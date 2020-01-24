2月生命靈數運勢分析：堅持照亮那些黑暗的創痛

圖／Stocksnap 分享 facebook 引用四數的指引做為二月的開端：）

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堅持照亮那些黑暗的創痛，

看見並治癒，從不為別的，

只為今後我們終於能懂得，

不再在明天的自己身上劃滿傷口。

★生命靈數1

整體運勢：擺脫低迷，局勢回穩，在壓力趨緩的二月份，一號人在這段時間利於整理思緒，身心狀態較之前穩定的這個週期，能夠構思出許多實際可用、有效率的計畫；

如果你已經持續了很長一段時間的經濟低迷，也可望在這段時間慢慢扳正，利用理財計畫、善用投資工具，只要有心想脫開不良的財務模式，認真的面對，都能找到辦法；

在家庭運勢上也是不錯的，無論是需要精神上的，或是財務上的支持，不妨先把面子的問題放下，長輩、伴侶都會是協助你恢復平衡的幫手。

工作／學習狀況：在專業上，能夠受到長官或是出資者的支持及青睞，只要你可以勇於提出意見，或是主動去當那個承擔任務、整理方向的人，後續的發展都很看好，

但一號人在這段時間的心情卻一直是左搖右擺，拿不定主意，對於承擔重任有許多的預設立場，那些恐懼很可能讓你錯失機會，一直擔心對於事情並無幫助，發現自己焦慮時，不如用實質的行動來破除，一旦你願意出聲、勇於接手，動力便會慢慢恢復、對於無法成功的焦慮感也會快速消除，這段時期需要承擔的任務可能看似難以跨越，但實際上處理起來卻沒那麼難，並且會帶來比預期中更多的好處，請一號人務必抓緊時機，為自己奮力一搏吧！

愛情：如果是有計畫、 目標本來就很明確的單身者，在本週期很容易因為你完全知道自己要什麼，能夠很快的篩選出一些可以深交的對象，確定擇偶目標，那就別推開聚會，多參加自然就有利感情生活的開展；

沒有計畫、或條件很模糊的你，當然是得先把這些東西都一一想好、然後再拓展社交生活，這樣才不會白費力氣，在機會較其他月份多的這個月，做出努力的投報率高於日常，若期待脫單，就別錯失良機。

有伴侶者在感情生活中，與另一半相處愉快，但脾氣好像有點難以控制，說話尖銳可能會傷害對方而不自知，這些傷害或許不會在第一時間讓雙方感情生變，但也不宜累積，比起自行消化情緒，不如把你正在煩惱、憂愁的事明確的告知伴侶，讓對方可以適時給出安慰跟陪伴，慎選應對方式，同樣的情緒問題，不同處理方式，能夠造就出截然不同的發展。

訊息指引：Element Of Earth＋Maiden Of Swords

清晰的視野總能帶你去各地，

無論是任何願望，或是心心念念的某個目的地。

★生命靈數2

整體運勢：大環境險峻，霧裡看花的二月，二號人得收起易感那一面，拿出所有的理性，方能從容以對。

先是雜訊多，真假混雜的訊息，如果你沒有好好的先停下來想一想，只照本能就反應的話，恐怕得消耗不少的眼淚、經歷不少的焦慮；

停、看、聽，是這段時間的最佳指南，別急著做出反應，這個月的事件都是一層包著一層，在尚未最終定案之前，都有易生變的特質，即便是已定的事，都仍有可能再度生變，這個特質是危機也是轉機，如果二號人可以保持靈活，並且找好幫你穩住心情、協助判斷的隊友，那麼即便落入頹勢，奮力一躍仍有翻轉的機會，只要可以不讓自己耽溺在單一情緒中太久，混亂或不明的狀況，也能是創造新局的契機。

工作／學習狀況：在專業上易受他人欺瞞而產生虧損，自營者、管理帳目、合約簽訂，所有跟利益有關的談判，都要比平日更加倍小心，也要注意保密，金額越高、牽涉利益越多的事，越少人知道越好；

