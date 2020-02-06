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小孟塔羅：增加財富時機到！測2020年偏財運如何

聯合新聞網 / 小孟
圖／ingimage

俗話說：「人為財死，鳥為食亡。」因此，除了主要的工作收入外，我們會希望有其他的收入。有些人喜歡研究股票巿場，藉由投資理財來增加財富；有些人想用運氣決勝負，買彩券刮刮樂拼手氣，終有財神眷顧的時候。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！2020年偏財運如何？

請憑直覺選擇一張牌。 圖/小孟提供

塔羅牌圖作者：Jessica Allen(Girlfriend tarot)




A：財運降臨。(戰車牌正位)

牌面上有一個女子，騎著一輛腳划車。

A：財運降臨。(戰車牌正位)

這張牌表示你2020年的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

B：無法預料。(月亮牌正位)

牌面上有一隻貓頭鷹，站在裝著月亮的籠子上方。

B：無法預料。(月亮牌正位)

這張牌表示你2020年的偏財運，會因為過度自信導致傷心的結果。例如：你對自己看盤的判斷很有自信，因而將一大筆錢押在某支股票上，結果事與願違變成套牢或慘賠的結果。小孟老師在此提醒你，有時人算不如天算，別把雞蛋放在同一個藍子裡。

C：是禍非福。(死神牌正位)

牌面上有一個花盆，盆身有一個骷髏頭圖案。

C：是禍非福。(死神牌正位)

這張牌表示你2020年的偏財運，會因為傳承的關係而發生貧困。例如：參加抽獎活動很幸運抽到車子，但由於獎品價值超過2萬元以上，要預先扣繳10%稅額，加上後續保養相關費用等等，有種瞬間從天堂掉到地獄的感覺。小孟老師在此提醒你，不屬於你的東西不要也罷。

D：平淡無奇。(愚者牌正位)

牌面上有一個男子，倒立並用雙手行走。

D：平淡無奇。(愚者牌正位)

這張牌表示你2020年的偏財運，會因為不輕易冒險而相對平淡。你傾向把錢花在務實層面，無論是日常生活所需，還是吃喝玩樂方面等等，對於投資理財趨於保守，買彩券或刮刮樂少之又少。小孟老師在此提醒你，要怎麼收穫先那麼栽，機會是留給準備好的人。

E：貴人指路。(魔術師正位)

牌面上有一個㡌子，三隻白鴿從裡面飛出來。

E：貴人指路。(魔術師正位)

這張牌表示你2020年的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如：你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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