是最美好的情人節了。說到底，兩顆貼近的心，怎麼過都很快樂，就算平常日也可以天天情人節喔！

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