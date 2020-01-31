小孟塔羅：想走向幸福大道了嗎？看你2020年會出現什麼桃花

圖／Stocksnap 分享 facebook 宋代詩人汪洙，曾寫過一首在民間流傳極廣的《四喜》詩，久旱逢甘霖，他鄉遇故知，洞房花燭夜，金榜題名時。此為人生四大樂事！若想要結婚後走向幸福大道，便需要天時地利人和，與好桃花一同前行，才會通往好的未來。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年會出現什麼桃花？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：森村あこ タロットカード&貴希(Alchemia Tarot)

A：平等互惠的桃花。(錢幣六正位)

牌面上有一位蹲下的男子，攤開雙手將錢給予兩人。

A：平等互惠的桃花。(錢幣六正位) 分享 facebook

這張牌表示在2020年，會出現在平等方面慷慨的桃花。對方會很尊重你的意願，當你告訴對方你的需求時，他會牢記在心並且做到。當他做與你有關的決定時，也會事先考量到你的好惡，你會清楚感受到對方的用心。小孟老師在此提醒你，請好好把握這個好桃花。

B：關關難過的桃花。(權杖七正位)

牌面上有一位男子在山頂，抵禦來自其他人的棍棒。

B：關關難過的桃花。(權杖七正位) 分享 facebook

這張牌表示在2020年，會出現存在許多考驗關卡的桃花。這通常與通往好的未來有關，像是對方的經濟狀況不穩定，沒有想要進入婚姻關係的計劃，對方把心思都放在自己的目標上等等。小孟老師在此提醒你，每一段感情都有它的課題，最重要的是你能否和對方有共識。

C：短暫歡愉的桃花。(聖杯三正位)

牌面上有三位浮在空中的女神，她們各自拿著一個金杯。

C：短暫歡愉的桃花。(聖杯三正位) 分享 facebook

這張牌表示在2020年，會出現能滿足短暫慾望的桃花。對方擁有吸引你的魅力，可能長相身材是你的菜，或是對方個性幽默風趣，甚至挑戰性高讓你摸不透等等。小孟老師在此提醒你，儘管你可能會怦然心動，但在激情過後的失落感，可是會迴盪在身上許久的。

D：距離阻隔的桃花。(權杖三正位)

牌面上有一位站在懸崖邊，手持棍棒眺望海的遠方。

D：距離阻隔的桃花。(權杖三正位) 分享 facebook

這張牌表示在2020年，會出現處於遠距狀態的桃花。你們可能在網路上碰到，或是在外地出遊巧遇認識。你跟對方一見如故，彼此有聊不完的話題，儘管兩人有距離的阻礙，你仍想要持續發展下去。小孟老師在此提醒你，距離容易讓關係磨損，要多安排見面加溫的時間。

E：愛不對人的桃花。(星星牌正位)

牌面上有一位跪在湖面的女神，天空出現極光般的景緻。

E：愛不對人的桃花。(星星牌正位) 分享 facebook

這張牌表示在2020年，會出現託付錯人的桃花。也許你難得遇到喜歡的人，但對方卻只把你當做朋友。然而當你退而求其次當朋友，對方出現感情困擾的問題，你可能還要幫對方出主意，你的心其實會很不好受。小孟老師在此提醒你，請把心思放在對的人身上。