一般事務工作者也要慎防詐騙，守好口風，並且保持警覺，關於接下來的發展，事務的方向，都不宜向無關者提起太多，即便不經帳務或許不會直接造成實質損害，但卻可能因為這些誤傳，讓原本良好的人際、合作關係生變，行事低調會更好，對於看起來太好的、夢幻式的良機，也千萬不要一腳踏進去，守成比開創可為，不要妄動犯錯，就是本週期的最佳發展了。

愛情：因為環境及消息混亂，對單身者來說，當然不宜開展新的關係，別有用心的爛桃花，機率遠高於平日，即便是原本就認識的關係要再深入，在這段時間的腳步都得放緩一些，小心駛得萬年船，為了避免誤入某些關係後，得被困住一段時間才能重新開始，或是帶來某些負評，這時候能保持單身也是種幸福，先照顧好自己、過好生活比開始新戀情更重要。

有伴侶者在關係中，跟另一半的意見難以產生共識，伴侶可能因為你平常給的錯誤訊息，認為自己的情緒或要求可以無限上綱，如果二號人仍選擇自己默默消化，則可能讓這些不合理的要求擴大、沒完沒了；

所以無論是情緒或是實際的生活瑣事，務必先確認好自己是否真的願意、感到舒適，或只是因為習慣、過去都這樣，所以反射性的配合，若是後者，比起配合，現在的你更需要的，是跟對方取得相處的平衡，避免在關係中供需失衡、被情緒勒索的狀況擴大。

訊息指引：Lavender＋Nine Of Cups

輕鬆看待，看待無論是順或逆的處境，

當你能夠穩住心，迷霧終能散去，

清晰向來始於相信。

★生命靈數3

整體運勢：小心口舌是非，因為心情不佳導致思緒混亂，容易一不小心就脫口說出不得體的話，成為他人攻擊的對象，感到情緒低落時，比起深入人群，更需要幫自己留出一個人獨處的空間，

付出與收入有絕對正相關的本週期，無法期待意外之財，原本該有的錢能夠穩定入袋就是最佳狀況，也得時時提醒自己顧好荷包，避免情緒消費導致財務狀況失衡，在金錢跟談話內容、與他人的距離，都得小心節制的二月份，少做少錯，多為自己爭取時間，不在當下下決定，是最安全的應對之道。

工作／學習狀況：低迷的情緒將為三號人在職場、學習場合的人際關係，帶來不少困擾，而人際不佳則很有機會間接的影響到職場表現。

從情緒影響人際、再由人際造成情緒更大負擔的迴圈，這些心煩意亂會讓你跟他人產生不必要的衝突，睡飽一點，可以有助防止負面的連鎖效應擴大；

專業上只求能做好份內的事，不出錯，就是最大的功勞，至於其他力求突破、發展的事，就留給後面的時間吧！

邏輯思辨能力降低，混亂的本週期，慎防文字及言語上的疏漏，記性不佳，所以如果可以選擇，多一點動手做的、少一點用腦想的，會有利於降低出錯率。

愛情：單身者面對混亂環境，更需要先穩定好自身狀態，在此刻急著擺脫單身、找尋對象，都是負擔太重的事，雖然環境變動多，跟他人的接觸機會也不少，不過卻缺乏良性的互動，如果真想為自己多做一點努力，那麼基本形象的建設是你目前可以做的，維持好親和、情緒平穩的形象，對於你後續在特定的交際圈，才是最務實的加分動作。

有伴侶者在關係中易產生爭吵，伴侶提出的責怪或情緒，比起快速反應，這段時間還請你在言語上，可以遲頓一點，慢一點、少講一點、多聽一點，會比快速想止血、解釋什麼，都來得更好；

伴侶情緒來得快去得也快，慢點反應可以省點不必要的力氣，爭吵的事多是小事，如果真想緩和關係中的緊張，比起說明、不如把愛付諸在實際的行動、照顧之中會更好。

訊息指引：Element Of Fire＋Ace Of Cups

狂熱的熱情，恐懼失控的心，

愛只生於寧靜中的平靜，

真實明辨方能安睡，在夜裡。

★生命靈數4

整體運勢：得付出許多時間，去收拾舊有局勢退去後殘局的本週期，所幸四號人在前些日子的各種衝擊下，多數人已經不同於以往，變得更懂得柔軟、調節，所以即便要收好的混亂，為數不少，但心情仍能穩定和緩；

