12星座「記性」好嗎？水瓶佛系記憶、獅子能拿遺忘演技奧斯卡

圖／ingimage 分享 facebook 記憶力這種東西真的很有趣，有些人天生記憶力超強，有些人總是迷迷糊糊事情記不住，甚至有些人是選擇性遺忘，不過人生不就是各種回憶組合而成的嗎？而十二星座的人又能在哪方面發揮忘東忘西的本領呢？

牡羊座：健忘界的小精靈

牡羊座的人可以說是健忘界的小精靈，上一秒決定要做的事情，或是想好要買的東西，轉身就能忘，喝個水也能忘，走去上廁所更能全部忘光光，因為很多時候他們的想法都是心血來潮，一瞬間的渴望而已。若不是真的很重要，隨便都能忘掉。而且牡羊座擁有專心往前衝的性格，重要事情雖然會銘記在心，但細節就很容易漏掉了。

另外他們也很容易忘記其他人交代的事情，尤其是只有口頭上交代，沒有特別寫下來的事情，他等一下滑個手機就會失憶，通常會這樣是因為事情可能跟他本身無關，或是很沒興趣、認為不是很重要、等一下再去做，只要他們歸類為「放著一下也沒關係吧」就真的通通忘光光也沒關係囉！但當你罵他的時候他們就像小孩子一樣很無辜，甚至比你還驚訝驚慌，想說天啊怎麼辦！還真是拿他們沒辦法呢。

金牛座：朋友眼中的失憶開心果

金牛座的人對於錢跟吃是不會忘記的，他們可以忘記情人讓他留下多少眼淚，也可以忘記家裡各種煩惱的事情，但他們不會忘記等等吃飯要如何精挑細選菜色，因為好好的吃東西，跟品嘗到美好的食物，就是一種極上的療癒！如果對於金牛來說痛苦是一朵乾掉的玫瑰花，那吃到美食就是天降甘霖，滋潤了他們的身心靈。

而精打細算的他們錢的事情也能牢牢記住。除了上述兩點之外，他們都很容易忘記！尤其是關於朋友的八卦，或是無聊的公司是非，基本上都不會記得，特別是跟自身利益無關的事情，會胡亂拼湊記憶。明明是小明愛上阿花，下次你問他，他會記得是阿花跟老王在一起，因為太無關緊要了，他們只想把生命浪費在美好的事情上。他們雖然不會記得故事，但會很熱中參與朋友的話題，偶爾蹦出讓朋友傻眼的話，也是很歡樂呢！

雙子座：記憶界的奇人異士

雙子座的記憶是很奇幻的，他們特別容易記得你以為他根本沒在注意的事情，反而那些你很認真說的，或者認為他應該記得的，通常不容易記得。他們判斷該記憶的事情是－他覺得是很有效的資訊，其他就是一個當下聊天開心的概念，不會去記得。如果事情沒有讓他們有一種很意外，很驚奇的感受通常也不太會記得，另外雙子座的人非常容易忘記自己曾說過的話，因為對他們來說他們接收的資訊太多了，腦袋一直高速運轉，今天的想法會跟明天的想法不一樣，自己講過什麼都會忘掉，而且覺得無傷大雅。

不過雙子座的人在十二星座裡面算是記憶力不錯的，只要他有心研究的東西通常都能記得的很全面。而他們又特別容易記得一些很小很細微的東西，這點常常讓旁人覺得雙子座腦袋到底是怎麼運作的呢？

巨蟹座：遺忘界的奉獻聖人

常常當選好人好事代表的星座就是巨蟹座了，他們性格溫和，但其實他們內在情緒常常是驚滔駭浪，而這樣的性格容易讓他們有選擇性失憶症，那些會讓心情不好的，或是還沒有準備好面對跟不想知道的，他們會盡可能的選擇性遺忘！因為只要這記憶存在他們心情就會超極差，那這樣會影響到正常生活的，為了暫時處理這種情緒，他們通常會能忘就忘，當作從來沒發生過，沒聽過，可以說是內心防衛機制全開。

