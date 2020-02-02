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殺破狼周運勢／白羊財庫豐收 摩羯尋求新工作順利

2020-02-02 00:00聯合新聞網 殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／ingimage
殺破狼星座運勢。 圖／ingimage
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殺破狼2020年2月3日～2月9日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，木星、土星、冥王星齊聚志業宮位，同時與海王星、金星有良好連結，心中對於工作的走向有十足把握，運籌帷幄，可在適當的時候出手做決策，不需要操之過急。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與水星有良好連結，工作加給與額外的獎金入帳，財庫豐收，由於手頭較為寬裕，趁著有錢時，會想購買昂貴的物品，很快又把剛賺到的錢花光。

感情運方面，金星進入命宮，桃花盛開，有許多人對你表示好感，或是會被意想不到的對象告白，但由於金星尚未脫離火星的影響，有些追求者品質不佳，都是些爛桃花。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到金星影響，在外地旅遊需當心因為一些突發事件，使得你滯留當地，臨時無法找到適合的旅店，會夜宿比較不舒適的場所，精神感到緊繃。

學業運方面，在學業宮位的火星受到金星影響，一時的粗枝大葉，使得你重要的報告在一瞬間被刪除，好幾天的心血付之一炬，必須在短時間內熬夜把作業趕出來，請養成多備份文件的習慣。

金牛座：

整體運勢：

遠行運方面，木星、土星、冥王星齊聚遠行宮位，同時與海王星、金星有良好連結，許多金牛座這段時間常需要到外地出差、工作、考試、參加研討會議，或是有到海外交換學生、留學的計畫，在海外會結識許多重要的人物或貴人。

工作運方面，太陽持續在志業宮位行進，在職場表現受人矚目，許多人必須仰賴你，整個單位才能順利運作，一旦需要休假，或是暫時離開工作崗位，會不斷接收到同事或是上司詢問公事的訊息，鋒芒畢露也是一種煩惱。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的火星持續受到金星影響，對有好感的人，肢體方面的接觸要謹慎，容易造成誤解，甚至引發糾紛，此時很容易被當成恐怖情人或色狼，行為舉止最好保守一些。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到財務宮位的火星影響，接連收到許多紅色炸彈，或是同學會的邀約，每出席一次社交場合，就是一大筆花費，荷包會因為打點人情義理，失血許多。

雙子座：

整體運勢：

遠行運佳，太陽持續在遠行宮位行進，此時出遠門旅行會是十分清爽的時期，各個觀光景點的人潮不會太擁擠，旅遊品質比較舒適，在外地可順便辦妥許多事情。

金錢運佳，木星、土星、冥王星齊聚財務宮位，同時與海王星、金星有良好連結，有投資習慣的雙子座，在短期內會有豐厚的收益，在相對高點獲利了結。沒有投資習慣的雙子座，會需要處理許多家族的資產，你會是最大受益者。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的火星影響，在職場上長期被上司與同事扯後腿，每天都有收拾不完的爛攤子。在創業階段的雙子座，會受到許多競爭對手攻擊，感覺腹背受敵，對目前的工作領域沒有安全感。

感情運方面，在感情宮位的火星受到志業宮位的海王星影響，因為工作忙碌，忘記重要的約會，或是有關兩人的紀念日，使得對方非常不高興，發生嚴重的爭執。

巨蟹座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽持續在財務宮位行進，投資運佳，短線會有不錯的收益，此時須見好就收，可在相對高點獲利了結。沒有投資習慣的巨蟹座，會因為工作表現，獲得一筆額外的獎勵。

感情運方面，木星、土星、冥王星齊聚感情宮位，與海王星、金星有良好連結。彼此各自在自己的家庭過年，小別勝新婚。兩人再度共處時，會覺得這樣的距離與關係很愉快，不會有被誰束縛的感覺。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星持續受到在遠行宮位的海王星與金星影響，會需要到外地出差一趟，待遇雖然很好，不過，由於要去較為落後的地區，對於這個任務充滿排斥感。

