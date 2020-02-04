2020年第一次水逆2月中報到！重災區Top 5星座要注意了

圖／ingimage 分享 facebook 水星逆行即將到來，2020年第一次水星逆行是在2月17日至3月10日，水星會從雙魚宮位逆行水瓶宮位結束，水星逆行其實代表著回顧、重朔、停滯，古代人認為行運不只沒有前進，甚至還往回跑就是一種「好運暫停」的概念，於是水星逆行成了不順利的代名詞。來看看今年的第一次水逆哪些星座的人將會是「重災區」的受災戶呢？

第五名：雙子座

雙子座的人會覺得今年似乎外在環境走向一個新局面，不管是公司的新政策確立，或是想設定一個更高的標準突破挑戰，那種變動的感覺會讓他們躍躍欲試，很想挑戰看看。但要提醒你們的是，面對新局面的誕生也代表你將會有新的任務，而你們在接下新責任或是執行新事物時，要謹慎的操作，因為容易遇到事情還沒確定就先丟在你身上的情況，讓你有種裡外不是人的感覺，這時候要善用你們聰明機智的頭腦，盡量不要去多做不屬於你的事情，不然容易變成讓你很尷尬的情況，雖然做決策的不是你但讓你執行，可以的話先緩一緩，幫忙把事情再釐清一遍，再仔細檢查一番，這樣才不會讓自己陷入莫名的漩渦之中喔！

第四名：牡羊座

一向戰鬥力很強但又不喜麻煩的牡羊座，在這次水逆的期間會發現工作事業上容易成為眾人的焦點，那是因為你的表現優異，或者你之前有比較高調的宣揚你的計劃，他人會在這段時間對於你比較關注， 而別人的看法會超越自己的目標讓你們備感壓力。不管是工作或是感情這段時間大家會回頭來檢視你當時說的承諾兌現了嗎？或是你的計畫完成了嗎？建議你們讓自己慢下來，不要被影響，因為這些聲音都只是在提醒你成為更棒的自己，那也是時候把今年的目標重新整理，好好的面對問題。而另外在感情容易發生波濤洶湧的情況，過去的曖昧對象很有可能會回頭來找你，或者因為桃花太多而產生誤會，該避嫌的要避嫌喔！

第三名：處女座

凡事追求精準的處女座在水逆期間會很容易變得暴躁，因為原本該如期完成的計畫會因為各種小細節的失誤，容易造成拖延，明明要傳給廠商的信件，卻發給老闆或是同事，或是絕對不能忘記的重要客戶訂單，就真的夾在一堆文件裡面整張單子漏掉了，或是預約好醫生看診，明明是今天的事卻記成明天。各種烏龍層出不窮。所以在這段時間處女座的人一定要提醒自己注意細節，重要事項再三留意，不然處女座的人可能會因為一個細節出錯，導致後面為了挽救勞心勞力，整個心情盪到谷底。不過也不用太擔心，因為這些都是可以預防的事。感情方面可能會因為瑣事太多面對情人時靈魂抽離，造成感情上的誤會那樣就不好囉！

第二名：水瓶座

水瓶座的人在水逆期間一定要檢查電腦資料備份，或是3C產品在使用上要特別小心，有可能會不小心刪掉重要檔案，或是電腦手機壞掉。而在事業上會有一種很卡住的感覺，不管是計畫或是資源，事情似乎有一種困局之感，也會讓想突破的水瓶有衝不過去的感受。這段時間水瓶座的思考會有一種邏輯鬼擋牆的感覺，溝通上會聽錯別人的意思，也會容易想開玩笑卻不小心說錯話，在溝通上真的要小心注意，以免讓人對你有不好的印象。若有想買房的水瓶座需要注意，會有一些你當下看不到的缺點，或是太急著決定反而容易後悔。建議這段時間水瓶座的人可以做一些心靈療癒，或是藉由本身的信仰給自己力量。

第一名：雙魚座

雙魚座的人在水逆期間很容易遇到感情上的糾纏牽扯，讓你有理說不清，很容易吸引到奇怪的桃花，或是明明要拒絕對方，但反而對方更加愛上你，讓你頭都要暈了。另外這段時間若有過去的人來找，大部分只是簡單的好奇問候，建議雙魚不要自己入戲太深。工作上會遇到事情沒說清楚，導致處理起來要來回好幾次，甚至有可能誤會主管或老闆的意思，而將交辦事項做錯，要特別小心並且再三確認，才不會搞砸喔。另外還容易發生買錯東西的狀況，明明想要買的是藍色包包，下單時手指卻按了黑色，還完全沒發現，這種烏龍層出不窮，會讓你覺得好不順利，或是覺得自己是不是衰神纏身。但記得千萬不要恐嚇自己，如果一直覺得是運氣不好，就真的會越來越衰。在水逆期間心平氣和，多點謹慎，一切就會順利。