另外善於照顧他人的巨蟹座，有時候也會忘記照顧自己，尤其是已經結婚的巨蟹座，很容易為了家庭與小孩犧牲掉自己。建議巨蟹座的人可以養寵物當作陪伴，因為寵物會讓提醒他們自己值得被愛，這內心的平衡被療癒了，其他事情就不容易忘記了，也更能舒適的生活著。

獅子座：為了面子能獲得遺忘演技的奧斯卡金像獎

獅子座的人最討厭丟臉的感覺了，只要是任何讓他們覺得丟臉的事情，他們都會非常努力的想把他忘光光！小事情可能是不小心在公司門口滑倒跌個狗吃屎，大一點的就是說要請大家吃飯，卻沒算到自己錢不夠只好假裝失憶，這些會讓自己漏氣的事情，他們都會逼自己在最快的時間內遺忘，想把記憶刪光光，因為如果太丟臉會讓他們有種活不下去的感覺。他們甚至可以做到自己騙自己的境界，覺得太丟臉就趕快回家睡覺，先躲起來再說，躲過風頭就騙自己那只是某天睡覺時做的一場夢，因為這時候的失憶是對人生的一種勇氣啊。而對於朋友很大方的他們，也很容易在熱鬧快樂的氣氛下，忘記跟朋友之間的過結，不愉快的事情就不想要記太久，跟朋友乾個幾杯就把恩怨給遺忘，這可以說是很大的優點呢！

處女座：記憶之神，假裝忘記是為了你好

處女座的人基本上不會忘記任何事情，所有事情都在他們縝密的思考跟規劃裡面，所有事情都記得住。如果他們看起來像是真正的忘記了事情，有百分之八十都是裝傻的，會假裝忘記通常都是為了對方著想，希望不要因為自己把事情全攬下來而讓對方漸漸懶惰，或者讓他人過度利用自己，他們偶爾會裝傻裝忘記。基本上真的會忘記的都是生活上的小事，準備好要帶出門的便當，關上門就忘記順手拿了，但這些事情他們也能夠非常快速的想起來，這種類型的遺忘也只能算是記憶好的誤差值吧，根本不算是真正忘了什麼。如果你身邊的處女座很喜歡告訴你他忘記事情，那大部分時候是一種撒嬌跟依賴的表現，是一種想被照顧跟體貼的邀請，因為能幹又聰明的他們，甚至強到可以自己無性生殖繁衍後代了。

天秤座：為了朋友我會努力記住

天秤座的人記憶力就像天秤一樣，時上時下，有時候記得有時候不記得，不過關於朋友的事情他們會特別留意，譬如哪位朋友最近特別需要關心，而哪個朋友喜歡哪種東西，都會記得牢牢的。但因為他們愛聊天又交友廣闊，常常Ａ講的笑話他會記得是Ｂ講的，或者以為今天的聚會Ａ會來，其實記錯是明天。但是對於自己所立下的目標跟期望，就很容易忘記要督促自己。

通常他們會很喜歡細心，又很有執行力的另一伴，因為他們常常忘記逼自己去做很多事情，這時候如果有個人會從旁提醒他們，又能貼心的幫他們把很繁瑣的事情記下，他們會感到很有安全感與自在。另外，某種程度上天秤座的人很怕麻煩，他們會希望把事情簡單處理，若這件事情真的特別煩躁，他們就很容易忘記細節，而不小心出了小錯誤。

天蠍座：像鱉一樣，打雷的時候就會放（忘）掉了

天蠍座的人有時候為了排解誤會，會故意製造酒局來演出一場，所有仇恨與江山他都已經忘懷，但其實他們根本牢牢地記著，除非是他決定要忘記的，不然不容易忘，若是根本不記得的事情，那是天蠍座的人根本從來就不放在眼裡，不上他的心。基本上不在行的事他們都不想記得。而對於情人交代的事情就記的特別牢，但是對於長輩交代他的事情能忘盡量忘，因為通常他們面對家庭是很任性很自在的，會因為家人的愛與包容，而任意妄為。

