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不只吃湯圓！元宵節補財庫、求姻緣開運祕訣

2020-02-05 17:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

元宵節又稱做上元節，也是人們口中的「小過年」，在這一天裡，家家戶戶吃湯圓、猜燈謎，孩子們提著燈籠嘻笑玩耍十分熱鬧，但是你知道嗎？上元節也被認為是求財和求姻緣的好時機。如果在這天補好財庫，那麼整年財運將會旺旺來，就讓科技紫微網告訴你該怎麼增旺財庫，求得好姻緣！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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一、增旺財庫：

向天官大帝祭拜

在家祭拜者請需準備三牲、素果、補財庫專用金紙（補財庫金紙可以分為五種，分別是天庫、地庫、水庫、土地公補財金及五路財神補財金），因為元宵節是天官大帝生日，祭拜時先向天官大帝祝壽，並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財。

如果不方便在家祭拜，也可以前往天官大帝或財神、土地公的廟宇祭拜。祭拜時務必跟神明說出自己的姓名與住址，以及祈求賜福賜財的吉祥話，備妥裝有168、188、888元…等象徵吉祥數字的紅包袋，放在供桌上，於祭拜後隨身攜帶，或放在家裡的「財位」。

擺放招財植物

植物在居家風水扮演著非常重要的角色，同時也關係著家庭運勢，對財運更是有很大的助益！那麼那些植物可以幫助財運呢？可以去花市選購發財樹、富貴竹、萬年青、水仙花、金錢樹...等常綠植物，擺放在家裡招財開運。

打理家中財位、守住財庫

家裡財位將關係著整個家宅財運以及事業的好壞。簡單查財位的方法便是以大門的左邊或是右邊對角位置為準，此地方請保持寬敞明亮，並且經常打掃，將可催旺財運、事業發達。至於財庫那就是所謂的廚房嘍！廚具擺放整齊、檯面與地板更是要乾淨，財富自然容易到來。

　

二、求姻緣：

月老廟拜月老

想求取好姻緣的人，記得在元宵節當日前往月老廟祈求月老賜好姻緣。需準備金紙、香、糖果、紅線…等做為供品，祈求時說明姓名、住址以及及喜歡的類型，倘若之後有好的結果，也別忘了拿喜餅或是增添香油錢向月老道謝喔！

求姻緣招桃花風水

紅色鮮花像是香水百合、蝴蝶蘭、桃花…等，可放置在家中東方的位置，即可增添桃花運；另外，也可以找一只漂亮清透的玻璃杯，裡面置放粉色的水晶石，注入適量的水以淹過水晶石即可，放在梳妝台左前方，須勤於更換杯內的水，可改變磁場，增旺異性緣。

　

元宵節是非常重要的日子，但若只是吃湯圓逛花燈，也就浪費這天祈福的好時機喔，別忘了，趕快把握良機幫自己的財庫、姻緣補好補滿，讓今年好運旺旺來！

　

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