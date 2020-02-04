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紫微不出，誰與爭鋒 主星同位素 - 天府

2020-02-04 09:16聯合新聞網 普羅米修士

圖／pixabay
圖／pixabay
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在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

(想要知道自己的命盤主星，可以點這裡，紫微斗數免費命盤速算)

天府星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 天府星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。 【推薦閱讀】 無可迴避的人生課題 – 人人都有殺破狼

夫妻宮必有破軍: 意味著坐命者對感情的態度是充滿自信，愛恨鮮明、希望情感生活有趣多變，但也容易以自我為中心，充分展現天府頤指氣使的控制慾望。婚姻感情中所需要的溝通與包容，正是天府必須學習的課題。

遷移宮必有七殺: 天府的個性急，與對宮的七殺脫離不了干係。由於天府並不是一個行動派，加上又稱為「號令之星」，所以個性急的展現完全在對外的態度:「急著要別人趕快把事情處理好」(否則就不叫「號令之星」了!)。七殺在遷移宮，也代表天府在外活動力強，在奔波勞碌中求發展。(白話文叫做「追著錢跑」!)

僕役宮必有天梁: 意味著天府的交友狀況單純不複雜，重質不重量且擇友而交。(天府的OS: 我怎麼知道你不是因為想要向我借錢才來親近我?) 天梁厚重的特質，也代表有得力的部屬，天府「老闆」的位子才會坐得穩。

官祿宮必有天相: 代表天府在工作環境或職場中，維持著不錯的形象。天相也代表溝通、協調、審核等性質的工作。但是天相粉飾太平的特質也會讓天府容易看上不看下，遭致現實、勢利的批評。

田宅宮必有巨門: 代表天府較難遇到好鄰居，不是多搬弄是非之徒，就是與鄰居常有是非口角。同時也代表著居住環境的狀況較多: 家中漏水、淹水、蛀蟲、遭竊，都是需要留意防範之處。

福德宮必有貪狼: 貪婪之星在福德宮，代表在慾望及心態上容易不滿足而且挑剔；當然也是天府有口福、重享受的主要原因。也因為好勝心及危機意識超強，再加上重視錢財，天府喜歡藏私房錢的程度更甚於其他主星。(當然，有些天府會抗議: 沒有結婚，何來藏私房錢的必要? 不藏私房錢，但是狡兔有三窟，錢絕對不會放在同一個籃子裡!)

父母宮必有太陰: 溫和、重感情的太陰進入父母宮，代表天府通常與父母相處融洽，並具有孝順之心。有時，母親與坐命者的關係或緣分較深，或是對其影響較大。

三種不同的天府

對宮是廉貞七殺的天府

受到對宮廉貞七殺的影響，個性主觀、不服輸，很難虛心接受別人的建言。但另一方面，個性中潛藏的廉貞，卻像是一部精密的雷達，在最短的時間內就可以偵測並掌握關鍵因素的人、事、物是什麼、在哪裡。接著就看著他們長袖善舞、廣結善緣，一步步地完成心中既定的目標。但行動力較不足，缺乏主動開創的企圖心；想要享受權力，對於承擔責任卻興趣缺缺。

別人對上司是伴君如伴虎，偏偏他們就有這種本事把上司「管理」得服服貼貼。這當然也要歸功於坐命者本身辦事能力強，處事周延。與其說天生好命，到處都有貴人提攜，倒不如說他們「辨識」貴人的能力很強，總會在對的人的面前，做出對的事，進而得到資源。

雖然看似交遊廣闊，認識的人也不少，但是知心好友卻不多。原因來自於天府本就是自視甚高的主星，加上廉貞七殺的催化之後，「往來無白丁」自然成為交友的最高準則(否則就是浪費時間 !)。坐命者對人的態度也會隨著交往對象對其的價值而有所不同: 有價值的就溫和有禮、禮數週到，沒價值的就頤指氣使或是冷淡以對；於是「現實」就成了身上揮之不去的標籤。再者，過度重視物質的個性，缺乏深度的情感交流，也是難以深交的另一個原因。

【推薦閱讀】雙星組合 – 廉貞七殺

對宮是武曲七殺的天府

受到對宮武曲七殺的影響，個性中產生了一些矛盾與衝突。天府的本性是較慵懶、重享受，又帶有商人般的現實與精明；但是與七殺的勤快、衝勁，以及武曲的執著、講義氣相互作用之後，精明務實依舊，但少了勢利現實。行動力與意志力也隨之升級，讓原本手持遙控器(指揮別人做)的天府，也會試著自己動手做。

但是天府並不會讓自己拚過了頭，成為生活中只有工作的工作狂；而是一方面努力工作、認真打拼，另一方面也不忘享受生活。行事作風則更趨於穩健保守，有了武曲的加持，更是信奉「人是英雄錢是膽」。

武曲七殺好惡分明、乾淨俐落的行事風格，也會影響坐命者；同時也讓天府的急躁個性更為明顯。但是在「萬事莫如賺錢急」的心態下，與錢無關的事就不見得能夠叫得動他們了。在組合不佳的情形下，武曲七殺就會轉變成「因財持刀」，也就是坐命者很容易為金錢或利益而與他人起了爭執或爭端，這時他們的選擇通常是「維大力」(為大利)而不是「義大利」(義大於利)。

【推薦閱讀】雙星組合 – 武曲七殺

對宮是紫微七殺的天府

受到對宮紫微七殺的影響，加上天府原有的「號令天下」的氣場，坐命者主觀意識超強而且霸氣外顯，而且這種霸氣與性別無關，讓人很難忽視他們的存在。

雖然天府依舊維持謹慎保守的行事作風，但那只是他們的保護色。一旦進入競爭或是拚戰的環境，他們就是脫下西裝、摘下眼鏡的超人克拉克。強大的意志力及堅持到底的拚勁，即便隊友早已作鳥獸散，獨力拚戰不輕易被擊垮的堅持，往往他們才是笑到最後的贏家。

這種堅持並不是建立在硬拚、蠻幹的匹夫之勇，而是經由犀利精準的眼光、務實理性的算計，加上自信過人的決斷力而達成。雖然不畏戰，但是也不打沒有把握的仗。

紫微、七殺與天府的組合，讓坐命者呈現理性、務實、重效率的特質，並集挑剔、高傲、固執於一身，不是討厭別人就是被別人討厭，自然難以與他人合作，身處高處不勝寒也是必然的結果。

【推薦閱讀】雙星組合 – 紫微七殺

不同天府的指數分析

難纏(機車)指數

天府(對宮紫微七殺) > 天府(對宮武曲七殺) > 天府(對宮廉貞七殺)

異性緣指數

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敬業指數

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過動(趴趴走)指數

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現實(勢利)指數

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