健康運方面，火星持續影響健康宮位，太陽也同時在疾厄宮位肆虐，此時會是體力消耗迅速的時期，容易感覺疲累。當心血光之災，發生意外傷害，被預期外的疾病侵襲機率較高，同時注意心血管方面的疾病。

獅子座：

整體運勢：

工作運佳，木星、土星、冥王星齊聚工作宮位，與海王星、金星有良好連結。除了正職之外，會授命承接特別的業務，也因此獲得更多的加給，不為人知的專長格外受人矚目。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，此時會有一個出差的機會，差旅待遇非常優渥，食宿與交通都非常高級。在外會有許多可以遊覽當地的機會，甚至會發生豔遇。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在慾望宮位的海王星影響，與另一半的性生活不太協調，使得某一方肉體出軌尋求滿足。某些獅子座要當心因為好奇或是好色，惹上爛桃花，當心因此身敗名裂。

健康運方面，水星、金星、海王星本週齊聚疾厄宮位，當心感染流行性疾病，引發呼吸系統、喉嚨方面的毛病，精神狀況較不理想，容易過度焦慮、亢奮、或是神智恍惚。

處女座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入財務宮位，偏財運佳，不妨在週末時對一下統一發票，中獎率頗高。此時出門購物會因為紅利優惠，獲得划算的折扣，買到物超所值的東西。

工作運方面，太陽持續在工作宮位行進，在職場的表現出色，有許多重要的事務都指定你來執行。此時握有許多資源分配的權利，許多人都需要仰仗你。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的金星、海王星受到火星影響，與另一半的家人相處不睦，對於這段關係感到悲觀，由於很珍惜這段緣份，使你一直吞忍著許多委屈，也不願意放棄對方。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到海王星、金星影響，家庭氣氛不太理想，會有一些紛爭，讓你心煩。或是家人的身體狀況或人身安全令你擔心。同時要特別注意電器、爐火的使用，以及門戶安全，當心宵小闖空門。

天秤座：

整體運勢：

感情運佳，金星進入感情宮位，會被喜歡的人告白，情感關係明朗化，雙方有情人終成眷屬。單身的天秤座，坦率地表達自己的喜愛，將會獲得關鍵性的進展，至少對方願意跟你交流。

金錢運佳，在財務宮位的天王星與水星有良好連結，會接到許多臨時性的案件多賺些外快，業者付費十分大方，很快就能拿到酬勞。有投資習慣的天秤座，短線會有大筆的獲利，請見好就收。

本週須注意的部分：

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具在此時嚴重故障，需要維修，開車上路當心交通糾紛，被開罰單的機率較高，此時要特別注意交通安全，從外地返回工作崗位，則要當心滯留在某個區域，動彈不得。

健康運方面，金星、海王星、水星齊聚健康宮位，當心流行性病毒感染，造成呼吸系統、喉嚨發炎，天王星落在疾厄宮位，免疫系統較差，內分泌失調，除了注意作息正常外，外出請記得戴口罩，避免被傳染疾病。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入工作宮位，許多事情都在籌備階段，工作量也略顯輕鬆，需注意金星受到溝通宮位的火星影響，即便沒事可做，也要找些資料整理一下，免得被職場的三姑六婆說閒話。

學習運方面，木星、土星、冥王星齊聚學習宮位，與海王星、金星有良好連結。在學習領域會遇到優秀的指導老師，過去無法理解的科目終於能融會貫通，甚至在學習領域遇到讓你怦然心動的學伴。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，受到海王星與金星影響，在年節期間有些消費貴得不合理，當下刷卡十分瀟灑，拿到帳單後會非常後悔，有些錢花得很浪費，恢復正常生活後，會擠壓到生活開銷。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到火星影響，喜歡的人心意捉摸不定，承諾在此時跳票，為對方付出的心血，除了金錢上的損失，內心也會覺得很受傷。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的天王星與水星有良好連結，在各種天時地利人和的幫助下，許多事務的進行都非常有效率，很快就能完成既定的目標。太陽持續在面試宮位行進，面試新工作與簽定合約會很快塵埃落定。

