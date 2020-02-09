殺破狼周運勢／獅子勿隨意投資 摩羯表白成功率極高

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，金星在命宮行進，是桃花非常旺盛的時期，稍微體貼或熱情的舉動，會收到令你驚喜的回饋。某些白羊座會因為特殊的邂逅，認識有好感的對象。

人際關係方面，太陽持續在人際關係宮位行進，會獲得許多人的信任，把一些重要的事情託付給你。某些白羊座則是在社交場合因為特殊的身份成為焦點。

本週須注意的部分：

遠行運方面，本週火星尚停留在遠行宮位，如果隻身在外，容易困在某個區域，需要轉搭好幾種交通工具才能回來，甚至會繞了地球好大一圈，才能平安返家。

健康運方面，金星在命宮行進，要特別當心著涼感冒，喉嚨發炎、失聲。許多事情提不起勁去做，感覺較為慵懶。水星與海王星齊聚精神宮位，情緒較為憂鬱、煩悶，會因為一些小事情失眠、睡不好。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，金星在秘密宮位行進，突然在意起某個人，這樣的感覺卻無法表達出來，內心小劇場不斷，等你意會過來時，才發現自己陷入戀愛之中，無法自拔了。

工作運方面，太陽持續在志業宮位行進，在職場表現亮眼，受人矚目，此時正在執行非常重要的任務，甚至需要代理主管職做重大的決策，同時會有一些工作需要你做分配，正是志得意滿的時期。

本週須注意的部分：

金錢運方面，本週火星持續停留在財務宮位，投資該設下停損點了，目前資產正在一點一滴地流失。沒有投資習慣的金牛座，許多支出都用信用卡支付，收到帳單時，金額可能高得驚人。

健康運方面，火星本週持續停留在疾厄宮位，大小病痛不斷，已經耗損你許多的元氣，免疫系統似乎受到一些破壞，傷口癒合狀況不佳，還容易有發燒的現象，這段時間需特別注意身體健康與人身安全。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，火星本週停留在感情宮位，與喜歡的人床頭吵、床尾和，有些不愉快的事情終於雨過天晴，雙方關係更為親密。單身的雙子座，會在旅行時有艷遇。

遠行運方面，太陽持續在遠行宮位行進，總是在危急的時候，出現轉機。會靈活運用各種方式到達想去的地方，可能在搭便車的時候，邂逅特別的人，使得旅行增添了許多色彩。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的水星即將退行，與海王星呈現合相，重要文件請多備份，某些工作所需的電腦與電子產品不太靈光，常常故障當機。此時不要更新任何軟體，可能會造成你工作所需的軟體無法使用。

健康運方面，火星週末進入疾厄宮位，注意身體健康，當心血光之災，一旦生病或受傷，會需要花較長的時間療養。同時留意人身安全，不要涉入危險的行為以及地區。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，金星行進在志業宮位，正值某些事務的收尾階段，雖然還是很忙碌，不過辛苦付出會獲得肯定，在工作領域上會有出人意表的成果，成為職場上受人矚目的焦點。

金錢運方面，太陽持續在財務宮位行進，投資理財會有不錯的收益，短線會有大筆進帳。沒有投資習慣的巨蟹座，偏財運不錯，對發票的中獎機率高，請把握本週的時間。

本週須注意的部分：

感情運方面，木星、土星、冥王星齊聚感情宮位，火星將會在週末加入，搞曖昧是一種不負責任的態度，一直不給對方一個明確的交代，會使得喜歡的人在週末開始爆氣。

健康運方面，火星本週尚停留在健康宮位，同時太陽持續在疾厄宮位行進，工作有過勞的狀況，會使你的免疫系統下降，體力消耗過度，感覺十分疲累，此時要特別注意心血管方面的疾病，也要留意血光之災以及急性疾病的突發。

獅子座：

整體運勢：

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，相位良好，會獲得便宜的機票，或是高級旅店的住宿折扣，享受愉悅的旅程。某些獅子座在旅程中會有怦然心動的邂逅。