另外如果是玩咖型的天蠍座，他們特別喜歡忘記自己在感情上對他人使壞，通常他們會給自己一個合理的理由，明明是自己先劈腿了，但會告訴自己「我也被傷害過啊」或是「不能怪我啊這是我太有魅力，對方自願的」給自己找幾個理由是為了忘掉那罪惡感。

射手座：搗蛋鬼：記憶是什麼？能吃嗎？

「咦，這件事情應該沒講過吧？不是我忘記吧？哈哈哈」這麼調皮搗蛋的忘記，非射手座莫屬了。射手座的人天生不喜歡記太多事，只要當下沒立刻去處理，通常都很容易忘，又或是同時有兩件事情得選擇，譬如先去買晚餐還是先去曬衣服，選擇了一個另一個就拋到腦後，發現的時候可能衣服已經臭掉了。

他們天生玩心很重，不覺得這件事情就算忘記了又有什麼了不起的，有這麼嚴重嗎？這樣的態度常常讓旁邊的人氣得牙癢癢，但他們可愛又討喜的樣子又讓別人無法真正生氣起來，不過有的射手座非常賊，會利用自己常常忘記東西的本事，故意忘記一些大事，演得跟真的一樣，讓別人以為他只是「正常發揮」而已，只能說平常太容易忘記，真正要演戲的時候還真讓人看不出來啊！

摩羯座：為了成功忘記自己人在凡間

只要是為了成功，或者是任何可以邁向成功的事情，再怎樣微乎其微的小事摩羯座都不會忘記，但因為他們的人生有非常高的比重都放在事業上，所以常常為了成就大業而忘記其他瑣事，這個瑣事是包括家人、情人、朋友和一切生活上的事。譬如說他們很容易因為要加班而忘記自己早就跟朋友約好吃晚餐，或者是明明答應了要幫女友慶生，卻因為有個重要的會議要開而選擇性失憶自己有女友這件事。

而他們雖然非常重視家人，卻很容易在追求人生目標的時候忘記花時間陪伴家人，關心家人的想法或感受，非常誇張。他們最大的問題就是忘記人生除了賺錢跟成功之外有更重要的事情，而他們放假休息時，通常會回到像孩子的狀態，偶爾還會像生活白癡一般，只能說你們周圍的人真的很包容你呀。

水瓶座：佛系記憶，有緣就會記得

不要問他們會記得什麼，這樣會讓他們覺得壓力很大很束縛，他們認為自己有把該記得全部記得了，人生就是要開開心心，隨時都需要像在玩遊戲，聽起來很累的事情就都忘記吧，不要這麼緊張。因為他們其實是最容易記得很深刻的人，尤其是痛苦的悲傷的事情，這些都會深深烙印在水瓶座的心底，而為了保持對這世界正面的態度，他們選擇用開心單純的狀態來面對，而且如果這件事情真的很重要，一定會有人跳出來提醒他們呀！他們會用這樣的思考來過人生，所以如果不記得了，那肯定就不是真的這麼重要吧，就這樣成為佛系記憶哲學家。而他們不會忘記的大概就是家人跟小孩的需求，或著要去救災跟做公益活動。其他的人事物就要看緣份了，有緣，就會記得喔。

雙魚座：愛神降臨的遺忘

雙魚座的人通常在職場上都表現得很精明幹練，但他們只要一進入愛情裡，就很容易暈頭轉向雙眼昏花，他們特別容易忘記朋友給她的好言相勸，忘記在愛情裡面不要過度的奉獻，有時候甚至會忘記情人真正的需要，一心一意的只想要百分之百的把自己奉獻出去，把奉獻當成愛情真理，但當他們在感情裡受傷時，他們會記得好痛好難過，卻不會記得下次眼睛要擦亮點，依然會愛上一些很瞎或很花心的角色，尤其經典的是上一秒說要好好療傷，下一秒有新對象出現就會衝去迎接新的愛情，根本就是愛神降臨賜與雙魚忘情水，讓他們瞬間忘記上一段的教訓，立刻出發新感情。

除此之外雙魚座的人本性浪漫，會為了各種可以讓心情好的東西花錢，當他們情緒性消費時，帳單數字到底多少可以忘記一輩子。