金錢運方面，木星、土星、冥王星齊聚金錢宮位，即便不善理財的射手座，家人也會為你默默地理財，存了一筆為數不少的積蓄，在需要週轉的時候，這筆錢成為重要的資金。

感情運方面，金星進入戀愛宮位，會有令你怦然心動的天菜出現，使你陷入狂喜迷亂的戀愛狀態。某些射手座會被意想不到的對象表示好感，甚至告白，桃花盛開中。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星持續在命宮行進，每天都覺得很累，找不到時間可以好好休息，當心血光之災，容易發生意外傷害。火氣較為旺盛，會有嘴破、便秘、長痘痘的現象，內分泌失調，需注意維持作息穩定與正常。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到火星影響，居住環境較為混亂，常被鄰居的噪音干擾，無法好好休息。某些射手座會在這段時間需要緊急搬家或離家，卻遲遲找不到適合的落腳處。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽持續在金錢宮位行進，農曆年之後，積蓄不減反增，手中有餘裕的金錢可以規劃，不論是計劃做較昂貴的消費，或是要投資理財，資金都非常充足。

面試運方面，本週金星持續停留在面試宮位，尋求新工作順利，很快就能錄取理想的單位。沒有轉換工作打算的摩羯座，開春就會簽到一份重要的合約，未來好一陣子的工作會比較篤定。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與水星有良好連結，一旦打開了話匣子，會發現某個人與你有許多共同點，彷彿心靈相通，兩人的關係會進展很快，甚至在當下就能確認彼此的心意。

本週須注意的部分：

健康運方面，木星、土星、冥王星齊聚命宮，同時火星在精神宮位持續影響，感覺睡眠不足，體力消耗過度，十分疲累，當心長期累積下來的壓力，造成情緒障礙，容易以吃東西發洩負面能量，有發福的傾向。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與金星受到火星影響，原本興致高昂出門旅遊，會因為部分區域交通封鎖，造成嚴重的舟車勞頓，能遊覽的時間都浪費在通勤上了，感覺很不值。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運方面，水星、金星、海王星齊聚在金錢宮位，拿到了壓歲錢，買了很潮的3C用品，許多功能都在測試階段，充滿了驚喜，對新產品滿意得不得了。

工作運方面，太陽持續在命宮行進，在職場上是十分重要的中流砥柱，一刻都不能鬆懈，如果需要請休假，會被上司與同事奪命連環扣，有許多事情的決策非你不可。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金星與海王星影響，會有許多朋友需要你幫忙一些吃力不討好的事情，感覺自己很像工具人，有事鍾無艷，無事夏迎春。

感情運方面，木星、土星、冥王星齊聚精神宮位，心中的悸動，只能藏在心中，眼前所喜歡的人，或許已經離開你，亦或是在身份上並不屬於你，不論再怎麼喜愛，都不能流露出來。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運方面，金星週末進入金錢宮位，會狠下心砸錢在某個非常昂貴的消費上，忙碌過後，可好好的慰勞自己。這段時間比較捨得吃較為昂貴的餐廳，生活需要一些小確幸。

感情運方面，本週金星持續停留在命宮，與人際關係宮位的土星、冥王星有良好連結，許多親戚朋友熱心幫你介紹新對象，即便不是你的菜，也會保持聯絡，會發現某些人雖然其貌不揚，但個性還蠻不錯的。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，從去年一直就處於忙碌狀態，連過年都不得閒，沒有屬於自己的時間，很想放空休息，卻成了一種奢侈的願望，被工作捆綁，身不由己。

健康運方面，本週金星、水星、海王星齊聚命宮，會是免疫系統較差的時期，一不注意，就被週遭的人傳染感冒，出門在外，請戴著口罩、勤洗手，避免病毒侵襲。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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