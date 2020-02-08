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心測：愛吃哪種甜湯圓？測你的愛情甜蜜指數

聯合新聞網 / 科技紫微網
本報系資料照

【文‧科技紫微網

　

元宵節快到了，情人節也不遠了，吃著湯圓慶元宵，心裡偷偷掛念誰？你夢想中的愛情有多甜蜜呢？科技紫微網從你選擇的湯圓就能預測出來。

　

情境：吃一碗熱氣騰騰的湯圓是元宵節的重頭戲，這時你最想吃哪種口味的湯圓？

A、花生

B、芝麻

C、抹茶

D、原味

　

結果分析：

　

選A、花生：愛情甜蜜指數90%

從你的選擇來看，提味提香、刺激味蕾的花生餡，反映出你內心追求的是一種突如其來的驚喜與浪漫愛情，這樣的甜蜜會讓你心動不已，從而更有動力經營感情生活。浪漫是愛情的調味劑，是平淡中的一點甘露，可迅速點燃愛火。不過，切記不可把「驚喜」變成「驚嚇」，要選用對方喜歡的浪漫方式，才能達到感情增溫的效果。

　

選B、芝麻：愛情甜蜜指數60%

你選擇的是最傳統、人們最熟悉，也最能讓人安心的芝麻餡湯圓，反映出你內心渴望平靜安好、舒心愜意的感情。對於你來說，彼此之間的默契，一個眼神、一個溫暖的小舉動，就能喚醒彼此的默契，這份相互理解就是最美好的浪漫。如若能偶爾把心思花在生活情趣上，製造一些小驚喜，感情生活會更加甜蜜、豐富唷。

　

選C、抹茶：愛情甜蜜指數30%

你選擇的苦中帶甘的抹茶，反映出你內心渴望風雨生信心的感情，正因為得來不易才顯得珍貴。但你一定要知道，茶的甘甜正是仰賴水的平淡，不是每個人都會擁有戲劇般的愛情。所以，不要一味地追求刺激，或是沉浸於想像的浪漫愛情中，迴歸現實，細細品味平淡，才能品出其中的回甘。

　

選D、原味：愛情甜蜜指數70%

你選擇的是平淡無奇的原味湯圓，雖然沒有餡的提味，但是可依照自己的喜好用紅豆湯、花生湯等各種甜湯來搭配，可清淡也可豐富多彩。反映出你表面看很平靜，實則內心非常渴望甜蜜與浪漫。只要你把心中的激情釋放出來，做些讓人跌破眼鏡的舉動，在平淡的生活激盪出火花，你的愛情也可以很甜、很有味道。

　

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