感情運方面，本週太陽持續停留在感情宮位，相位良好。還在曖昧狀態的獅子座，會藉由較為親密的接觸，確認彼此的心意。已經在交往中的獅子座，對方會給予你正面的肯定，不需再對愛情感到不安。

工作運方面，木星、土星、冥王星齊聚工作宮位，在職場上做任何決策，都可被周遭的人支持，有豐沛的資源運用，無後顧之憂。然而也身負重責大任，許多決定是無法回頭的，只能成功，不容失敗。

本週須注意的部分：

健康運方面，水星停滯在疾厄宮位，即將退行，感染呼吸系統疾病的機率較高，一旦生病，會需要花很多的時間治療與復健。出入公共場所，請配戴口罩避免受到病毒侵襲。

金錢運方面，水星停滯在財務宮位，與海王星呈現合相，不要隨便聽信小道消息亂投資，此時當心被騙，血本無歸。沒有投資習慣的獅子座，信用卡的使用要謹慎，此時資料容易被盜用，造成損失。

處女座：

整體運勢：

金錢運佳，金星在財務宮位行進，善用理財工具或是信用卡紅利，購物時會獲得非常優惠的折扣，買到你想要的物品。此時偏財運頗佳，可買彩券試試手氣，對發票的中獎率也比較高。

工作運方面，太陽持續在工作宮位行進，過去累積許多小小的貢獻，在這段時間會受到許多人的讚許，工作上養成的良好習慣，對你來說是日常，卻可能成為職場上十分重要的優勢。

本週須注意的部分：

健康運方面，太陽持續在健康宮位行進，工作不要過度操勞，可能會因此引發心血管方面的疾病。金星在疾厄宮位行進，會是容易著涼感冒的時期，喉嚨有發炎、失聲的狀況，請儘早就醫治療。

感情運方面，在感情宮位的水星呈現停滯的狀況，並與海王星合相，突然接獲前任情人捎來的訊息，或是無意間得知對方的動態，複雜的情緒湧上心頭，對於過往，仍然會有些念舊。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，金星在情感宮位行進，與喜歡的對象互動良好，雙方關係在此時有所進展，同時，由於太陽持續在戀愛宮位前進，對方可能在此時先開口對你告白。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，會有小小的偏財運，此時對發票的中獎率高。有投資習慣的天秤座，短線有不錯的獲利，不過須見好就收，雖然不會成為暴發戶，但仍可發個小財。

本週須注意的部分：

交通運方面，火星本週持續在交通宮位行進，本週依然要留意交通安全，開車當心發生行車糾紛或是被開罰單，即便搭乘大眾運輸工具，也要當心在通勤時跌倒或受傷，或是發生不愉快的事件。

工作運方面，在工作宮位的水星呈現停滯狀態，文件需注意備份，工作所需的電腦與通訊設備有些不靈光，隨時可能會掛掉。某些天秤座會感受到許多事務進行不順利，此時最好避免與人談判重要的合約，容易有變數。

天蠍座：

整體運勢：

工作運佳，金星持續在工作宮位行進，會有一段較為悠閒的時間，甚至有空可以出門喝個下午茶，感覺輕鬆愜意。某些天蠍座會承接到一個重要的任務，資源與報酬非常誘人，可以好好發揮所長。

旅遊運方面，火星即將進入旅遊宮位，會臨時決定一個旅遊行程，順便辦一些工作所需之事，或是代購一些在外地才能買到的商品，行程非常緊湊，必須要把交通接駁的時間算得很精準。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星在戀愛宮位呈現停滯狀態，會在一些場合巧遇前任情人，由於水星與海王星呈現合相狀態，對方似乎有意無意地想再續前緣，使你原本恢復平靜的情緒又激起了漣漪。