在二月份，有更多之前被隱蔽的事實，有機會陸續見光，只要四號人能提前做好取捨，應對得宜不是問題。

新事務部份，新舊選項仍在整合中，訊息紛雜，難以在當下就確立好出發的方向，多數生活的焦點，還是會在整理上，視整理的進度來決定迎來新局的時間，所以越能靈活快速跟上腳步的，就能越早嗅到春天的氣息。

工作／學習狀況：在專業上，會遇到一些技術上的障礙，讓你不得不開始思考學習新的技能，幸運的是，目標、方向都很明確，一旦確認好、付諸實行，就能夠很快的上手；

在拓展技能的這段時間，雖然比較無實質的產出，多數時間跟精力都放在耕耘上，但若能專心一意，不要又想丟出成績、還要快速學習，做出取捨，就可以縮短學習時間、提高效率，即便短期內工作本身進度看似落後，但只是先後排序的問題，只要分配得宜，後續追平、甚至超出原本預期進度的機率就相當高。

愛情：單身者在這段時間，可以多方接觸新的朋友，這段時間往來的對象，多數是可以交換興趣、資訊的朋友，至於想從這裡發展成更進一步關係，機率不高，即便關係一開始發展得快速，也很可能得又退回原處，所以有節制、有控制進度的方式，更能讓你在過程中，慢慢確認好關係後續發展的深度，就不會有錯誤期待，空歡喜一場。

有伴侶者，得在關係中，當那個努力付出，安定對方搖擺不定心情的人，所以務必讓自己多一點同理心跟耐性，面對另一半的忽冷忽熱、隨時丟出的考題，只得讓自己努力跟上，並且展現恒常、穩定、一心一意的特質，做出讓對方具體有感的行動；

伴侶搖擺的嚴重程度，則依四號人之前的表現而定，但無論強弱，對四號人來說並不簡單，都是得付出高度專注力才能做好的事，補救工程務必盡力，才能讓雙方感情恢復應有的和諧平靜。

訊息指引：Cypress＋Knight Of Wands

堅持照亮那些黑暗的創痛，

看見並治癒，從不為別的，

只為今後我們終於能懂得，不再在明天的自己身上劃滿傷口。

★生命靈數5

整體運勢：二月致力於環境的大清洗，在多數惱人事件與人物逐一退去的此刻，難免伴隨一些口舌爭執發生，與某些小團體的不合、拆伙更是一種日常，原本覺得難以取捨的抉擇，也終於能夠看清其本質，快速做出決斷，整個月份痛快而清爽；

五號人對於這樣的汰舊更新，可以抱持更樂觀的態度，順著情勢走，時間將為你換上比原先更舒適的人際圈，整個月份變動快速，多點空白的時間，在轉換的過程中可以有效降低煩躁感。

工作／學習狀況：在專業上，適合獨立作業，對於需要大量團隊合作的五號人來說，這不是段容易的時間，團體內意見紛雜難以整合，多數舊的做法已不適用，組織結構跟做法都會受到挑戰，五號人的工作若非獨立作業，那麼你就得是那個提出建言、獻技的人，默不作聲在這段時間只會讓你虛耗光陰，很可能煩躁延宕了半天，到最後還是由看不下去的你來收拾場面，與其等待，不如先行動，可以節省不少空轉的時間；

對於獨立工作或較不需要與人協調的工作者而言，則是更換合作對象或窗口的好時機，那些提不出更好條件的、嫌貨又不買貨的，就放他們自由吧！一方面是強求不得，另一方面，只要能放手，就會有更多空間經營更有意願、品質更高的合作對象或買家。

愛情：單身者的身邊，依然沒有出現好對象，但不代表你需要隔絕自己，這反而是互動練兵的好時機，抱持著生態觀察的心情去看待，可以為你的生活帶來不少樂趣，主要是這段時間出現的角色，都有自作聰明的傾向，誇張、戲劇化的互動方式，不是經常能看到的，比起真的談到戀愛，這樣新關係的發展更適合當成一種遊戲來進行，雖不能變成真的戀情，不過也能多少填滿生活的空缺，是不錯的娛樂。

有伴侶者慎防第三者介入，不單只是提防伴侶，更要提醒自己，因為你遇到新對象、有發展新關係的機會，並不低於另一半，對於這段時間才突然開始密切往來的對象，保持距離以策安全，對方可能帶有其他目的接近，並且很可能也不是認真的，比起發展戀情，目的應該在探測、八卦、或是因為眼紅、自身心態問題，更傾向隨機找對象破壞戀情，請務必守好底線，對伴侶誠實為上；

伴侶雖然也有發生類似事件的傾向，但不嚴重，只要能跟伴侶保持良好誠實的溝通模式，對雙方感情就不會產生太大的干擾。

訊息指引：Patchouli＋Ten Of Pentacles

生活是紮實且實地的經歷，付出的分毫都將換得收獲，

沒有一樣會白費，無論是所有有用或看似無用的經過。

★生命靈數6

整體運勢：回歸現實，比起遠大的願景，更該掌握眼前實際面，切忌把夢做得太大，在大環境險峻的本週期，多數事件發展的方向難以被準確預期，不宜做太長遠、太大的規畫；

計畫本身雖無不可，但你卻很可能因為把夢畫遠而忘了腳踏實地，期待越高，盲點越多，務實且細微的累積，是這段時間更該專注的目標。

等待的訊息、答案有被延遲揭曉的傾向，不宜躁動，這段時間在與人的溝通上，也較平常容易受到挑戰，放下既有成見，多以傾聽取代爭辯，方能在人際關係上維持好和諧的互動模式。

工作／學習狀況：對細節難以專注，腦袋不太活絡的這段時間，容易遇到他人質疑、挑戰你的觀點，是比較辛苦的時期，上司主管、業主的脾氣不佳，無理取鬧，都很可能讓壓力滿載，雖然爭吵難以避免，但比起當下就回應或解決問題，緩一點、遲一點再出答案，是比較能夠降低衝突程度的做法，慢慢來比較快；

紛亂跟膠著的工作進度，要到月底才會出現援兵，或是看到具體能夠解決的方案，上旬跟中旬多在空轉，多數跟環境脫不了關係，請六號人別急著先把自己的自信分數扣光，等到整個月過完，就會明白問題其實並非全都在你，別把自己逼得太急。

在學習上也要多點耐心，需要花費比平常加倍的時間，才能掌握要領，勿多頭進行，二月份的你需要比平常更專心一意。

愛情：單身者要穩住立場，端住姿態，別被他人一面之詞給欺騙。雖有開展新關係的機會，卻不利發展，背後可能藏著其他動機、或是對方只展現出美好的一面，將多數的負面藏在你看不見的地方，

這時候你的自我價值就相當重要了，但因這段時間各方的壓力，讓你不容易把焦點放在自己較有價值的面向，所以得比平日多一點自我提示，才能不踏入讓你自我價值繼續扣分的關係之中，感情生活無事比有事好，平靜是最難得的幸福。

有伴侶者在關係裡，與伴侶雙方都容易有說出善意謊言的傾向，為了暫時不想起衝突、暫時不想面對或處理問題，情緒越藏越多，會讓兩人都開始懷疑起這段感情存在的必要性；

溝通、說真話的動力較平日更低的二月份，別放任問題累積，當下就說出自己哪邊覺得不妥，會是防止感情劣化的良方，只要丟出的是真實的表達（不帶著預設立場、或試圖用迂迴的言語控制對方反應）都能夠為感情帶來較正向的發展，隱藏情緒跟真實感受，或許可得到一時的安寧，但對感情根基一定不利，請多小心。

訊息指引：Element Of Water＋Six Of Swords

擁有從不始於流動如水的變動，消極如風的夢，

穩固安定之前，我們得先能一一品嚐，

懂得靈活的流動，明白來來去去之間的掌握，便是一種擁有。

★生命靈數7

整體運勢：大環境對於七號人相對友善的二月份，是可以好好整頓身心，修復內在破損情緒、過往傷痛的時期。

財務穩定、收支平衡，能夠得到多數人的認可，整體運勢被他人羨慕，就算有些小風暴、被別人說些閒話，但整體來說無損於外在的好運，一切都好，如果七號人能把擔心的、跟實際可能發生的事，好好的區隔開來看，專心的看好自己所擁有的，適時對不必要的言論關上耳朵，就能讓這份美好更踏實，不輕易被他人的閒言閒語扣分。