健康運方面，金星持續在健康宮位行進，喉嚨會是較為脆弱的時期，要當心著涼感冒，喉嚨發炎。刺激性的食物不要吃太多，可能會傷害聲帶，造成失聲的狀況。

射手座：

整體運勢：

感情運佳，金星在戀愛宮位行進，與喜歡的對象互動甜蜜，雙方的關係會在此時更進一步。某些射手座會在此時收養寵物，毛孩子會為你帶來喜悅，生活重心會圍繞著毛孩打轉。

工作運方面，太陽持續行進在面試宮位，尋找新工作的射手座，會雀屏中選，進入所屬意的公司中工作。沒有轉換跑道需求的射手座，此時洽談新的合約十分順利，在本週盡快簽約。

本週須注意的部分：

家宅運方面，水星停滯在家宅宮位，某些大型家電有故障的跡象，或是房屋某些部分需要修繕，需要花一些預算來改善住宅環境。某些射手座與家人溝通不良，會與家人冷戰。

金錢運方面，火星在週末進入金錢宮位，會有一筆不少的花費需要支出，雖然目前收益不虞匱乏，但面對額外多出的費用，還是會覺得沒安全感，感覺自己很貧窮。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，對喜歡的人表白，成功率極高，但如果一直採取保守的態度，對方是不會注意到你的。已經有穩定關係的摩羯座，偶而浪漫一下，你會發現，對方其實是很需要這些滋潤的。

金錢運方面，太陽持續在金錢宮位行進，在整理發票時，可順便檢視過去兩個月的支出，會發現浪費了許多錢在不必要的事物上，此時會開始妥善分配每個月的收入，做有效的運用。

本週須注意的部分：

旅遊運方面，水星在旅遊宮位呈現停滯的狀況，目前如果人在外地，會因為許多交通管道封閉，必須繞道回家，甚至長時間滯留在外地，某些行程也會因為一些事件被迫更改，旅行變得很不愉快。

工作運方面，水星在面試宮位呈現停滯的狀況，尋求新工作的摩羯座，這段時間許多履歷都石沈大海，遲遲收不到錄取通知。工作穩定的摩羯座，則是與許多客戶、廠商溝通不良，無法順利簽約。

水瓶座：

整體運勢：

考試運佳，金星在考試宮位行進，參加重要考試的水瓶座，會跨過合格門檻，獲得重要的資格認證，或是進入理想的學校、單位。還是學生的水瓶座，會參加一些特殊的競賽，可獲得出人意表的好成績。

工作運方面，金星在面試宮位行進，正在尋找新工作的水瓶座，此時面試會十分討喜，很快就能收到錄取通知。工作穩定的水瓶座，則會簽下重要的合約，奠定未來一年在工作領域上的基礎。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星週末進入秘密宮位，與木星、土星、冥王星齊聚，有些不想被人知道的秘密會被喜歡的人發現，對於對方探聽自己的隱私感到不太舒服，內心產生疙瘩。

金錢運方面，在金錢宮位的水星呈現停滯狀態，有些帳單忘記繳納，使得重要的服務被取消。某些水瓶座的工作薪資會延遲入帳，可能會擠壓到生活開銷，必須縮衣節食過日子。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，趁著手頭比較寬裕的時候，在物質與享受上會比較捨得花錢，吃比較昂貴的美食，或是買一些好東西犒賞自己。某些雙魚座會為自己規劃一個奢華的旅行。

工作運方面，火星週末離開志業宮位，工作終於可以告一段落，本週過後會有一段空檔好好休息，在卸下一些任務或責任後，會需要休個長假，讓自己放空一陣子。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星在命宮呈現停滯狀態，與海王星呈現合相，會在街上與前任情人不期而遇，或是突然手滑，看到過去喜歡的人在社群網站上的動態，勾起你一些鬼打牆的情緒，想跟對方聯絡。

健康運方面，在命宮的水星呈現停滯狀態，與海王星呈現合相，目前身體狀況欠佳，感冒不斷復發，無法痊癒。某些雙魚座精神狀況比較不理想，容易失眠，或是有憂鬱、焦慮的狀況，需注意身心靈的平衡。

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