工作／學習狀況：在專業上能力被看見、往上爬的機率增加，如果七號人願意以主動取代被動，那麼在工作上將會有很多可為的空間，升遷、加薪運強的此刻，別吝嗇對主管、業主推薦自己，端出實質的成果展現，即便當下沒有釋出機會，也可以主動做個報備，這樣的動作，或許會讓你怯步、或是害怕引來他人異樣眼光、言論，但卻是能夠讓你的努力快速被看見、認可的好方法，如果想在工作上更上一層樓，趁勢而為，勇敢抵擋他人的評論，是目前的你最需要做的。

在學習上也能比平日更加輕鬆，思慮清晰、邏輯能力增加的本週期，如果想要短期內習得技能，或是併線發展多種專長，都能比平常更有收獲。

愛情：單身者在團體中，會因為服務、溫暖跟親和的特質，成功吸引眾人的目光，遇到好對象的機會大增，就怕你動作太慢、退得太後面，考慮太多，會錯過發展的良機，只要在日常生活的團體中，多展現上述特質，就能夠提高能見度，讓別人看見你的優點，主動接近，對七號人來說是相當好的機會，在工作或學習、參加聚會時，別忘了多打扮點，可以讓你更有自信，更吸引人。

有伴侶者能夠在關係中，因受到另一半的照顧、保護，感到價值提升、安全，但對心思細膩的七號人來說，總有些地方是糾結，覺得難以開口、自己想像中不會被對方理解的部份，如果你有這類的隱憂，那麼可以趁這段關係穩定的時期，試著跟伴侶聊聊，對方通常能給出超乎你預期之外的理解，雖然你對 這樣的作法，可能有許多疑慮，不過消除疑慮最好的方法莫過於行動，如果你珍視眼前的對象，想長久發展，在這段時間開始練習，會是不錯的時間點。

訊息指引：Eucalyptus＋Maiden Of Pentacles

就怕遲疑讓你閉口，別忘掉所求的從不落空，

一切的實現將如你的深切渴求，

所有擁有，始於你終於願意正視自己的欲求。

★生命靈數8

整體運勢：注意一直以來自欺的問題，會在這個週期被迫正視並處理，外在環境動盪加劇，情緒不穩導致的思慮受阻，如果八號人沒有順著局勢去面對那些過往不想看的（自欺不一定是指整個事件的忽略或竄改事實，同時更是指「只看局部，忽略比較麻煩部份」的行為）

若堅持舊有的做法，那麼將為眼前生活帶來更混亂的發展，二月份一樣面臨選擇的問題，建議八號人們即便再不想，都還是要把同一件事情中，所有對你而言較輕鬆、跟沉重的面向，公平的拿到眼前一一檢視，做出明確的決定；

搖擺、只看想看的，都會讓本週期的不適感提高，之後還是得處理那些不想處理的，當機立斷，長痛不如短痛，才是通往安穩的道路。

工作／學習狀況：在專業上，必須切掉某些小確幸，以前覺得「這樣就勉強能過好日子」的做法，將在這段時間開始失衡，譬如說以前本來被要求到80分，但做到60分就能過關的，現在得真的把80分做好做滿，才能得到相應的薪資或獎賞了，被看見、認同、能過關的標準，對你而言都突然回到正常值，如果你習慣打混過日子，那現在顯然是完全行不通了，即便是本來守本份的八號人，也都要有「標準突然被提高」的心理準備；

人際上的「忠誠度」，也會在這段時間被密集的檢驗，對組織的、在上位者的，你得有明確的立場，不能站在中間或繼續享有模糊地帶的紅利，選擇、並且選對邊展現誠意，才能維持在職場的重要性。

學習上也不能用輕鬆的態度過關，以前的小聰明、偷懶的方式不再管用，對應上本年度的星象，這將是長期要面對的問題，早點回到軌道紮實的做好該做的、理解好該理解的，基礎補強，才看得見遠景。

愛情：單身者若想吸引到新對象的目光，可不能採溫良恭儉讓的姿態，熱情、勇敢、愛現，是這段時間的策略，如果你讓自己太平凡，那麼勢必無法在這混亂的局勢裡殺出一條血路，先練好上述的特質，才能讓你突破單身的現況，只怕太一般，不怕太奇特，開創新局跟告白都適用，丟掉老梗跟侷限的想像，厚臉皮是你告別單身最好的戰友。

有伴侶者在關係中，易遭另一半追討，這些追討來自過往的失衡，無論你自認做了多少，建議都先從伴侶的角度出發，去認真檢視，你的付出對於對方是否真的實用，或只是你一廂情願的好，對方只是配合接受呢？

如果你在上述的問句中，已經發現自己的問題，那麼在對方尚未發動攻擊之前，先投降認錯，做好補救工程吧！

伴侶需要的是你認真的看到他的需求，做好做滿卻不是對方要的 ，這些利息將在本週期被一一追回，不用太多，只要方向正確就好，只要願意修正，都來得及免除爭執的疲勞。

訊息指引：Element Of Air＋Two Of Swords

那省略不看的，不是他人的耳語，是恐懼，

恐懼的那些只是要你別試圖脫離，全盤的聽見看見，才離跨越更近。

★生命靈數9

整體運勢：身心狀況回穩，幸運之神再度站回九號人身邊的本週期，雖然人際上仍需面對許多不理性、混亂的言論，不過因心情回穩，你的抵抗力也回到正常值，多數的雜音，都擋得住、不會造成生活失序或價值觀混淆，身旁人對你的評價也多屬正面；

獲得美名的機率高於平日的二月，可以有不少進帳機會，除了財務上短期內有進展之外，同時也會獲得長期規畫的靈感跟機運，往夢想生活的腳步，速度被2020的流運加持，速度加快，長久耕耘的都將在今年豐收。

工作／學習狀況：在專業上，趁勢而起，專業能力受到囑目的機運大增，如果你是長久耕耘的，那麼這段時間可以漸漸的擺脫一直以來固執、神經質、挑剔的罵名，大家終於能看懂，你那些堅持的到底是為了什麼，而不再只著眼在你為難自己，同時也不小心總是為難到別人的那一面，在他人評價上終於獲得平反；

雖然一切往好處發展，但真正一躍而上的時機尚未到來，目前只是起點，所以如果你有更多想實現的具體方案、想突破的困境，趁現在開始大刀闊斧的推展就沒錯，因為本週期仍伴隨一些外界雜音，質疑或阻礙你的，只是漸漸退去，但並不代表立刻就會安靜，既然都是要吵，那麼總得拿點利息回來，趁此做點自己真的想在專業上做的事，耳根雖然不淨，但後續實質的成果，都會讓你覺得一切值得。

愛情：單身者這段時間的確會出現不少機會，但慎防那種很需要你、依賴、仰重你的對象，因為他們雖然可能在未來的時間跟你有感情上的發展，卻很可能是需要你長期、單方面付出照顧的，如果你沒有這樣的心理準備，那麼釋放魅力時，可能就得對這類人多提防、節制一點，才不易招惹麻煩，

在本週期因為機會多，多看多理解，中間還是有不錯的機會，尤其以旅行、離開生活舒適圈，海外等行程安排，容易為感情生活帶來轉機。

有伴侶者在關係中能夠說動對方，伴侶若是耳朵平常很硬的，也會出現能夠讓對方改變的契機，或許九號人並不習慣這樣的方式，但是本週期跟伴侶的相處，請丟出多一點情緒（勒索XD）做一點不理性的事，其實更能夠讓對方看到你真的需求，如果你在關係中已經長期說理都說不清，那麼換個方式，以達成任務為優先，先忘掉理性訴求，通常都能得到滿意的結果，雖然不適合長期如此，但對一直對自己要求甚嚴的九號人，偶一為之，短期使用是相當實用的妙方。

訊息指引：Rose Wood＋Queen Of Pentacles

紮實經歷，那是所有想像都難以比擬，

嗅過觸碰過的每一片粗糙，

都因為真實的跨越而斑斕細膩。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。